Le meilleur home trainer dispose d’une multitude d’applications de cyclisme en salle. Ce qui permet de s’amuser tout en s’entrainant.

Autrefois, pédaler à l’arrêt était ennuyeux car le seul horizon qu’on peut voir c’est le mur. Seulement, les différentes applications de cyclisme ont changé la donne. Depuis, préparer la prochaine saison devient plus fun avec les divers types de home trainer. Certaines personnes s’en servent également pour entretenir leur corps. Par ailleurs, les professionnels préfèrent tester leurs équipements afin d’éviter les incidents sur la piste. Dans tous les cas, l’achat du meilleur home trainer n’est pas toujours chose facile étant donné l’abondance des modèles répandus sur le marché. C’est pourquoi on a établi ce comparatif pour que vous puissiez y trouver les meilleurs modèles disponibles à l’heure actuelle.

Homcom Support d’entraînement : le meilleur home trainer pliable

Caractéristiques techniques Poids : 10 kg

Dimensions : 54,5 x 47,2 x 29,1 cm

Matériau : Acier allié

Taille de la roue : 28 pouces

Charge maximale : 135 kg

Si vous cherchez le meilleur support d’entraînement solide, on vous propose le home trainer de Homcom. Avec celui-ci, vous pouvez faire du vélo chez vous à tout moment. Si vous utilisez des roues de montagne, il suffit de les remplacer. Des pneus d’entraînement seraient plus adéquats pour une meilleure expérience utilisateur.

Votre maison est plutôt à l’étroit ? Pas de problème, ce support d’entraînement Homcom est pliable. De ce fait, vous pouvez le ranger dans un endroit adapté. Vous pouvez également le transporter plus facilement. Par ailleurs, le montage est aussi facile ; vous n’avez pas à détacher la roue de votre vélo.

Pas besoin de démonter le pneu

Conception pliable

Plus bruyant avec une roue de VTT

Ne convient pas aux coureurs professionnels

Turbo Goplus : le meilleur home trainer pour roue 26-28 pouces

Caractéristiques techniques Poids : 7,55 kg

Dimensions : 54 x 60 x 40 cm

Matériau : Acier allié + PE

Taille de la roue : 26 – 28 pouces

Charge maximale : 100 kg

Avec ses 8 vitesses réglables, le home trainer de la marque Goplus affiche différents niveaux de résistance magnétique. C’est ce qui fait de lui un très bon entraîneur à la maison. D’autant plus que les conditions météorologiques ne vous poseront plus de problème. En outre, vous pouvez l’utiliser avec des roues de montagnes ou de VTT (26 – 28 pouces).

Vous n’avez pas non plus à vous soucier de vos voisins puisque cet entraîneur dispose d’un mécanisme de réduction de bruit. Ainsi, vous pouvez le monter là où vous voulez. Une fois la séance terminée, vous n’avez qu’à le plier avant de le ranger dans son coin.

Réduction de bruit

8 vitesses réglables

Charge maximale réduite

Design plutôt simple

Entraîneur de vélo magnétique Costway au double verrouillage

Caractéristiques techniques Poids : 6,55 kg

Dimensions : 60 x 54 x 40 cm

Matériau : Acier + nylon

Taille de la roue : 26 – 28 pouces

Charge maximale : 100 kg

Lorsqu’on choisit un home trainer magnétique, on peut s’attendre à plus de bruit. Pourtant, ce n’est pas le cas de ce modèle. Mais ce n’est pas tout ; il offre aussi un niveau de sécurité plus élevé par le biais de son double système de verrouillage. Ce qui facilite votre parcours à tous les niveaux de résistance.

Ainsi, vous pouvez vous entraîner loin de ces bruits de voiture et de ces différents accidents sur la route. Vous pouvez régler ce meilleur home traîner de Costway à son niveau maximal pour simuler un parcours en montagne, et ce, sans aucun risque de vous blesser.

Conception solide

Système de double verrouillage

Charge maximale réduite

Le bruit augmente avec le niveau de résistance

Relaxdays : idéal pour les personnes de grande corpulence

Caractéristiques techniques Poids : 8,6 kg

Dimensions : 41 x 54,5 x 60 cm

Matériau : Métal, plastique, nylon

Taille de la roue : 26-28 pouces

Charge maximale : 150 kg y compris le vélo

Le vélo est aussi un bon choix pour perdre du poids. Mais quand on a une grande corpulence, il est moins risqué de courir chez soi en utilisant le meilleur home trainer. Le Relaxdays est le choix idéal à choisir si vous rentrez dans cette catégorie de poids.

Sa forme pyramidale permet à celui-ci d’avoir une certaine stabilité sur le sol. En plus, sa conception le rend plus facile à monter et à démonter. Le Relaxdays convient aux roues de 26 à 28 pouces, c’est-à-dire les vélos de route. Vous pouvez toutefois l’ajuster à volonté sans avoir besoin de paliers.

Installation facile

Idéal pour perdre du poids

Moteur plus bruyant

Ne convient pas à tout type de roue

Entraîneur de vélo Sportana : courez sereinement sans les aléas climatiques

Caractéristiques techniques Dimensions : 54 x 46 x 42 cm

Matériau : Acier

Taille de la roue : 26 – 28 pouces

Charge maximale : 150 kg

Offrez-vous le meilleur moment de détente avec ce home trainer de Sportana sans devoir subir la pluie et le soleil. Avec ce modèle qui peut supporter jusqu’à 150kg, vous n’aurez plus qu’à planifier vos séances d’entraînement. Que vous soyez coureur professionnel ou un simple amateur, du moment que vos roues sont comprises entre 26 et 28 pouces, vous pouvez l’essayer.

Avec ses 6 niveaux de résistance, vous aurez plus de choix pour parfaire votre entraînement. De plus, ce home trainer dispose d’un support de roue avant. Ce qui fournit une grande stabilité lors de son utilisation.

Conception pliable

Pieds antidérapants

Bruyant

Montage plus difficile

Tacx Flow Smart : le meilleur home trainer pour les débutants

Caractéristiques techniques Poids : 10,47 kg

Dimensions : 59,79 x 50,79 x 14,7 cm

Matériau : Fer

Taille de la roue : 29 pouces

Le point fort de ce modèle est surtout sa richesse en applications compagnons. En effet, il est compatible avec les applications populaires telles que Zwift et Strava. En outre, vous pouvez rouler comme sur de vraies pistes. L’inclinaison peut également atteindre les 6%, ce qui vous permet de simuler plusieurs types de pistes.

Après votre entraînement, vous pouvez tout simplement le ranger pour ne pas encombrer votre pièce. Par ailleurs, sa résistance électromagnétique rend le freinage plus efficace, même si vous augmentez sa puissance jusqu’à son niveau maximal de 800W. Si vous débutez dans le cyclisme à la maison, ce modèle est parfait pour commencer l’aventure.

Modèle idéal pour débuter

Riche en applications compagnons

Plutôt adapté aux gros budgets

Manuel d’utilisation en anglais uniquement

TacX Galaxia Roller Trainer : un modèle pliable pour les roues de 26 à 29 pouces

Caractéristiques techniques Poids : 8,2 kg

Dimensions : 36 x 12,5 x 7,5 cm

Matériau : Aluminium

Taille de la roue : 26 – 29 pouces

Charge maximale : 125 kg

Pour terminer notre liste, on vous propose l’entraîneur de vélo de TacX Galaxia. Ces multiples atouts reposent en partie sur la taille de la roue. Ce home trainer est compatible avec les roues comprises entre 26 et 29 pouces. De la sorte, vous pouvez l’utiliser, aussi bien avec un vélo de route qu’avec un VTT.

Il est aussi moins bruyant, c’est pour cela qu’on vous le conseille si vous voulez éviter de perturber vos voisins. Vous pouvez d’ailleurs réduire le bruit en étalant votre entraîneur sur un tapis. Cependant, vous pouvez perdre l’équilibre si l’essieu n’est pas aligné au tambour. Pour l’éviter, il est préférable de débuter en plaçant l’appareil contre le mur.

Moins bruyant

Léger

Equilibre difficile à tenir pour les débutants

Manuel d’utilisation non disponible en français

FAQ sur le home trainer

Qu’est-ce que le home trainer ?

Pour faire simple, le home trainer est un entraîneur de vélo avec lequel vous pouvez courir chez vous à n’importe quelle saison de l’année. Le but étant de simuler les différents types de pistes sans avoir à subir la pluie et le soleil. Certains entraîneurs peuvent se connecter à des applications compagnons pour parfaire le cyclisme en salle. Ce qui permet de profiter de nombreuses applis intéressantes telles que Zwift et TrainerRoad.

Avec un home trainer, vous pouvez reproduire les différents parcours à l’aide de la réalité virtuelle sans quitter votre demeure. Dans certains cas, celles-ci vous servent de guide via un ajustement automatique de la résistance. De ce fait, vous resterez dans les zones d’entraînements pendant votre parcours. Ce mode est connu sous le nom de mode ERG.

Le meilleur home trainer peut également communiquer les données sur votre appareil (PC, smartphone, tablette). Cette option nécessite une connexion sans fil.

Quels sont les différents types de home trainer ?

Généralement, il existe trois types d’entraîneur : l’entraîneur direct, de friction et les rouleaux. Lorsque le home trainer se fixe à la place de la roue arrière, on dit qu’il s’agit d’un entraînement direct. Dans ce cas, la connexion se fait instantanément à l’unité de résistance de l’entraîneur. Le meilleur home trainer à entraînement direct est facilement identifiable par la précision de son niveau de résistance, et peut-être par son prix qui est majoritairement plus élevé.

Par ailleurs, l’entraîneur de friction dispose d’un petit rouleau qui se frotte à la roue arrière. Ce type de home trainer utilise une résistance fluide ou magnétique. De la sorte, il est plus facile à transporter. Toutefois, la friction entraîne un bruit plus élevé et ne fournit pas une grande précision. Néanmoins, c’est le meilleur choix de home trainer pour un budget réduit.

Le rouleau quant à lui est un entraîneur du genre basique. On perche le vélo sur trois rouleaux. Ce qui implique plus de technique car il est difficile à utiliser. Toutefois, l’avantage de ce type de home trainer est qu’il dispose d’un niveau de résistance plus varié. Le rouleau est plutôt utilisé pour perfectionner la technique de pédalage.

Quels sont les avantages d’un home trainer ?

Il y a beaucoup d’avantages à utiliser un home trainer. Tout d’abord, vous courez chez vous, sans aucun obstacle réel. C’est aussi valable en été qu’en hiver car ni la pluie, ni la neige, ni même le coup de soleil ne peuvent vous atteindre. En plus, avec un meilleur home trainer, vous pouvez simuler les différentes pentes et les différents types de pistes plus aisément.

L’entraîneur de vélo peut également être le meilleur moyen pour s’entraîner lorsqu’on habite en ville. Avec les bruits et le gaz d’échappement qui se répand partout, il vaut mieux opter pour le cyclisme à la maison. Vous n’aurez pas non plus à faire attention à la circulation.

Ensuite, il faut reconnaître que les applications de cyclisme dont vous pouvez bénéficier via votre home trainer sont de plus en plus fascinantes. Certaines plateformes dont Zwift offrent la possibilité de simuler de nombreuses pistes et de faire une ballade virtuelle en groupe.

A quoi faut-il veiller lors de l’achat du meilleur home trainer ?

Différents critères sont à voir à l’achat si vous souhaitez obtenir un home trainer qui répond à vos attentes. Premièrement, vous devez choisir un modèle qui convient à votre utilisation quotidienne. C’est-à-dire que si vous habitez dans une petite maison, un modèle à pliable et léger est plus adapté. Vous pouvez le ranger facilement après chaque séance.

Par ailleurs, il faut souligner que le bruit peut poser un réel problème, notamment si vous habitez dans un appartement. Les fabricants ont déjà entrepris de nouvelles techniques permettant de réduire le bruit. Mais au fur et à mesure que le niveau de la vitesse augmente, le bruit se fait de plus en plus entendre. Toutefois, les entraîneurs à entraînement direct ont la réputation d’être moins bruyants.

Ensuite, il y a les accessoires dont vous pourrez avoir besoin pour parfaire votre entraînement à l’intérieur. La plupart des entraîneurs fonctionnent à l’électricité. Ainsi, vous avez besoin d’une rallonge assez longue et puissante pour supporter la puissance dégagée.

En outre, un dongle ANT+ ou Bluetooth est nécessaire pour la connexion avec votre smartphone ou votre tablette. Avant tout achat, il importe de vérifier si votre home trainer est compatible avec une large gamme d’accessoires. Enfin, il est aussi important de choisir un entraîneur qui prend en charge le plus d’applications compagnons afin d’obtenir une meilleure expérience utilisateur.