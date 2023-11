Strava : tout savoir sur la plateforme en ligne des athlètes

Depuis son lancement en 2009, le réseau social pour athlètes « Strava » connaît un engouement sans précédent. Et même ceux qui ignorent l’existence ont sûrement déjà surpris d’autres coureurs parler d’un itinéraire en particulier, ou d’une plateforme d’entraînement.

Décliné en deux versions, le service numérique version premium est actuellement disponible pour 7.99 euros le mois. Pour suivre son évolution sportive, c’est le moment opportun d’adhérer à la plateforme.

Présentation de la plateforme

Strava se présente comme un journal d’entraînement et un réseau social en ligne. Il permet de suivre tous les types d’entraînement. Notamment le cyclisme, la course à pied, la marche, la randonnée, le yoga, la marche rapide, les entraînements de style crossfit, etc.

Comme d’autres sites de médias sociaux, Strava possède de nombreuses fonctionnalités qui encouragent l’interaction avec les autres membres. Pour ce faire, il dispose d’une technologie de suivi de l’activité, un peu comme ce que propose Runkeeper ou MapMyRun. Comme ses prédécesseurs, la formule de base de Strava est gratuite et accessible sur Internet. Toutefois, ce service numérique n’est disponible que dans une version pro qui s’adresse à un public plus sérieux dans son entraînement. Cette version riche en fonctionnalités nécessite un abonnement mensuel.

Afin de vivre une expérience plus approfondie, il faut télécharger régulièrement des courses, pour suivre la progression des autres membres tout en se soutenant mutuellement. Des clubs sont également disponibles lorsque vous avez besoin d’un défi pour vous motiver.

Les nouveaux tarifs de la plateforme : 7.99 euros/mois ou 59.99 euros/an

Dans une lettre que les fondateurs de Strava ont écrit à l’intention de leur abonné, ils expliquent les raisons de la modification de leur tarif. Il faut toutefois préciser que l’entreprise ne permet aucune forme de publicité sur leur application. C’est pourtant ce qui fait survivre les plateformes de ce genre. Les deux fondateurs, Michael Horvath et Mark Gainey soutiennent ce principe afin d’offrir une expérience en constante évolution et abordable de leurs abonnés.

Dorénavant, Strava se focalisera plus sur ses abonnés afin de les soutenir et leur offrir ce qu’il y a de meilleur. Pour bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités, il suffit de s’abonner mensuellement pour une somme modique de 7.99 euros. Pour ceux qui préfèrent le long terme, l’abonnement annuel sera de 59,99 euros. Les deux associés ont même simplifié la formule d’abonnement en supprimant la marque Summit de leur pack. Actuellement, soit l’utilisateur utilise l’application gratuite, soit il s’abonne directement. La version gratuite reste cependant très intéressante pour les pratiquants occasionnels d’athlétisme.

Distinction entre l’offre gratuite et prémium Strava

Dans la lettre de Michael et Mark, ils font référence aux cinquantaines d’améliorations que l’application a déjà subies depuis 2020. De plus, ils soulèvent les actions entreprises par la marque suite aux retours des abonnés. Afin d’atteindre la rentabilité tout en offrant des services de qualités, les deux associés ont décidé de séparer comme suit les fonctionnalités disponibles sur l’application.

Pour les abonnés

À l’exception du top 10 tous athlètes confondus, et du top 10 femmes, tous les classements par segments sont accessibles en abonnement. L’analyse des efforts sur les Segments est également incluse dans ce pack. Par ailleurs, on peut faire une comparaison des résultats et une analyse des efforts.

Pour la version gratuite

Seuls les segments Top 10 tous athlètes confondus et top 10 femmes sont accessibles. Cependant, afin de ne pas trop léser les utilisateurs, un nouveau Segment a été créé. De plus, des détails des Segments sont fournis afin de mieux apprécier l’option exploration et recherche de Segments. D’autres fonctionnalités concernant les Segments comme le signalement ou l’accomplissement dessus sont également disponibles dans cette version.

Caractéristiques de l’abonnement Strava

Voici un ensemble de fonctionnalités permettant de se préparer pour le jour de la course. Donc, si vous avez besoin de conseils sur ce que vous pouvez faire pour mieux vous préparer qu’il s’agisse de plans d’entraînement ou d’une analyse plus approfondie de vos séances, ce sont les fonctionnalités à consulter.

Statistiques d’entraînement

L’abonnement à Strava offre des fonctionnalités nouvelles et améliorées. Il comprend un nouvel onglet Entraînement dans l’application mobile. Celui-ci présente une analyse des activités hebdomadaires, un journal d’entraînement, des détails sur votre intensité hebdomadaire et les tendances mensuelles de votre condition physique.

En gros, cet onglet reprend les données de vos séances d’entraînement. Il les découpe, les découpe et les fusionne en tendances pour vous permettre de garder un œil sur vos résultats.

L’intensité hebdomadaire indique les performances hebdomadaires. Elle permet de savoir si l’on se situe dans une zone saine, si l’on a accéléré les choses trop rapidement ou si l’on s’est relâché.

La fonction de mise en forme mensuelle produit également un score basé sur la mesure de l’effort relatif et le nombre d’entraînements que vous avez suivis. Il compare ensuite vos progrès sur des périodes personnalisables, entre un mois et deux ans, et vous montre l’évolution de votre condition physique.

Les outils indispensables pour une meilleure utilisation

Afin de pouvoir jouir de ce qu’a à offrir ce service numérique, trois appareils électroniques sont imposés. Un smartphone, un ordinateur, et un tracker de fitness (par exemple une montre GPS) sont à combiner pour l’utilisation de Strava. Une fois tous les équipements sous la main, il faut procéder comme suit :

– Installation de l’application gratuite sur le smartphone. Si il s’agit d’un iPhone, il est disponible sur App Store. Dans le cas d’un Android, il suffit d’aller dur Google Play. Faites une recherche de l’application, puis téléchargez-la.

– L’opération est à répéter sur l’ordinateur en tapant « strava.com » sur la barre de recherche du navigateur Web.

Quant au montre tracker fitness, sa configuration est légèrement compliquée, mais il reste l’outil le plus intéressant pour un entraînement plus complet à long terme.

Processus d’adhésion à la grande communauté de Strava

À la fin de l’installation de l’application, l’écran d’accueil par défaut de Strava va s’ouvrir automatiquement. C’est à cette étape que l’utilisateur est censé créer son compte sur l’application. Dans celle-ci, les données d’entraînement, ainsi que le profil public seront enregistrés.

Pour ceux qui souhaitent ne pas s’encombrer d’un nouveau mot de passe, ils peuvent très bien choisir d’utiliser les informations de leur compte Facebook ou ceux de leur compte Google. Opter plutôt pour un courrier électronique est recommandé par souci de garder les choses séparées. Dans tous les cas, des directives simples et claires sont données et il n’y aura qu’à les suivre pour s’en sortir.

Il faut cependant souligner que comme pour tous les services en ligne similaires, le profil et le compte sont deux choses tout à fait différentes. Le premier n’est que les informations (nom, photo, emplacement…) que l’utilisateur souhaite rendre publiques, tandis que le compte renferme toutes les données concernant l’application, en tant qu’individu membre.

Personnalisation de son profil Strava

Dès le début de l’utilisation, on peut constater que la plateforme laisse le choix sur les informations à rendre accessible à l’entreprise et à aux abonnés. Cet aspect est pratique dans la mesure où la sécurité et la commodité font partie des mots d’ordre de l’entité.

En recevant un nouveau membre, le réseau social aura besoin de certaines informations de base afin de créer le profil utilisateur. La fameuse photo de profil (souvent une photo impersonnelle ou pendant une course), le nom, le date de naissance, ainsi que le sexe sera à confirmer. Cela permettra à Strava de placer le nouveau venu dans le bon classement catégorisé. Afin de personnaliser comme il se doit le profil, les options de paramètres sont détaillées et ouvertes à toutes modifications.

Privatisations des données personnelles

L’application se distingue par ses nombreuses options de personnalisation. Toutefois, il convient d’accorder plus d’attention aux autorisations de données et aux contrôles de confidentialité. Ces deux sous-sections sont importantes, car Strava met un point d’honneur à protéger la vie privée de ses membres.

Ainsi, il devient possible d’autoriser l’application à avoir accès ou non aux données de santé personnelles que d’autres appareils peuvent voir. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans la rubrique des autorisations de données. En ce qui concerne les contrôles de la vie privée, ils permettent de :

définir des zones de confidentialité. Il s’agit d’une solution appliquée lorsque le propriétaire d’un compte veut cacher des endroits sensibles dans sa carte de course,

désactiver l’inclusion des données de course dans les cartes de chaleur agrégées de Strava

créer un journal d’entraînement comme suivre les activités en détail, en public ou en privé,

promouvoir l’activité auprès des autres. Cette stratégie permet à l’application de favoriser les échanges entre les utilisateurs.

Guide pour enregistrer son activité

Pouvoir constater son évolution est l’un des bénéfices que propose Strava. Pour y parvenir, il est dans l’intérêt de l’adhérent d’enregistrer correctement son activité. Trois façons sont autorisées sur la plateforme, à savoir : la sais manuelle, l’enregistrement de la course avec l’application sur le téléphone (durant la course), ou encore la synchronisation des données sauvegarder par un tracker de fitness.

Dans le cas où l’athlète souhaite le faire lui-même, choisir le signe plus sur l’une des deux plateformes pour sélectionner l’option de saisie manuelle. À partir de là, il peut renseigner autant de détail qu’il le souhaite.

En ce qui concerne l’application Strava, il suffit d’appuyer sur l’onglet Enregistrer. Tous les paramètres utiles sont modifiables. Une fois les choix faits, appuyer sur Démarrer va enclencher l’enregistrement des données. En terminant l’entraînement, ces dernières seront téléchargées dans les activités lorsqu’on clique sur Enregistrer.

Pour le tracker fitness, la procédure va dépendre du type et de la marque utilisée. Cependant, il est recommandé d’associer son compte Strava avec la montre, dans le but de synchroniser et télécharger les informations que celle-ci a enregistrées. L’utilisateur pourra constater l’enregistrement de la connexion dans Mes applications dans les paramètres de son profil.

La grande communauté des athlètes Strava

L’élément social est ce qui rend Strava unique. Les fonctionnalités ont été conçues de manière beaucoup plus intuitive pour permettre à l’utilisateur de partager avec ses semblables. Par exemple, ce dernier peut lancer un défi à tous les autres utilisateurs de la plate-forme. Malgré la distance physique qui les sépare, accomplir une même tâche comme courir un certain nombre de kilomètres va les rapprocher.

Sur l’option Clubs, il y a des suggestions de clubs Strava se trouvant dans sa ruelle. L’individu peut choisir de rejoindre le groupe qui lui plaira. Une façon saine et sportive de se faire de nouveaux amis ! Par ailleurs, on peut également chercher des profils à suivre sur l’application. Évoluer ensemble est une des clés pour tenir bon dans ce sport pas toujours de tout repos.

La comparaison d’effort permet aux abonnés Strava de mesurer leurs performances sur différents segments. Depuis la présentation générale des activités sur le site Strava, il suffit de cliquer sur le segment à confronter afin d’ouvrir le panneau de détails. Il suffit ensuite de sélectionner Comparer.

Le tableau des efforts énumère les performances comparées. Il peut s’agir des exploits de deux athlètes différents ou de deux efforts du même athlète. Le premier effort de la liste est considéré comme la « base de référence » à laquelle les autres entraînements sont comparés. Il suffit de cliquer sur la flèche vers le haut à droite de la ligne de la liste d’un effort pour faire passer un athlète de la liste à la ligne de référence.

Il est également possible de personnaliser les efforts comparés dans la liste en choisissant les efforts et les athlètes dans le tableau de classement. Pour ajouter un athlète au tableau, il suffit de cliquer sur la case « plus » et pour le supprimer, il faut cocher sur l’icône « X ».

D’ailleurs, chaque athlète est représenté par une épingle sur la carte pour montrer sa position relative au cours de l’effort du segment. L’interaction avec le graphique ci-dessous permettra à l’utilisateur de déplacer les broches vers l’avant et vers l’arrière sur le segment en fonction de la position GPS.

Garmin

Pour les propriétaires d’une montre Garmin, il existe de nombreux modèles compatibles permettant de suivre les itinéraires intégrés à Strava sur celle-ci. Pour ce faire, il faut télécharger l’application Strava Routes depuis le support Garmin IQ.

Une fois le téléchargement effectué, il faut vérifier que l’application se synchronise avec la montre connectée. Elle apparaît sous toutes les options de suivi sportif choisies sur l’appareil.

Après ces étapes, il faut se rendre sur l’application Strava et naviguer jusqu’à Explore. C’est là que figure l’option de création d’itinéraire. Tant que les comptes Strava et Garmin Connect sont connectés, la liste des itinéraires créés s’affiche dans l’application Strava Routes de la montre.

Apple Watch

Il faut savoir qu’il existe une application Strava pour l’Apple Watch. Ce dernier suit et télécharge nativement les séances sur Strava. Pour synchroniser une séance d’entraînement depuis l’Apple Watch vers Strava, il faut :

Ouvrir l’app Strava et sélectionner Paramètres.

Se rendre dans Applications, Services, puis Appareils.

Sélectionner Santé et confirmer l’action en choisissant Connecter.

Une fois connecté, il faut s’assurer que l’option Envoyer à la santé a été activée. Cela garantit que les données peuvent être téléchargées sur l’Apple Watch/iPhone et sur l’application Strava. Pour synchroniser ces données, il faut se retourner dans apps, services, puis appareils.

Strava a la possibilité de suivre l’activité de certaines personnes dans des endroits inattendus. Pour s’assurer que ces données ne sont pas partagées, il suffit de se connecter à son compte Strava sur le site Web à l’adresse https://www.strava.com/settings/privacy. Ensuite, il faut faire défiler l’écran jusqu’à Metro et Heatmap et décocher la case « Inclure vos activités dans Metro et Heatmap ».

En outre, les activités peuvent être réservées aux seuls abonnés ou rester totalement privées. Ces options s’appliquent ensuite par défaut. Mais une fois une activité terminée, il est possible de la rendre publique uniquement. Par exemple, lors d’un marathon pour une œuvre de bienfaisance, cette activité peut être partagée. Cependant, les entraînements effectués ne seront pas divulgués.

D’autre part, il se peut que l’utilisateur ne veuille pas que les autres sachent à quel point il a été actif ou inactif. Là encore, il suffit de le désactiver via la page du journal d’entraînement.

Les zones de confidentialité constituent l’un des contrôles les plus utiles de Strava pour garder la confidentialité. En fait, elle cache essentiellement les zones sensibles qui ne doivent pas figurer sur la carte d’activité. Cependant, il est possible de saisir une adresse et de choisir de masquer une zone de la carte, avec un rayon allant jusqu’à 1000 m.

Afficher les segments Strava Live sur une montre Garmin

Les segments Strava Lives font partie des fonctionnalités utiles à connaître pour les athlètes les plus compétitifs. Sur certaines montres Garmin, pendant la course à pied ou à vélo, il est possible de recevoir des notifications indiquant les segments qui approchent. Cette fonctionnalité vous permet de voir vos meilleurs temps personnels. Voici la liste des montres Garmin compatibles :

Garmin Fenix 5S

Garmin Fenix 5S Plus

Garmin Fenix 5X

Garmin Fenix 5X Plus

Garmin Fenix 5

Garmin Fenix 5 Plus

Garmin Forerunner 645 Music

Garmin Forerunner 735XT

Garmin Forerunner 935

Garmin Forerunner 945

Si vous possédez une Polar V800, elle permet également de porter les segments en direct au poignet.

Pour afficher les segments en direct sur les montres Garmin compatibles, il faut d’abord souscrire à l’abonnement Summit de Strava. Il faut également s’assurer que le compte Garmin Connect est bien lié au compte Strava. Ceux qui ont déjà synchronisé leurs données doivent l’avoir fait.

Pour ce faire, accédez à l’application Strava, puis sélectionnez Explorer et Segments. Une carte apparaît alors, sur laquelle vous pouvez zoomer ou passer à une autre zone pour voir les segments.

Pour passer de la course à pied au vélo, il y a un bouton en bas de la carte pour le faire. L’utilisateur peut ajouter de nouvelles étoiles et en sélectionner 20 à 30 dans sa région. En approchant d’un segment sauvegardé, l’utilisateur reçoit une alerte et peut décider de la manière de l’aborder.

Vérifier l’effort relatif

Pour les utilisateurs de Summit, la fonction Effort relatif indique l’intensité de l’entraînement effectué. Il faut souligner que cette fonction fait partie des rares outils qui calculent la fréquence cardiaque et la restituent dans un format clair. Pour y accéder, il faut disposer d’un capteur de fréquence cardiaque, qui évalue ensuite la durée de la course dans des zones spécifiques.

Ainsi, plus le chiffre affiché est élevé, plus l’effort fourni a été important. Il faut souligner que cette fonction permet de visualiser les différents efforts fournis lors de l’entraînement selon les disciplines dans un format facilement comparable. Elle combine également les données de fréquence cardiaque avec le temps passé à l’entraînement pour donner une image précise de l’effort.

L’effort relatif peut être considéré comme un instantané de la performance dans une activité ou de l’effort global au cours de la semaine précédente. Il peut être mesuré par rapport à une moyenne des 12 dernières semaines. Même si la course de 10 km d’aujourd’hui a demandé énormément de travail, si aucun effort n’a été fourni le reste de la semaine, l’effort relatif peut facilement le montrer.

Ces données peuvent ensuite être utilisées pour planifier la charge d’entraînement à venir, qu’il s’agisse de repos, d’une augmentation du kilométrage ou d’un passage à un autre type d’exercice.

Suivi de fitness et fraîcheur

Pour ceux qui ne savent pas quand ils doivent accorder une pause à leur corps, cette fonction a pour but de les aider à suivre leur forme physique dans le temps. Elle leur permet d’identifier les tendances qui pourraient les inciter à se reposer. Aussi, elle prend les données d’effort relatif basées sur la fréquence cardiaque. Elle les combine avec la charge d’entraînement générée par vos chiffres de puissance pour produire un graphique représentant les données.

Dans ce graphique, une valeur est attribuée à l’état de forme, à la fatigue et à la performance. Cette dernière correspond à la différence entre le niveau de forme et la fatigue. Si la fatigue est supérieure à votre niveau de forme physique, vous pouvez envisager de réduire votre entraînement.

Analyse de la cadence

Parlons du rythme. Il s’agit du nombre de minutes nécessaires pour parcourir un mile ou un kilomètre. Strava utilise ces données pour aligner l’entraînement aux objectifs fixés par l’utilisateur. Dans l’onglet Mes performances, il y a une section Paramètres où il est possible de saisir un temps de course récent pour calculer les zones d’allure de course. Vous le trouverez à côté de l’endroit où vous pouvez saisir les zones de fréquence cardiaque et les zones de puissance.

Strava : défis de groupe et refonte de la cartographie

Strava a annoncé deux mises à jour d’importance avec l’introduction de défis de groupe et la refonte des outils de cartographie. En fait, la nouvelle fonctionnalité Group Challenges offrira la possibilité de réaliser un exploit personnel en affrontant d’autres athlètes Strava. Ces derniers pourront fixer un objectif et organiser une compétition impliquant 25 participants au maximum.

Ils peuvent ainsi utiliser l’un des formats de compétition suivants :

Activité la plus importante pour un objectif de temps, de distance, de gain ou de perte d’altitude ;

Effort le plus rapide pour déterminer la vitesse moyenne sur une distance spécifique ;

Activité individuelle la plus longue pour indiquer la distance parcourue par une seule activité dans tous les sports qui autorisent la distance.

Avec ces défis de groupe privés, les athlètes peuvent suivre leur progression, voir comment les autres athlètes se débrouillent et afficher un flux de photos du défi. D’ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité fait suite à des recherches menées par Strava montrant que :

Les athlètes qui participent à un défi sont environ 2,5 fois plus actifs que les athlètes qui ne participent pas à un défi.

72% des athlètes qui ont rejoint un défi en septembre étaient actifs six mois plus tard.

Strava redessine également ses cartes, regroupant les segments et les itinéraires en un seul endroit. L’onglet Cartes propose désormais des recommandations personnalisées pour aider les athlètes à planifier le type de course ou d’itinéraire qu’ils souhaitent.

Strava : suivi des heatmaps sur mobile et typologies des terrains

Strava a pour ambition de rendre plus agréable l’expérience que vivent les 90 millions de sportifs. Pour preuve, l’application autorise dorénavant un suivi des heatmaps sur mobile et une amélioration notable des typologies présentes sur les cartes.

Autrefois réservées au web, les cartes thermiques personnelles sont maintenant disponibles sur les mobiles. Grâce à cette amélioration, il est possible de passer de la heatmap personnelle à la globale depuis son téléphone portable. Ainsi, en un coup d’œil, les zones autour de soi qui doivent encore être explorées sont visibles.

La carte thermique s’agrandit au fur et à mesure que le visiteur découvre de nouveaux territoires et oriente ses prochaines sorties en conséquence.

Les pistes concernant les activités renseignent désormais les types de surfaces pour mieux documenter les sorties et les aventures quelquefois dangereuses. Outre les cartes de pente, d’élévation, de fréquence cardiaque, de météo, de température et d’allure, Strava propose également un nouveau modèle de carte. Cette dernière est plus appropriée pour les athlètes qui pratiquent le tout-terrain, qu’il s’agisse de cyclisme ou au contraire de course à pied.

L’analyse des données Strava peut aussi montrer qui a été plus rapide durant une journée de compétition.

Source : runnersworld.com