Décathlon frappe fort : Découvrez leur nouveau vélo électrique de route ultra léger

Si vous êtes à la recherche d'un vélo électrique léger qui ne pèse presque rien, Décathlon propose le Van Rysel E-EDR CF.

C'est un chef d'œuvre de technologie pour les cyclistes qui aiment gravir les pentes sans effort. Voici ce qu'il en est.

Un beau vélo électrique sorti en 2023

Comme les vélos électriques sont des véhicules de plus en plus présents dans le paysage urbain, les grandes marques les produisent en série. Mais dans le domaine du cyclisme de route, il faut que les modèles soient assez légers et c'est ce que Décathlon a fait.

L'enseigne française a surpris sa clientèle en fin d'année 2023 en sortant le Van Rysel E-EDR AF APEX AXS 12S. C'est un vélo de route de 14 kg, ayant 160 km d'autonomie et couple moteur de 40 nm. Mais celui-ci est très vite suivi par le Van Rysel E-EDR CF qui est actuellement considéré comme étant le fleuron de cette catégorie.

Le nouveau vélo électrique léger de chez Decathlon est un poids plume

Alors que Decathlon a déjà présenté les Btwin LD 940 E et Rockrider E-ACTV 500, le Van Rysel E-EDR CF vient s'ajouter à la liste des vélos ultra légers qui sont disponibles chez eux.

Pour un cycliste néophyte dans le domaine de la mobilité en deux-roues, il est difficile de savoir en quoi c'est une innovation. Mais pour une personne qui s'y connaît, cette catégorie de produit est très pratique.

Au guidon d'un vélo électrique poids plume de chez Decathlon, il est plus simple de franchir les monts, de dévaler les pentes sans avoir à se fatiguer. Vous pouvez donc prendre plus de plaisir à rester sur votre petite reine sur de longues distances. Le Van Rysel E-EDR CF ne pèse quant à lui que 12 kg. C'est très léger, pourtant c'est bel et bien un engin capable de supporter un adulte.

Une conception très détaillée

Pour fabriquer le Van Rysel E-EDR CF ses concepteurs ont dû plancher de nombreuses sur tous les éléments qui le compose. Sa légèreté vient par exemple du fait que son cadre est en carbone.

Puis, son moteur de 1,399 kg possède un couple de 55 nm offrant 3 niveaux d'assistance. Il est situé dans le moyeu arrière. C'est un emplacement stratégique aidant ainsi les cyclistes dans les moments les plus difficiles de leurs sorties.

Ensuite, il s'avère qu'un capteur de couple a été installé dans le pédalier. Il apporte une assistance plus réactive et naturelle au coureur. Et Décathlon a également mis un capteur de cadence dans son nouveau vélo électrique ultra léger pour lire avec précision chaque watt de puissance. Cette prouesse est possible grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique.

Un vélo électrique léger Décathlon doté d'une bonne autonomie

Côté enduiance, le vélo électrique Van Rysel E-EDR CF de chez Décathlon possède une batterie de 350 Wh. Il est donc autonome sur 150 km. Et son fabricant mentionne même qu'un prolongateur de batterie peut être intégré à l'emplacement d'un des porte-bidons. Avec cela, l'autonomie monte à 200 km.

Et quand elle est à plat, la batterie se recharge en 3h. Disponible au prix de 3 800 euros, dans une seule déclinaison c'est-à-dire « verte » le Van Rysel E-EDR CF de Décathlon est proposé en 5 tailles: XS, S, M, L et XL.

