Choisir le meilleur vélo électrique pliant n’est pas une tâche facile du fait qu’il existe des centaines de modèles sur le marché français. Dans ce top, découvrez le vélo électrique pliant qui vous convient le mieux.

Les vélos pliants sont non seulement populaires auprès des citadins, mais ils constituent également une solution très pratique pour les personnes ayant un espace de vie restreint. Transport quotidien, gain de place, transport multimodal, opter pour le meilleur vélo électrique pliant est un excellent investissement pour toute famille cycliste. Découvrez quel modèle acheter pour voyager plus intelligemment.

TILT 500E : le vélo électrique pliable au meilleur rapport qualité-prix

Vous souhaitez un vélo électrique pliable et facile d’entretien, mais votre budget est serré ? Pour 899€, le B’Twin offre un vélo électrique pliant ayant un meilleur rapport qualité/prix : le TILT 500E.

Ce dernier bénéficie d’un moteur brushless de 250W alimenté par une batterie de 24V. En fonction des trois modes de conduite utilisés, vous pouvez espérer une autonomie d’environ 30 km par charge. Le Tilt intègre une transmission Shimano Tourney à 6 vitesses et utilise un système de freinage en V.

Pour plus de commodité, il dispose d’un éclairage LED à l’avant et à l’arrière, ainsi que de garde-boue préinstallés protégeant les vêtements des projections de la route. Ses roues de 20 pouces sont suffisamment petites pour que le vélo reste compact lorsqu’il est plié, mais pas au point de tomber dans les nids de poule. Par ailleurs, sa selle réglable lui permet d’être utilisée par des cyclistes de tailles différentes.

Prix : 899 euros

Legend Siena : un vélo électrique pliable avec des pneus de 24 pouces

Vous cherchez un vélo pliant polyvalent, mais vous trouvez que le modèle ayant des pneus à 20 pouces vous semble trop petit ? Le Siena a été conçu pour vous.

Comme tous les modèles Legend, ce vélo électrique utilise la technologie MAHLE Smartbike. Ce système permet de réduire la consommation électrique du moteur de 15 à 20 % seulement. De plus, le moteur Legend se distingue par sa légèreté et sa robustesse. Construit avec un rapport de réduction de 4,5:1 par tour, il atteint un couple maximum et efficace aux alentours de 23 km/h.

Le capteur de vitesse intégré à 6 impulsions par cycle permet une expérience de conduite plus fluide et une gestion précise de la vitesse. Avec toute cette puissance, vous aurez besoin de freins de haute qualité. Pour cette raison, Legend a ajouté des freins eMTB à ce vélo pliant. Les freins à disques hydrauliques Tektro T285 vous permettent de vous arrêter quand vous en avez besoin.

Prix : 1699 euros

Urbanbiker Mini : le meilleur vélo électrique pliant pour les balades en ville

Urbanbiker fait partie des grands noms du vélo électrique pliable. Son modèle Mini est l’un de ses best-sellers à ce jour. Il utilise une batterie de 504Wh qui permet de parcourir jusqu’à 90 km avec une seule charge. Son moteur de 250W rend les trajets quotidiens amusants et rapides.

Ce vélo électrique a été fabriqué avec des composants de haute qualité provenant de grandes marques de cyclisme. Notamment, une selle en gel Selle Royal, un guidon Promax 20 en aluminium, des pneus Schwalbeun éclairage LED Spanninga Galeo et un système de freinage Shimano Revoshift.

Par ailleurs, les coussins d’air de ses pneus agissent comme des suspensions naturelles offrant un niveau de confort exceptionnel. Grâce au guidon réglable, vous pouvez ajuster parfaitement le vélo à votre taille. Son porte-bagages vous permet d’emporter facilement vos affaires partout où vous allez.

Prix : 1295 euros

MOMA EBIKE 20 PRO : un vélo électrique pliant performant

L’eBike 20 Pro est un vélo électrique pliable offrant le meilleur équilibre entre praticité et performance.

Il faut noter que l’avantage fondamental d’un vélo électrique est la possibilité d’avoir un pédalage assisté. Bien qu’il n’élimine pas complètement l’action humaine, il réduit considérablement l’effort. Le Mini offre à l’utilisateur 4 niveaux d’assistance au pédalage allant de l’assistance minimale à supérieure, atteignant une vitesse maximale de 25 km/h. Grâce à ces niveaux d’assistance, il devient possible de se déplacer dans la ville sur des distances énormes, ce qui serait impossible avec un vélo classique.

L’autonomie constitue également un aspect très important. Ce vélo pliant se distingue définitivement dans ce domaine puisqu’il est capable d’offrir jusqu’à 120 km sur une seule charge. Bien sûr, cette valeur est basée sur des facteurs externes. Mais même dans le pire des cas, elle garantit que nous pouvons profiter des avantages de ce vélo sur une distance suffisante.

Prix : 1299,99 euros

Flebi Supra 3 : le vélo électrique pliable le plus polyvalent

Flebi s’est imposé comme l’une des marques les plus populaires de vélos électriques pliants pour les cyclistes urbains. La marque propose désormais un nouveau modèle sur le marché, le Flebi Supra 3.0. Un vélo avec quelques innovations importantes par rapport à son prédécesseur, le Flebi 2.0.

Ce modèle est doté d’un moteur de 250 W qui lui permet de parcourir se déplacer à toute vitesse et sans aucun effort. De plus, le cycliste peut le transporter sans effort grâce à un mécanisme de traînée qui est soutenu par des roues rétractables. Ce vélo pliant est équipé d’une batterie de 10,4 Ah qui offre une autonomie remarquable.

Amovible, cette batterie peut être retirée pour être rechargée. La transmission Shimano à 3 vitesses et la taille du vélo conviendront à la plupart des cyclistes, quelle que soit leur taille. C’est le meilleur vélo électrique pliant pour ceux qui recherchent un modèle minimaliste, pratique et facile à entretenir.

Prix : 1499 euros

Vivi 26 pouces : un vélo électrique pliant pour toute situation

Le modèle Vivi s’équipe d’un moteur sans balai haute vitesse de 350 watts, qui produit un couple d’environ 50 Nm. Cette puissance permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 20 mph. Sur ce modèle, la puissance peut être fournie par trois réglages d’assistance au pédalage ou en utilisant uniquement l’accélérateur.

De fait, pas besoin de pédaler, sauf si vous le souhaitez. En outre, un système de transmission Shimano à 21 vitesses permet de sélectionner la vitesse la plus adaptée à la route. Lorsqu’il s’agit de s’arrêter, les freins à disques mécaniques avant et arrière font un travail adéquat. La batterie lithium-ion donne à ce vélo une autonomie de 35 à 40 km en mode accélération et de 70 à 80 km en mode assistance au pédalage. La combinaison de l’autonomie et de la puissance en fait le meilleur vélo pliant à assistance électrique pour les trajets quotidiens, mais il est capable de bien plus que cela.

Prix : 825,55 euros

Biwbik Traveller : vélo électrique pliant très confortable

Biwbik est connu pour sa large gamme de vélos électriques qui affichent des courbes soignées et un design élégant avec une touche de rétro. D’ailleurs, son modèle Traveller illustre bien cet équilibre esthétique. Toutefois, son look tendance n’est pas le seul élément qui le place dans ce top des meilleurs vélos électriques pliants. En effet, il bénéficie d’un grand nombre de qualités lui permettant de se distinguer de la majorité des autres VAE.

Il offre un grand confort, et ce, grâce à l’implantation d’une suspension avant. En effet, ce vélo électrique peut être utilisé. De plus, il bénéficie d’une grande autonomie. Sa batterie de 36V vous permet de rouler sur une distance de 40 à 70 km sans vous soucier de la recharge. Enfin, bien qu’il soit de petite taille, il est très pratique, robuste et ne vacille pas au premier virage ou obstacle.

Prix : 1017 euros

RIHCBIT RT-860 : vélo électrique pliable au design compact

Le RT-860 est l’un des vélos électriques pliants de la marque RICHBIT. Il a été sélectionné en raison de ses caractéristiques exceptionnelles. Ce modèle de vélo électrique est un mélange de vélo tout terrain et de vélo électrique pliable. Il faut dire que rares sont les vélos électriques qui présentent ces 2 avantages. Il peut être plié pour être rangé dans le coffre de la voiture. Une fois arrivée à destination, il suffit de le déplier pour rouler sur les routes, sans aucune contrainte.

De plus, le RIHCBIT RT-860 a un style sportif. Disponible en plusieurs couleurs, elle ravira tout le monde. Grâce à la réactivité de son système d’assistance et de son moteur, les balades avec dénivelé deviennent un plaisir. En effet, les obstacles se franchissent facilement et le vélo peut partir avec une puissance suffisante. Sa maniabilité est un jeu d’enfant grâce à sa légèreté.

Prix : 1499 euros

DYU D3 : vélo électrique intelligent

Le DYU D3+ est rapidement devenu une option populaire pour ceux qui ont un budget limité. Il est idéal pour ceux qui aiment le look original. Bien que ce vélo pliant électrique ait une capacité de poids pouvant accueillir un adulte, son petit cadre et ses roues de 14 pouces en ont fait le meilleur choix pour les enfants. Il est alimenté par un moteur à moyeu arrière de 240W et une batterie de 36V.

Ses doubles freins à disques avant et arrière améliorent pleinement les performances de freinage, réduisant ainsi la distance d’arrêt. Équipé d’une lumière LED et d’une sonnette, ce vélo électrique offre une meilleure sécurité de conduite de nuit comme de jour.

Pour couronner le tout, ce vélo électrique bénéficie de 3 modes de conduite, vous pouvez donc choisir librement le mode de conduite en fonction de vos besoins. En mode électrique pur, il suffit d’allumer le moteur, d’appuyer sur la pédale d’accélérateur et le vélo démarre. Les cyclistes peuvent choisir le mode électrique avec assistance au pédalage pour une conduite sans effort.

Prix : 619 euros

Fafrees F20 E : un vélo électrique alliant élégance, qualité et grande autonomie

Le Fafrees F20 E est un modèle conçu pour les déplacements quotidiens en ville. Mais, il possède également les qualités requises pour affronter les terrains accidentés.

La première chose que l’on remarquera en regardant ce vélo, c’est son cadre en forme d’arche et sa selle semblable à un canapé. Mais cette forme n’a pas d’incidence négative sur la durabilité ou les performances de la carrosserie. En effet, ce cadre est fabriqué en aluminium et certifié IP54.

Un moteur brushless de 250W anime la Fafrees F20, il délivre une vitesse de 25KM/h en bosse et un couple de. Il atteint également une puissance de pointe de 350W. Cela permet au vélo de gravir des pentes jusqu’à 35° en mode électrique. Le Fafrees F20 est équipé d’une batterie 36V/15Ah qui offre une autonomie allant de 55 à 65KM en mode électrique

Prix : 1069,99 euros