Un scooter électrique à 3 roues se révèle parfois un meilleur choix qu’un deux roues pour les navetteurs ou les citadins. En effet, ils offrent une stabilité incomparable et sont plus sûrs sur la route.

Pas encore très populaire, mais en pleine expansion, le scooter électrique à 3 roues pourrait devenir l’avenir de la mobilité urbaine. Il constitue également un bon choix pour les personnes souffrant d’un handicap physique et ne pouvant supporter le poids d’une moto. Dans cet article, découvrez 7 des meilleurs scooters électriques à 3 roues disponibles sur le marché.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES VELECO ZT63 Note : 9,5/10 Découvrir Rider 3RS+ Note : 9,3/10 Découvrir Eccity model 3 Note : 9/10 Découvrir

VELECO ZT63 : scooter électrique à 3 roues au design rétro

Caractéristiques techniques Cylindrée : NC

Permis : Permis moto

Puissance moteu r : 800W

Vitesse Maximale : 12 km/h

Autonomie : 50 km

L’élégance exceptionnelle des vespa a été largement recherchée. Bien que la technologie ait considérablement évolué, le look rétro ne vieillit jamais. Le ZT63 fait partie des scooters les plus luxueux. Outre son style rétro, ce scooter électrique à 3 roues bénéficie d’une technologie de pointe et d’une construction solide.

En effet, ce 3 roues électrique peut facilement supporter un poids de près de 200 kg tout en grimpant une pente raide de 17°. Son siège extra-long peut également accueillir un passager grâce aux pédales rétractables.

Le véhicule est également équipé d’une alarme et d’une télécommande, ainsi que d’un système de suspension amélioré. Ce système minimise les risques de dommages et offre un confort total à l’utilisateur.

Look vespa

Solide

Pas très puissant

Rider 3RS+ : le scooter électrique à 3 roues par excellence

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Permis : Permis B ou A1

Puissance moteu r : 9 000 W

Vitesse Maximale : 100 km/h

Autonomie : 140 km

Équivalent à 125 cm3, le Rider 3RS+ répond aux exigences les plus strictes du marché. Sûr et de haute technologie, il est le scooter électrique à 3 roues le plus puissant de cette liste. Son moteur de 5 000 watts (9 000 watts en pic), lui permet d’atteindre une vitesse de 100 km/h. Par ailleurs, ce 3 roues électrique s’équipe de 2 batteries d’une capacité de 4,8 kWh. Elles offrent jusqu’à 140 km d’autonomie.

Sur le plan sécuritaire, le Rider 3RS+ se distingue du Rider 3R par son système de freinage ABS. Devenu courant sur les scooters à deux et 3 roues du segment supérieur, ce système réduit les distances de freinage et évite que les roues ne se bloquent en cas de freinage brusque. Ce scooter électrique à 3 roues est entièrement éclairé par des LED.

Celles-ci se révèlent à la fois durables, puissantes et peu gourmandes en énergie. Le tableau de bord qui équipe le Rider 3RS+ a un design moderne et se compose d’un affichage LCD de 7 pouces.

Moteur puissant

Modernité des finitions

Vitesse maximale pouvant être insuffisante sur les voies rapides

Eccity model 3 : scooter électrique de conception française

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Permis : Permis moto

Puissance moteu r : 14 000 W

Vitesse Maximale : 120 km/h

Autonomie : 100 km

L’eccity model 3 est un nouveau venu sur le marché des scooters électriques à 3 roues. Il a été qualifié comme étant » exclusif ». Fabriqué par eccity, une entreprise française installée dans le département des Alpes-Maritimes, ce scooter électrique à 3 roues résulte d’un travail de 3 ans encadré par de grands noms de la mécanique. Il s’ajoute aux 3 modèles de scooters électriques qu’eccity propose.

Un scooter électrique équivalent 125 cc, il séduit les particuliers, les collectivités et les professionnels en quête d’une solution fiable pour se libérer des embouteillages. Alimenté par 2 moteurs d’une puissance de 1000 watts au total, il peut rouler à une allure de 120 km/h en milieu urbain comme en milieu péri-urbain.

En complément de ces deux moteurs, une batterie de 6,5 kWh se loge sous sa selle. Cette dernière offre une autonomie de 100 km. Outre sa puissante batterie, ce scooter se caractérise par son poids raisonnable, son frein CBS et ses roues larges de 13 pouces. Ces dernières offrent une grande stabilité tandis que la marche arrière facilite les manœuvres.

Plaisir et stabilité de la 3ème roue

Autonomie importante

Absence de freinage régénératif

Rider 3R : un scooter électrique à 3 roues sécurisant

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 50 cm3

Permis : Sans permis

Puissance moteu r : 3 000 W

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : 80 km

Parmi les scooters électriques à 3 roues proposés par Go2Roues figure le Rider 3R. Il s’agit de l’un des scooters électriques sans permis les plus sûrs de ce top. Il dispose d’un essieu avant intégrant un système gyroscopique. En d’autres termes, ses deux roues avant se coordonnent de manière électronique tout en restant indépendantes.

Comme il s’agit d’un 3 roues, ce scooter électrique profite de trois freins à disque. Associé à sa double fourche avant hydraulique et à sa suspension arrière ajustable, il offre un freinage fiable et court.

Par ailleurs, il combine un moteur silencieux de 3 000 watts à une batterie de 60V couvrant une distance de 80 kilomètres max.

Fait rare sur un scooter électrique, le Rider 3R accueille sous son siège un compartiment de 36 litres. Homologué 2 places, il intègre un dossier passager améliorant le confort des passagers.

Coffre de 36 litres

Indicateur de vitesse digital

Un prix assez élevé pour un 50 cc

Eccity model 3 cargo : un scooter électrique à 3 roues pour les livraisons

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Permis : Permis moto

Puissance moteu r : 14 000 W

Vitesse Maximale : 120 km/h

Autonomie : 100 km

L’eccity model 3 cargo ressemble à l’eccity model 3, avec une plateforme pivotante intégrée. Ce dernier accueille un chargement de 70 kg maximum. Comme l’eccity model 3, la version Cargo comprend deux moteurs de 5 000 watts pouvant accélérer à 120 km/h.

Une batterie de 6,5 kWh alimente les deux puissants moteurs assurant une autonomie allant jusqu’à 100 km.

La propulsion arrière et un système d’inclinaison breveté (jusqu’à 37°) garantissent une excellente tenue de route, même sur chaussée mouillée. Parmi les autres caractéristiques, il convient de citer une distance de freinage supérieure de 20 % à celle des deux-roues conventionnels et une marche arrière pratique pour les manœuvres.

Pensée et conçue pour les livraisons, son support est compatible avec la plupart des boîtes de livraison. Côté finition, ce scooter électrique à 3 roues bénéficie d’une protection supplémentaire afin de réduire les rayures.

Maniable

Système de freinage puissant

Une capsule d’origine trop petite

Niu TQi GT : le scooter électrique à 3 roues avec toit

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Permis : Permis moto

Puissance moteu r : NC

Vitesse Maximale : 80 km/h

Autonomie : 130 km

Outre ses 3 roues, un toit équipe le Niu TQi GT. Il s’agit en fait d’une tendance observée en 2000. Toutefois, elle avait peu à peu disparu. Le constructeur cherche actuellement à la relancer avec le TQi GT. Équivalent 125 cc, ce scooter électrique à 3 roues nécessite un permis pour le posséder.

Les caractéristiques de ce véhicule se rapprochent de celles du RQi Sport. En particulier, son autonomie élevée annoncée à environ 130 km. Cela grâce à ses 2 batteries amovibles au lithium-ion.

Équivalent à 125 cm3, son moteur lui permet de rouler à 80 km/h. Plus encore, il offre la possibilité d’adapter l’autonomie et la puissance du scooter aux besoins et au trafic, via ses différents modes de conduite.

Ce 3 roues électrique est aussi complet que moderne. Au programme : ABS, système de contrôle d’équilibre et parking autonome. À cela, s’ajoutent un nouveau tableau de bord, une connectivité 5G et Bluetooth. Comme ses congénères issus des modèles Niu, ce scooter électrique avec toit est connecté à l’application mobile de la marque. De fait, son propriétaire peut le localiser, vérifier son état en temps réel.

ABS

Connectivité

Prix assez élevé

Veleco DRACO : scooter électrique pour Senior

Caractéristiques techniques Cylindrée : NC

Permis : Permis moto

Puissance moteu r : 800 W

Vitesse Maximale : 12 km/h

Autonomie : 45 km

Fidèle à son nom, DRACO, comme tout dragon, séduit par ses yeux fascinants. Il s’agit du dernier-né de Veleco. Ce scooter électrique s’équipera d’un écran LED complet, d’un compteur de vitesse et kilométrique, d’un système de frein magnétique, d’une marche arrière. Il intègre également un support de canne préinstallé, qui peut également accueillir votre parapluie. Pour votre confort, ce modèle dispose également d’un siège entièrement réglable, d’un porte-gobelet et d’une poignée pour les courses.

Il s’agit vraiment d’un scooter de mobilité unique et puissant qui répondra à tous vos besoins. Si vous souhaitez vous déplacer en toute sécurité et en toute liberté, ce modèle couvre une distance de 45 à 60 km avec une seule charge.

Le scooter dispose de trois niveaux de puissance, ce qui vous permet d’adapter la vitesse au revêtement de la route ou à la pente du terrain. Le premier niveau de vitesse est prévu pour rouler sur la chaussée quant au deuxième, il est recommandé pour les terrains en terre battue. Le troisième niveau de vitesse permet à l’engin de gravir des pentes assez raides.

Bien équipé

Élégant

Faible autonomie

Scooter électrique à 3 roues : guide d’achat

Ces véhicules existent dans de nombreux styles, couleurs et prix différents. Avec un tel choix, il peut être difficile de savoir lequel acheter. Voici quelques éléments à prendre en compte avant de faire votre achat :

Capacité de charge

La capacité de poids de ces scooters avoisine généralement les 100 kg. C’est amplement suffisant pour la plupart des adultes, surtout si vous n’utilisez le scooter que pour vous déplacer, par exemple pour aller au travail ou faire des courses en ville. Si vous prévoyez de l’utiliser à des fins récréatives, par exemple pour parcourir des sentiers, il est préférable d’opter pour un modèle plus grand qui a une plus grande capacité de charge.

Vitesse

Les scooters électriques à 3 roues ont généralement une vitesse maximale de 45 km par heure, en fonction de la puissance qu’ils tirent de leur batterie. Certains modèles offrent des vitesses plus élevées, mais ils coûtent généralement plus cher. Vous devez également prendre en considération le fait que vous roulerez ou non sur des routes goudronnées ou en dehors des sentiers battus à travers des champs herbeux. La plupart des modèles ne sont pas très performants en tout-terrain en raison de leurs petites roues, qui les rendent moins stables à grande vitesse.

Autonomie

L’autonomie varie d’un modèle à l’autre. En général, elle se situe entre 10 et 15 miles par charge, en fonction de la puissance que vous tirez de votre batterie. Là encore, certains modèles offrent une plus grande autonomie, mais coûtent plus cher. Vous devrez également tenir compte du fait que vous prévoyez ou non de recharger votre véhicule à la maison tous les soirs plutôt que pendant votre déplacement en ville.

Espace de rangement

Les scooters à 3 roues étant plus petits que les scooters à deux roues traditionnels, ils nécessitent moins d’espace de rangement. De nombreuses personnes choisissent de ranger leur scooter dans leur garage ou même sous leur bureau au travail plutôt que d’occuper un espace précieux à l’intérieur de leur maison.

Les meilleures marques/modèles

Razor est sans doute l’une des marques les plus populaires en matière de scooters électriques.

Le scooter à 3 roues est-il stable ?

Oui, un scooter électrique à 3 roues est stable.

La roue supplémentaire offre plus de stabilité, de sorte que de nombreux scooters à 3 roues font l’impasse sur les béquilles.

Cependant, un tel appareil peut basculer s’il doit rouler à fond sur des surfaces irrégulières avec des copeaux détachés. Pour cette raison, la conduite de ces scooters sur des terrains accidentés n’est pas recommandée.

Quel est l’avantage d’un scooter à 3 roues ?

Le rayon de braquage d’un scooter à 3 roues étant très court, il est facile de l’utiliser dans des espaces intérieurs compacts.

De plus, la garde au sol étant plus importante, il est pratique et plus confortable de rouler sur différents types de surface.

