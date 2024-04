Le scooter électrique Segway E125S se décline en noir mat, une édition à couper le souffle! 

Le scooter électrique Segway E125S se pare d'une nouvelle teinte, offrant ainsi une édition spéciale qui promet une expérience de conduite exceptionnelle. Profitez également d'un top case offert pour toute commande passée avant le 12 mai !

Segway E125S électrique se réinvente avec une édition spéciale en noir mat. Cette édition limitée représente un nouveau jalon dans l'innovation et l'excellence de Segway, offrant aux passionnés de mobilité électrique une expérience inégalée. Explorez les détails de cette édition unique et découvrez pourquoi elle est incontournable pour les passionnés de mobilité électrique.

Nouvelle teinte, nouvelle expérience

Célèbre pour sa performance et son design, le scooter Segway E125S électrique introduit une édition spéciale en noir mat. Cette nouvelle teinte noir matte offre non seulement un look sportif et élégant, mais elle souligne également l'engagement de Segway envers l'innovation et le style. Chaque détail, du carénage aux rétroviseurs en passant par la selle et la béquille, est soigneusement conçu pour offrir une expérience visuelle inédite.

Au-delà de son apparence saisissante, le Segway E125S Black Edition conserve les performances exceptionnelles qui ont fait sa renommée. Notamment un moteur puissant de 3 kW, deux batteries amovibles conférant une autonomie jusqu'à 81 km en une seule charge, idéal pour les déplacements urbains au quotidien. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour les trajets urbains et péri-urbain. Quant à sa vitesse limitée à 45 km/h, il répond aux normes d'homologation tout en offrant une expérience de conduite dynamique et sécurisée.

Outre ses performances, le Segway E125S se distingue par sa polyvalence et sa praticité. La batterie amovible, intégrée dans le plancher, permet de le recharger facilement à domicile ou au bureau. Cette fonctionnalité, combinée à la possibilité d'extraire la batterie, offre une flexibilité sans égal aux utilisateurs, éliminant ainsi les contraintes liées à la recharge.

E125S : un scooter électrique dédié au jeune de 14 Ans

Outre ses performances et sa praticité, le Segway E125S Black Edition peut être conduit par les jeunes âges de 14 ans, offrant ainsi une alternative pratique et écologique pour les jeunes conducteurs. De plus, son système de freinage ABS de série garantit une sécurité accrue, une caractéristique rarement vue dans cette catégorie de véhicules. Connecté et moderne, le scooter électrique E125S peut être associé à l'application Segway disponible sur les plateformes iOS et Android.

Son prix de vente de 3 890 €, bien que discuté, reflète la qualité et les fonctionnalités avancées de ce scooter électrique de renom. Pour couronner le tout, Segway propose une offre spéciale pour les précommandes du Segway E125S Black Edition. Pour toute commande passée avant le 12 mai 2024, les clients peuvent bénéficier d'un top case d'une valeur de 159 € offert, ajoutant une touche de praticité et de confort supplémentaire à ce scooter déjà exceptionnel.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.