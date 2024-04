Ce scooter électrique roule sans conducteur ! Et on a la vidéo pour le prouver

Sur un podium illuminé, un scooter électrique circule sans conducteur, suscitant l'émerveillement et l'admiration du public présent. La vidéo de cette démonstration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Cette dernière a attiré l'attention sur les avancées spectaculaires de Yadea.

La révolution de la mobilité électrique prend une autre dimension avec le tout dernier projet de Yadea. À la plus grande surprise de tous, cette marque chinoise a présenté son projet de scooter autonome lors de la China Fashion Week Automne/Hiver 2024. Le plus grand défilé de mode de Chine, inauguré le samedi 23 mars 2024. Cette démonstration a été filmée et publiée par Yadea.

Ce scooter électrique a fait une démonstration spectaculaire sans conducteur lors d'un défilé de mode

Yadea a fait sensation lors d'un défilé de mode le 26 mars 2024. La marque a présenté un scooter électrique qui défie les lois de la gravité. Au milieu des mannequins paradant sur le podium, un scooter électrique roule sans pilote.

Dans une vidéo diffusée par la marque, 2 scooters roulent avec précision sur la scène. Ils se croisent habilement sans même se heurter. Par la suite, un autre scooter s'avance entre deux mannequins en gardant parfaitement l'équilibre. Les images diffusées par Yadea révèlent la finesse de cette démonstration, où la roue avant ajustant subtilement sa direction pour conserver sa stabilité.

Dans le communiqué de presse accompagnant cette prouesse, Yadea souligne qu'il s'agit d'une vitrine technologique. En fait, Yadea n'a pas annoncé de projet concret de commercialisation. Cependant, cette prouesse témoigne de son engagement en faveur de la conduite autonome. Les images parlent d'elles-mêmes de la qualité et de l'innovation de l'entreprise.

BMW, précurseur du deux roues autonome

Il est intéressant de noter qu'avant cette démonstration spectaculaire de Yadea, BMW avait déjà ébloui le monde avec une moto capable de se conduire toute seule. Cela remonte à 2018. La moto en question était une BMW R 1200 GS, non électrique, il est vrai. Ce tour de magie a été rendu possible avec 70 kilos de caméras, de capteurs et d'autres technologies sophistiquées intégrées à la moto.

BMW ne cherchait pas seulement à faire rouler une moto sans pilote. La marque veut aussi développer des systèmes d'aide à la conduite qui peuvent intervenir en cas d'accident. Cette percée a servi de base à des innovations similaires, comme celle que Yadea a présentée à la Fashion Week automne-hiver 2024.

L'acteur majeur qui façonne activement l'avenir de la mobilité électrique

Sur le marché des scooters électriques, Yadea se positionne comme l'un des poids lourds mondiaux du secteur. En effet, elle a été la marque ayant vendu le plus de véhicules électriques à deux roues au monde pendant six années consécutives, entre 2017 et 2022. Elle l'a fièrement annoncé. Si Yadea n'est pas encore officiellement distribuée en France, sa large gamme de scooters à batterie fait l'objet d'une sélection de spécialistes multimarques.

Cette gamme variée couvre un large spectre, du petit scooter urbain 50 cc, très pratique au quotidien, à la moto équivalente 125cc. Elle offre une expérience plus puissante sur la route. Mais ce ne sont pas seulement les modèles actuellement sur le marché qui ont récemment fait parler de Yadea.

En résumé, Yadea se distingue non seulement par ses ventes record et sa gamme variée de scooters électriques, mais aussi par ses innovations audacieuses. Ces dernières ouvrent la voie à un avenir prometteur pour l'industrie de la mobilité électrique.