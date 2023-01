Savoir comment débrider une trottinette électrique est la question que se posent la plupart des trottineurs. En effet, une fois débridé, ce moyen de transport permet de profiter d’une mobilité exceptionnelle et de se déplacer à une vitesse supérieure à celle d’une voiture.

Débrider une trottinette électrique permet d’obtenir un gain de vitesse. En effet, le débridage consiste à accroître la capacité de l’E-scooter ainsi que sa puissance en supprimant par exemple le limiteur de vitesse. Découvrez dans ce dossier comment débrider une trottinette électrique et quelle est la loi qui encadre cette pratique en France.

Débrider une trottinette électrique : quelle législation en France ?

En France, la réglementation sur la pratique du débridage des trottinettes électriques se révèle plutôt simple. D’abord, la conduite d’une trottinette électrique débridée sur la voie publique est strictement interdite. La sanction peut varier entre 135 € et 1500 € pour un excès de vitesse. Cette notion désigne une allure dépassant les 25 km/h.

Pour pouvoir utiliser une trottinette électrique débridée, il faut le faire sur une propriété privée. À noter que les chemins forestiers, les allées vertes et les autres circuits cyclables font partie des zones publiques.

Débrider sa trottinette électrique offre à son propriétaire divers avantages. D’abord, il peut profiter de la vitesse réelle de l’Escooter. Pour les autres modèles, le débridage permet aussi de profiter du couple ou, en d’autres termes, de l’accélération. Sur tous les véhicules bridés électroniquement, une application permet d’adapter le firmware pour modifier les courbes de vitesse, l’accélération ou le frein électromagnétique.

Débrider une trottinette électrique : les techniques les plus efficaces

Pour accélérer la vitesse de l’engin, il y a plusieurs pratiques. Notamment débrider en changeant : le contrôleur, la transmission, le moteur et la batterie.

Peu importe le procédé envisagé, il faudra prendre en compte le modèle de l’E-scooter, les besoins et la marque du fabricant.

Débrider en modifiant le contrôleur

Pour une personne bricoleuse, débrider sa trottinette électrique peut se faire en modifiant le contrôleur. À noter que cet accessoire permet de contrôler la vitesse. En quelque sorte, il constitue le cerveau de l’engin. Étant donné que son rôle consiste à bloquer la vitesse et à la fixer à un certain niveau, il est possible de modifier la capacité du scooter électrique en le remplaçant. Le recours à un câble est dans ce cas approprié.

Changer la transmission

Modifier la transmission d’une trottinette électrique pour la débrider constitue une intervention mécanique réalisée sur l’appareil. Pour y parvenir, il faut changer la couronne et le pignon.

Remplacer la transmission offre un avantage majeur, puisqu’il facilitera l’accélération de la trottinette dès le départ. Plus besoin de dépasser la limite de vitesse.

Changer la batterie pour débrider la trottinette électrique

Conserver la batterie de l’E-scooter tout en conduisant à vive allure nuit à sa capacité de charge. Par conséquent, votre appareil risque de tomber en panne. Pour rouler à plus grande vitesse, il faut impérativement remplacer la batterie originale par une plus puissante.

En revanche, cette démarche requiert un budget assez important. Qui dit changer de batterie dit changer tous les éléments liés au système plus exactement l’ensemble du circuit électrique, notamment le contrôleur et le moteur. En prenant en compte les coûts associés à ces différents aspects, il vaut mieux opter pour une trottinette électrique puissante.

Par ailleurs, la batterie de la machine peut être complétée par une autre si vous ne voulez pas la changer.

Débrider en changeant le moteur de la trottinette électrique

Outre le contrôleur, la transmission et la batterie qui peuvent être changés pour accroître la puissance de l’appareil électrique, remplacer le moteur fait partie des solutions pratiques. Toutefois comme le changement de la batterie, décrite précédemment, cette technique peut s’avérer coûteuse et complexe.

En fait, pour y parvenir, il faut avoir quelques connaissances sur le type de moteur. Pour débrider le moteur de votre trottinette électrique, vous devez par exemple vous renseigner sur son poids, son prix, sa compatibilité et son rapport législatif.

Pour ceux qui ne veulent pas changer de motorisation, ils peuvent toujours rembobiner le moteur. Et pour ce faire, il faut réduire le nombre de tours du bobinage. De ce fait, vous obtiendrez un kilovolt, et par conséquent une diminution du couple ce qui augmentera la vitesse. Il faut d’ailleurs faire appel à un spécialiste pour faire cette opération.

Débrider un scooter électrique : autres méthodes

Augmenter la vitesse grâce au shunt électrique

Le shunt représente le dispositif permettant au courant de circuler dans tout le système électrique. Il s’agit en fait d’un câble qui, une fois coupé, permet de décupler les capacités du véhicule. En achetant la trottinette électrique, vous bénéficiez d’une garantie. Par conséquent, en coupant le câble, il faut faire preuve de prudence afin de conserver cette couverture de garantie.

Débridage par voie électronique

Ce procédé est le plus facile à mettre en œuvre. Débrider une trottinette électrique de façon électronique consiste à modifier le logiciel firmware via l’application dédiée à cet effet. En plus de cette application, il est possible de débrider via l’écran. A noter que le débridage électronique se fait lorsque la charge de la batterie est complète.

Se servir du kit pour débrider l’E-scooter

De la même manière que le débridage électronique, celui du kit se fait tout aussi facilement. En utilisant le kit de débridage, il est possible d’augmenter de 8 km par heure l’autonomie de l’engin. Il faut suivre le mode d’emploi pour débrider la trottinette électrique avec le kit.

Trottinette électrique débridé : est ce qu’elle peut être assurée ?

Soulignons que les trottinettes électriques peuvent être assurées par une compagnie d’assurance. Les prestations couvertes comprennent notamment :

une assurance mobilité

une couverture en cas d’accident corporel du conducteur

une formule pour toute la famille

Les assurés peuvent percevoir une allocation forfaitaire si leur batterie tombe en panne. Si un accident survient et que vous avez des blessures ou cela a même entraîné une incapacité ( plus de 15%), l’indemnisation peut aller jusqu’à 100.000 €.

Des conditions sont bien entendu à respecter, comme avec toutes les assurances. Pour les trottinettes électriques, les trottineurs doivent se conformer aux réglementations locales en vigueur. Autrement dit, un E scooter débridé à une vitesse supérieure à 25 km/h ne sera pas couvert.

Parallèlement, la trottinette électrique doit également respecter d’autres contraintes, à commencer par la présence d’un klaxon des feux avant et arrière et de réflecteurs. Le port du casque fait également partie des obligations tout comme le gilet réfléchissant.

Par ailleurs, les moins de 12 ans ne peuvent pas circuler à bord d’une trottinette électrique, à moins que le moteur ne marche.

Top 3 des meilleurs trottinettes électriques

Mais outre le fait de débrider votre trottinette électrique pour qu’elle fonctionne à pleine vitesse, pourquoi ne pas opter pour un modèle plus puissant. Voici notre top des meilleurs :

MI Scooter 3

Comparé à la Mi Pro 2, la Xiaomi Mi 3 annonce quelques améliorations très pratiques. En termes de performances, cette trottinette comporte une batterie plus compacte permettant de parcourir une distance de 30 km. La Xiaomi Mi 3 exploite également un moteur d’une puissance de 300W pouvant atteindre 600W en crête.

Sans oublier que cette trottinette électrique Xiaomi profite du système de freinage à deux niveaux offrant une ergonomie améliorée (un frein électronique et un frein arrière). Un écran LED est situé au niveau du guidon facilitant la visualisation des différentes informations indispensables.

En outre, l’E scooter présente une fonctionnalité inédite : la fixation à verrouillage rapide. Il doit être soulevé lors de l’ouverture évitant toute manipulation accidentelle, mais se plie en quelques clics. Lorsqu’elle est pliée, la taille de cette trottinette électrique est de 490 mm.

Xiaomi 3 Lite

La Xiaomi 3 Lite compte parmi les trottinettes électriques les plus populaires auprès des utilisateurs. Elle a un design élégant et un moteur électrique puissant. Elle a une structure pliable comme la plupart des modèles de notre comparatif trottinette électrique.

Fabriquée en aluminium, cette trottinette électrique est légère et résistante aux chocs. La Xiaomi Scooter 3 Lite s’équipe d’un moteur électrique de 300W. Vous pouvez gravir des pentes et rouler sur la route sans aucun problème. Elle a une vitesse de pointe de 25 km/h et la possibilité de grimper jusqu’à 14 % de pente.

Par ailleurs, ce modèle dispose de batteries au lithium longue durée et a une autonomie de 20 km. Il bénéficie également d’un système de gestion de la batterie (BMS) qui permet d’éviter les incendies et les explosions causés par la batterie.

Ducati Pro 3

La Ducati Pro 3 illustre la volonté de la marque à offrir un appareil performant au sportif. Cette version se caractérise par ses performances exceptionnelles en matière de vitesse maximale, de portée, de montée et de puissance. Son moteur brushless 350W peut délivrer une puissance de pointe de 515W tandis que sa batterie a été améliorée pour produire 468 Wh. Celle-ci assure une autonomie de 50 km par charge.

De plus, ce scooter électrique comporte une multitude d’autres caractéristiques permettant de profiter d’une conduite plus agréable. Parmi celles-ci figurent des pneus de 10 pouces, un système de freinage a disque et un deck spacieux. Par besoin de la débrider, la Pro 3 constitue la trottinette la plus aboutie de la gamme de Ducati Urban. Elle peut être associée à l’application dédiée du fabricant et utilise la fameuse technologie NFC.