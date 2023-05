Vous cherchez un casque pour votre trottinette électrique capable d’assurer votre sécurité tout en étant esthétique ? Du plus élégant au plus innovant, voici quelques-unes de nos meilleures recommandations.

La sécurité doit être la priorité absolue de tous les conducteurs étant donné que toute conduite comporte des risques. Ne pas prendre les mesures de protection adéquates peut être préjudiciable et causer des dommages irréversibles. Il existe de nombreux équipements garantissant la sécurité des trotteurs, parmi lesquels le casque. Bien qu’il ne soit pas obligatoire dans de nombreux États, nul ne conteste son importance. Mais quel est le meilleur casque pour vous ? Dans ce guide, nous vous présentons les 7 meilleurs casques pour la trottinette électrique. Entrons dans le vif du sujet.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES OVERADE Plixit Fit Note : 9,7/10 Découvrir ABUS Hyban Note : 9,5/10 Découvrir OZE Note : 9,2/10 Découvrir

OVERADE Plixit Fit : casque pliable pour profiter de votre trottinette électrique

Caractéristiques techniques Type de casque : polyvalent

Matériaux : ABS et EPS

Poids : 440 g

Sangles réglables : oui

Normes : CE EN1078 et US CPSC

Le Plixi FIT représente une amélioration du Plixi. Polyvalent, ce casque garantit une protection optimale aux cyclistes, aux utilisateurs de trottinettes électriques, de skateboards et de rollers. Grâce à son système de pliage unique, sa taille se réduit en un clin d’œil, permettant ainsi de le glisser sans problème dans votre sac. À l’arrivée, vous le pliez en un claquement de doigts.

Pour un confort maximal, il comporte des séparateurs verrouillables ainsi qu’un système d’appui occipital ajustable. D’ailleurs, sa bande élastique épouse la forme de la tête de l’utilisateur et assure un maximum d’adhérence, de sécurité et de confort.

En outre, le casque a été bien rembourré à l’intérieur pour garantir une protection maximale de la tête en cas d’accident ou de trébuchement. Ses 14 ouvertures permettent de bien aérer la tête.

Modèle pliable

Séparateurs verrouillables

Pas de visière

ABUS Hyban : casque pour trottinette électrique avec LED arrière

Caractéristiques techniques Type de casque : pour trottinette électrique

Matériaux : ABS

Poids : 400 g

Sangles réglables : oui

Normes : NC

Fabriqué par ABUS, une marque de renom allemande, le casque Hyban revêtu d’une coque en ABS tendance. Il s’agit d’un modèle parfait pour les déplacements urbains quotidiens, grâce à sa capacité d’aération et à sa sécurité hors du commun. En effet, le casque intègre l’un des plus beaux panneaux lumineux à LED assurant une protection accrue lorsque vous êtes à bord de votre trottinette électrique. Offrant une visibilité à 180°, ils signalent la présence du cycliste aux autres conducteurs.

Côté confort, le casque Hyban se caractérise par ses 13 entrées d’air très efficaces couplées à ses 5 sorties d’air. Pratique, son rembourrage confortable associé à sa petite visière tendance le rend ainsi l’allié idéal pour votre sécurité. Agréable à porter, il s’adapte facilement à toutes les tailles de tête grâce à son système de réglage précis et léger.

Eclairage LED

Design attrayant

Cher

OZE : Casque pour trottinette électrique avec visière

Caractéristiques techniques Type de casque : pour trottinette électrique

Matériaux : EPS et PC

Poids : 484 g

Sangles réglables : oui

Normes : NC

Le casque urbain OZE a un design discret et élégant. Ce casque s’associe facilement à toute tenue de votre garde-robe ainsi qu’à tout type de trottinette électrique.

Elle intègre une visière transparente de haute qualité offrant une protection remarquable.

Quant au confort de conduite, rien n’est laissé au hasard. En fait, ce casque OZE possède 6 ouvertures d’aération, un filet anti-intrusion. Plus encore, il se pare de motifs réfléchissants pour une conduite sûre et stylisée. Le casque comprend également des feux arrière réglables avec 3 modes. Enfin, la tête du trotteur est maintenue en position grâce au support occipital ajustable par roue, ce qui garantit une protection efficace.

Ce casque se décline dans une grande variété de couleurs.

Très bien rembourré

S’adapte aux utilisateurs de différentes tailles de tête

Ne convient pas par temps froid

FIREFLY Prostyle Matt 2.0 : le casque idéal pour rouler en toute sécurité sur votre trottinette électrique

Caractéristiques techniques Type de casque : pour trottinette électrique

Matériaux : ABS et EPS

Poids : 500 g

Sangles réglables : oui

Normes : NF EN1078

Le Prostyle Matt 2.0 fait partie des casques de trottinette électrique durables de la marque FIREFLY. Pour 500 g, les utilisateurs peuvent le porter sur une longue durée sans ressentir le besoin de l’enlever. Ce casque garantit une excellente protection en raison de sa conception robuste en ABS. Il offre un maintien et un soutien optimal avec ses inserts en mousse situés au niveau du bouton occipital. Plus encore, le casque s’adapte parfaitement à la tête de l’utilisateur grâce à des sangles élastiques de haute qualité et à des attaches réglables. Ces dernières gardent le casque fermement en place pour un maximum de sécurité.

En plus, les 12 aérations permettent une ventilation efficace en permettant à l’air de circuler. Cela permet au pilote de rester au frais lors des journées chaudes.

Aspect élégant

Robuste

Absence de visière

Smart4u : casque pour trottinette électrique intelligent

Caractéristiques techniques Type de casque : polyvalent

Matériaux : Polycarbonate (PC)

Poids : 270 g

Sangles réglables : oui

Normes : NC

En ce qui concerne les fonctionnalités innovantes, le Smart4u gagne avec ses lumières LED intégrées. Il est livré avec 7 rétroéclairages LED ultra-lumineux qui augmentent votre visibilité lorsque vous roulez. Il permet également d’avertir les autres navetteurs et véhicules de votre position. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur un bouton convivial.

De plus, ce casque est programmé pour faire clignoter les feux lorsque vous freinez pour encore plus de vigilance. Il s’agit d’un casque particulièrement utile pendant les trajets nocturnes et les saisons de faible luminosité.

Bien sûr, les lumières ne sont pas la seule caractéristique de ce casque. Il est également ultra-sûr avec sa coque extérieure en PC haute densité et son tissu intérieur en mousse EPS doux et confortable. Les deux offrent une protection incroyable contre les chocs et les vibrations. Le casque dispose même d’une ventilation fantastique et d’une mentonnière confortable pour que vous puissiez le porter longtemps.

Les lumières LED

Léger et confortable à porter

Il y a un manque d’aération

H.30 Casque LED : Casque pour trottinette électrique avec protège-oreilles amovibles

Caractéristiques techniques Type de casque : polyvalent

Matériaux : Aluminium et velours

Poids : 390 g

Sangles réglables : oui

Normes : EN 1078:2012

Que vous vous prépariez à une aventure palpitante ou que vous vous rendiez en ville pour vos déplacements quotidiens, la sécurité est une priorité. Le H.30 LED HELMET vole à votre secours en protégeant votre tête des chocs gênants et des trottoirs accidentés.

Doté de nombreuses fonctions de sécurité, ce casque est un produit primé, connu pour ses caractéristiques innovantes. Parmi ces caractéristiques, citons la visière rétractable, les protège-oreilles amovibles pour les journées ensoleillées, le feu arrière à LED et la doublure intérieure en velours de qualité.

De plus, le système d’éclairage intelligent fournit une bande lumineuse de 270 degrés qui éclaire votre chemin et vous rend plus visible pour les autres lorsque vous êtes sur la route. De plus, la lumière change même de motif, de sorte qu’elle fait également office de clignotant.

Visière rétractable

Doublure en velours lavable

La visière est très courte pour certains utilisateurs

Oxelo MF500 : Le casque pour les pratiques engagées

Caractéristiques techniques Type de casque : polyvalent

Matériaux : Aluminium et velours

Poids : 1 kg

Sangles réglables : oui

Normes : NC

Sécurité et style vont de pair avec ce casque. Oxelo l’a développé pour assurer confort et protection durant les séances de roller, de skateboard et de trottinette électrique. De plus, il dispose de 12 aérations placées stratégiquement autour du casque pour vous permettre de rester à l’aise pendant les longs trajets. La stabilité du casque repose sur sa forme enveloppante et sa molette de réglage 3D.

En plus de tout cela, ce casque a été conçu avec la commodité et le confort à l’esprit. Il est léger, mais durable et existe en plusieurs tailles, ce qui le rend accessible à un plus grand nombre. Les risques encourus lors de votre déplacement sont également réduits grâce à l’impressionnante serrure secrète cachée derrière le logo. Rouler vers votre prochaine aventure avec le Oxelo MF500 offre certainement une conduite plus sûre et plus douce pour les cyclistes de tous niveaux !

Très bien rembourré

Design vintage esthétique

Absence d’écaillage

FAQ sur le meilleur casque pour une trottinette électrique

Quel type de casque faut-il pour une trottinette électrique ?

Cela dépend de diverses caractéristiques telles que la vitesse et l’endroit où vous roulez. Si vous possédez une trottinette électrique dont la vitesse excède 25 km/h, vous devriez envisager d’opter pour un casque intégral. Quelle que soit la vitesse moyenne de votre scooter, votre casque doit être adapté aux rues ou aux pistes cyclables que vous empruntez souvent. Si vous utilisez votre scooter électrique sur une piste cyclable ou d’autres routes à voie unique, un casque de snowboard ou de vélo devrait vous convenir.

Un casque est-il obligatoire pour conduire une trottinette électrique ?

Comme pour les vélos électriques, porter un casque n’est pas indispensable, mais fortement conseillé si l’on veut circuler à bord d’une trottinette électrique. Et ce, sur les pistes cyclables ou en ville. Parce qu’en dehors de la ville, le port d’un casque devient obligatoire pour les E scooters roulant à plus de 25 km/h.

Facteurs clés à prendre en compte lors de l’achat d’un casque

Ajustement du casque

L’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l’achat d’un casque est de savoir s’il épouse parfaitement la tête. Ce facteur joue un rôle essentiel dans le confort que procure le casque et dans la sécurité qu’il offre.

Système de ventilation

Personne n’a envie de transpirer en conduisant sa trottinette électrique. Il convient donc d’opter pour des casques dotés d’un système de ventilation adéquat, surtout par temps chaud.

