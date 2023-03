La meilleure tablette Samsung dispose d’une performance étonnante et offre certainement une belle expérience utilisateur. La marque reste leader dans le domaine avec ses différents modèles qui parcourent le monde entier.

Depuis des années, Samsung a développé des tablettes Android. Jusqu’à ce jour, les tablettes de la marque figurent parmi les plus plébiscitées du marché. Les nouveaux modèles Samsung Galaxy Tab qui arrivent sur le marché peuvent toutefois entraîner un réel embarras du choix, surtout si vous n’êtes pas connaisseur. Du coup, difficile de choisir celle qui répond à vos attentes et qui entre dans votre panier. On a ainsi décidé d’établir la liste suivante pour que vous puissiez y trouver la meilleure tablette que Samsung vous offre.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus : le modèle slim à portée de mains

Caractéristiques techniqu Dimensions : 13,3 x 4,2 x 0,8 cm

Poids : 567 g

Taille de l’écran : 12,4 pouces

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go

Ce qui est impressionnant chez ce modèle est que son écran AMOLED de 12,4 pouces dispose d’une résolution de 2800 x 1752. Ce qui est suffisant aussi bien pour travailler que pour se divertir. Sa batterie de 10 090 mAh est aussi performante car celle-ci peut tenir jusqu’à deux jours si vous l’utilisez de façon modérée.

Cette meilleure tablette haut de gamme de Samsung fonctionne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et dispose d’un RAM de 8 Go. De plus, il dispose d’une mémoire de stockage interne de 128/256 Go extensible. Ce qui vous offre largement la possibilité d’y ajouter plus de mémoire via une carte microSD.

Design élégant

Grande autonomie de la batterie

L’appareil présente quelques problèmes au niveau logiciel

Etui clavier vendu séparément

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : la meilleure tablette Samsung haut de gamme

Caractéristiques techniqu Dimensions : 7 x 2 x 2 cm

Poids : 600 g

Taille de l’écran : 14,6 pouces

Mémoire de stockage : 128 Go

Le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est l’un des derniers modèles de tablette de la marque. Elle est livrée avec un S Pen pour faciliter son utilisation. Son écran OLED de 14,6 pouces est un réel atout. Ajouté à cela, il y a son mode multi-fenêtre grâce auquel il s’apparente à un ordinateur.

Certes, celle-ci n’est pas la meilleure tablette Samsung à acheter si votre budget est limité. Mais si on approfondit un peu plus, on peut dire que celle-ci affirme quand même un bon rapport qualité/prix. En effet, la tablette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dispose d’une résolution 4K. Par ailleurs, le processeur Snapdragon 8 Gen 1 permet d’optimiser son utilisation.

Interface intuitive

Résolution 4K

Prix élevé

Modèle lourd

Samsung Galaxy Tab A7 : la meilleure tablette Samsung pour les budgets réduits

Caractéristiques techniqu Dimensions : 24,8 x 15,7 x 0,7 cm

Poids : 472 g

Taille de l’écran : 10,4 pouces

Mémoire de stockage : 32 Go

Contrairement aux modèles précédemment cités, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 est plus abordable. C’est le meilleur modèle à acheter si votre budget est plutôt serré. Son processeur Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core se marie très bien avec son système Android 11. Et bien que son écran de 10,4 pouces soit moins large, la résolution de 2000 x 1200 pixels y est très bien accueillie.

Par ailleurs, vous pouvez profiter d’un son surround Dolby Atmos via les 4 haut-parleurs intégrés. Ce qui est un grand atout pour regarder des films ou écouter de la bonne musique. Sa batterie de 7040 mAh dure jusqu’à 13 heures.

Excellente qualité sonore

Reconnaissance faciale pour le déverrouillage

Mémoire de stockage réduite

Ecran plus sombre

Samsung Galaxy Tab A7 Lite : le modèle idéal pour les enfants

Caractéristiques techniqu Dimensions : 21,2 x 12,5 x 0,8 cm

Poids : 366 g

Taille de l’écran : 8,7 pouces

Mémoire de stockage : 32 Go / 64 Go

Là encore, Samsung dévoile un autre modèle à petit prix. La Galaxy Tab A7 Lite est un merveilleux cadeau pour les enfants du fait de sa taille. Son écran est aussi réduit car il ne fait que 8,7 pouces. Sa résolution n’est pas au top, 1340 x 800 pixels pour être plus précis. Néanmoins, les petits vont se contenter de l’utiliser longtemps grâce à sa batterie puissante.

Bien sûr, il pourrait souffrir de quelques bugs si vous y jouez des jeux plus sophistiqués. Mais cela ne doit pas être un véritable problème puisqu’il existe bon nombre de jeux moins exigeants qu’on peut exécuter sur une tablette.

Prix abordable

Plus légère

Résolution moins performante

Non approprié à certains jeux vidéo

Samsung Galaxy Tab S7 Plus : une S7 avec les caractéristiques d’une S8

Caractéristiques techniqu Dimensions : 28 x 18 x 0,6 cm

Poids : 750 g

Taille de l’écran : 12,4 pouces

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go

La Galaxy Tab S7 Plus, comme son nom l’indique, est dotée d’un plus par rapport aux autres modèles de sa série. Son écran AMOLED de 12,4 pouces s’apparente à celui d’une Galaxy Tab S8 Plus. Il en est autant de sa résolution qui est de 2800 x 1752, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et dispose d’un support HDR10+.

Si son processeur est un Qualcomm snapdragon 865, la Galaxy Tab S7 Plus est également livrée avec 6 Go ou 8 Go de RAM. Cela représente un autre atout car évite les problèmes quand vous exécutez vos différentes applications sur l’appareil.

S Pen inclus

Ecran fantastique

Faible autonomie pour une batterie de 10090 mAh

Absence de recharge sans fil

Samsung Galaxy Tab S7 FE : la meilleure tablette Samsung au bon rapport qualité/prix

Caractéristiques techniqu Dimensions : 28,5 x 18,5 x 0,6 cm

Poids : 610 g

Taille de l’écran : 12,4 pouces

Mémoire de stockage : 64 Go

On a intégré la Galaxy Tab S7 FE dans notre liste du fait que celle-ci offre de nombreuses fonctionnalités à apprécier à moindre prix. Elle embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778G qui n’est pas au top comparé aux processeurs des autres modèles dans cette liste. Mais si vous l’utilisez notamment pour le travail, tel que les échanges de courriels et les traitements de documents, c’est le modèle idéal.

Quant à son autonomie, vous pouvez utiliser la Galaxy Tab S7 FE pour une durée plus longue, allant jusqu’à deux jours avec une batterie de 10090 mAh. Et pour couronner le tout, il y a le S Pen inclus à la livraison.

Batterie puissante

Prix attractif

Processeur pas assez performant

Utilisation difficile du S Pen

Samsung Galaxy Tab S8 : idéal pour un usage personnel

Caractéristiques techniqu Taille de l’écran : 11 pouces

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Les Galaxy Tab S8 Series, en l’occurrence la Galaxy Tab S8, comptent parmi les modèles les plus prisés de la marque Samsung. Son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 offre une meilleure performance. Ce qui fait d’elle une tablette polyvalente bien qu’un usage personnel soit recommandé.

Celle-ci semble, de ce fait, être la meilleure tablette Samsung pour regarder vos films et animes préférés. Vous pouvez également jouer à vos jeux favoris. En plus, un stylet est livré avec la tablette afin de faciliter son utilisation. Et si vous êtes plutôt fan de la marque, vous pouvez améliorer votre expérience utilisateur avec des écouteurs Samsung.

Bonne qualité audio

Caméras de qualité exceptionnelle

Absence de lecteur d’empreintes digitales

Taille réduite du clavier Book Cover

FAQ sur la tablette Samsung

Depuis quand Samsung a lancé des tablettes sur le marché ?

Les tablettes Samsung ont été vues sur le marché depuis 2010. Avant cela, la marque s’est plutôt concentrée sur la production de smartphones et d’autres appareils connectés tels que les Galaxy Watch. La marque fournit une gamme diversifiée de tablettes, allant des plus abordables aux plus chères.

Bien entendu, les dernières séries fournissent les meilleures fonctionnalités. Cependant, les besoins diffèrent d’un utilisateur à un autre. Certaines personnes utilisent la meilleure tablette Samsung pour leur travail tandis que d’autres n’en achètent que pour un usage divertissant. Ainsi, la géante coréenne de l’informatique a conçu ses tablettes en tenant compte des attentes de la clientèle.

Qu’est-ce qu’on peut faire avec la meilleure tablette Samsung ?

Les séries de Galaxy Tab de Samsung peuvent faire beaucoup de choses impressionnantes à part la prise de photos et de vidéos.

Utiliser la meilleure tablette Samsung comme un téléphone portable

Ces appareils Android peuvent servir pour les appels téléphoniques et les échanges de SMS. Vous pouvez les utiliser pour remplacer un smartphone en y insérant une carte SIM. Le seul problème est leur taille imposante qui peut encombrer la main. Mais si vous choisissez cette option, vous pouvez la coupler avec des écouteurs, filaires ou pas.

Pour se connecter aux réseaux sociaux

Les adeptes des réseaux sociaux se réjouissent aussi de la meilleure tablette Samsung. Certains modèles, à l’instar de la Galaxy Tab S8 Ultra et la Galaxy Tab S7 Plus, offrent des images 4K que vous pouvez partager sur Facebook ou Instagram. Pour ce faire, il suffit de télécharger les applications à partir de Google Play Store. Notez que vous pouvez passer des appels vidéo avec votre tablette grâce à la caméra frontale.

Pour stocker et traiter des données

Si vous cherchez une meilleure façon de conserver vos données sans vous soucier de toute indiscrétion, une tablette Samsung peut le faire pour vous. Les Galaxy Tab sont en effet livrées avec une mémoire de stockage interne que vous pouvez ajouter avec une carte microSD. Ce qui est plus pratique qu’un ordinateur portable car celles-ci sont beaucoup plus faciles à sortir de votre sac.

Pour imprimer des documents et des photos

La différence entre un ordinateur et une tablette est que cette dernière s’avère plus facile à utiliser lors de l’impression. Elle est donc plus pratique, notamment si vous vous déplacez fréquemment. Pour voyager léger, vous devez stocker vos documents sur votre tablette Samsung. Cela vous permet de les imprimer plus facilement en cas de besoin.

En général, la connexion sans fil est la meilleure méthode pour imprimer à partir d’une tablette Samsung. Pour cela, il faut suivre le manuel qui est livré avec l’article.

Peut-on passer des appels gratuits avec une tablette Samsung ?

Jusqu’ici, Google Voice demeure la seule application qui permet de passer des appels gratuits vers vos proches. Seulement, cela n’est disponible qu’aux Etats-Unis. Mais il existe de nombreuses alternatives intéressantes même si elles sont payantes.

Si votre tablette Samsung ne dispose pas d’une connexion cellulaire, vous pouvez utiliser la connexion Wi-Fi pour appeler et envoyer des messages. Pour les appels vidéo, les applications ne manquent pas. Vous avez le choix entre Télégram, WhatsApp, Messenger, Zoom, etc. Si vous souhaitez passer des appels vers des numéros fixes et des cellulaires, vous pouvez aussi opter pour Skype.

Quelle meilleure tablette Samsung choisir ?

Il n’y a pas de bonne réponse à la question. Cela étant, vous pouvez bien choisir celle qui vous convient en tenant compte des critères suivants :

La réponse va vous conduire vers un modèle plus approprié. Par exemple, si vous achetez une tablette Samsung pour votre enfant, les spécificités à voir sont principalement la résolution de l’écran et la mémoire vive. La plupart des enfants utilisent une tablette pour jouer à des jeux vidéo ou pour regarder des films et animes. En revanche, si votre tablette va servir pour un usage professionnel, il convient de miser sur la capacité de stockage et l’autonomie.

Comme tous les autres produits, les tablettes Samsung sont disponibles à des prix divers. Il vous reste de dénicher celle qui entre dans votre budget. Bien sûr, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Il est évident que les modèles les plus chers offrent plus d’options. Ce qui fait que la meilleure manière de se procurer une meilleure tablette Samsung à votre portée est de combiner besoins et prix.

