Star Wars : comment regarder les films de la saga dans l’ordre ?

Beaucoup de gens veulent regarder les films Star Wars dans l’ordre, mais peu savent comment s’y prendre. On vous révèle les secrets dans l’article.

Pour comprendre les enjeux de l’histoire, il va falloir remonter dans le temps. Les années entre 1977 et 1983 ont marqué le début des films Star Wars avec la trilogie telle qu’on la connaît aujourd’hui. C’était un immense succès et les spectateurs n’avaient presque aucun mal à suivre la continuité. Mais ces derniers ont commencé à perdre la ligne quand d’autres trilogies apparaissent, relatant des histoires qui précèdent les trois films d’origine.

Star Wars: le bon ordre des films selon l’auteur

« J’ai pris beaucoup de plaisir à renverser la trajectoire des films à l’origine. Si vous les visionnez dans l’ordre de leur parution, IV, V, VI, I, II, III, vous obtenez un certain film. Si vous les visionnez en partant du I jusqu’au VI, le résultat est complètement différent » expliquait George Lucas, l’auteur de l’œuvre emblématique. Ce serait plus sage de suivre ses conseils avant les autres puisqu’il reste le premier à bien cerner ce qu’il a écrit. On essaiera de contempler chaque épisode pour que vous puissiez avoir une idée sur le fil de l’histoire.

Star Wars épisode IV : Un Nouvel Espoir

Même si le titre vous semble incohérent pour le début d’une série, cet épisode est bel et bien le point de départ de la saga. Le film est centré sur la bataille de Yavin qui a entraîné la destruction de l’Étoile de la mort, la disparition du Tarkin et la victoire de l’Alliance rebelle. L’introduction des héros et rôles de la série se déroule alors successivement, à commencer par celui de Dark Vador. L’apparition des ligues y est également racontée de manière claire : la Force, les Rebelles, l’Empire et les Jedi.

Épisode V : L’Empire contre-attaque

Cet épisode fait partie des 3 films originaux de Star Wars. Il doit être regardé après l’épisode IV. En fait, suivre cet ordre permet d’en savoir plus sur l’origine de certains personnages de Star Wars.

L’épisode V traite d’une guerre entre l’Empire galactique et l’Alliance rebelle. Les héros apparaissent séparément : Leia, Chewbacca, C-3PO. Les héros s’y figurent séparément : Leia, Chewbacca, C-3PO sont en panne de vaisseau, tandis que Luke Skywalker est concentré dans sa formation chez les Jedi. L’emprisonnement de Han marquera la fin de cette dernière, ce qui vous mènera à comprendre le volume VI.

Épisode VI : Le Retour du Jedi

Elle succède directement à l’Empire contre-attaque avec la mission sauvetage de Han par ses amis. De son côté, Luke veut intégrer son père, Dark Vador alias Anakin, dans son camp. Cela s’ensuit de la chute définitive de l’Alliance rebelle et la mort de Yoda. Cet épisode des films Star Wars raconte tragiquement l’extinction de Vador, alors que celui-ci était sur le point de protéger son fils. Luke, sa sœur Leia et leurs amis se sont rassemblés au final, et le Jedi est désormais guidé par la Force pour toujours. Celle-ci réunit les esprits d’Obi-Wan, d’Anakin et du maître Yoda.

Épisode I : la Menace fantôme

Sorti 16 ans après Le Retour du Jedi, cet épisode commence la prélogie des films Star Wars. Cette dernière relate une histoire précédant la trilogie qu’on vient d’aborder tout haut. Dans cette partie, les projecteurs se tournent vers le jeune Anakin Skywalker, l’apprenti Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon. L’épisode est marqué par la mort de celui-ci, l’accession du futur Vador dans la formation des Jedi et l’intrigue sur la vengeance probable des Sith.

Épisode II : L’Attaque des clones

Ce deuxième volet développe les aventures d’Obi-Wan, Anakin et son amoureuse Amidala contre les séparatistes. Ces derniers prennent de plus en plus de place dans la galaxie, une raison pour laquelle la République a ordonné des clones pour les éliminer. La fin est marquée par un mariage secret entre Anakin et la sénatrice sur la planète Naboo.

Épisode III : La Revanche des Sith

Servant d’introduction à la trilogie originale, l’épisode III commence par le sauvetage du Chancelier par les Jedi et Obi-Wan. Le Seigneur Sith persuade Anakin de le protéger des Jedi et de prendre son parti. Il se transforme alors en Lord Vador et devient prisonnier de son costume noir après sa dernière bataille. L’opus se termine par la mort de Padmé après la naissance de Luke et Leia.

Auparavant, George Lucas n’était pas d’accord sur la réalisation d’autres suites de la saga. Mais plus tard, il a changé d’avis. Il a commencé à écrire cette troisième trilogie. Ainsi, en suivant le bon ordre, on constate que l’épisode VI n’est pas la fin de Star Wars. Les batailles cosmiques se poursuivent avec les épisodes VII, VIII et XI.

Épisode VII : Le Réveil de la Force

Étant le premier volet de la troisième trilogie, l’épisode VII des films Star Wars raconte des évènements survenant une trentaine d’années après Le Retour du Jedi. Les batailles se font entre les Chevaliers de Jedi, maîtrisant la Force, et les Seigneurs des Sith, dominant les pouvoirs obscurs. Le maître de ces derniers n’est autre que Palpatine, un élément perturbateur déjà connu auparavant. Cette partie se focalise sur Rey, une orpheline abandonnée sur Jakku, en quête du contrôle total de la Force. À la fin, on la voit tenir le sabre laser d’Anakin, tendu sur le dernier des Jedi, Luke Skywalker.

Épisode VIII : Les Derniers Jedi

Faisant suite au Réveil de la Force, il expose l’aventure de Rey, la pilleuse d’épaves. Après avoir côtoyé Finn, Dameron, Han et Chewbacca, elle devient membre de la Résistance. Cette organisation a été créée par Leia et Solo pour lutter contre Snoke et Kylo Ren, leur propre fils qui s’est égaré dans les pouvoirs obscurs. Mais Solo a péri dans son combat avec ce dernier après avoir été blessé par l’arme Starkiller. Finalement, Rey domine Kylo puis part à la recherche de Luke pour lui remettre son sabre.

Épisode IX : L’Ascension de Skywalker

Sorti en 2019, cet opus des films Star Wars termine les trois trilogies de George Lucas. Il détaille les histoires de Rey, Leila et les derniers membres de la Résistance contre Kylo le Premier Ordre. Leur fuite était planifiée par Luke Skywalker, qui meurt après s’être vidé de ses forces. Rey finit par maîtriser la Force, ce qui achève la Guerre des Étoiles pour de bon.

Autres arrangements possibles des films Star Wars

Après l’arrivée des nouveaux films Star Wars, il est devenu assez difficile de suivre les conseils de Georges Lucas. Mais on vous dévoile d’autres moyens pour que les logiques et les surprises que réserve la saga ne vous échappent pas.

Star Wars selon l’ordre chronologique

Il n’y a pas de mal à suivre l’ordre chronologique des films. C’est d’ailleurs un enchaînement normal dont le repère est situé sur Un Nouvel Espoir, considéré comme étant le début original de la série. Si vous tenez à entamer la saga sur cette voie, voici le programme que vous devez adopter, avec les indications dans le temps par rapport à l’épisode IV :

I : La Menace fantôme (32 ans avant)

II : L’Attaque des clones (22 ans avant)

III : La Revanche des Sith (19 ans avant)

Solo : A Star Wars Story (13 ans avant): une anecdote sur les périples galactiques de Han Solo sortie en 2018

Rogue One: A Star Wars Story (la veille): détaillant des évènements sur l’opération de l’Alliance rebelle concernant l’Étoile de la mort

IV : Un Nouvel Espoir

V : L’Empire contre-attaque (3 ans après)

VI : Le Retour du Jedi (4 ans après)

VII : Le Réveil de la Force (34 ans après)

VIII : Les Derniers Jedi (34 ans après)

IX : L’Ascension de Skywalker (35 ans après)

Star Wars selon l’ordre Machete

Rod Hilton a établi cet arrangement en 2011 qui considère Luke Skywalker comme étant le héros principal des films Star Wars. Par conséquent, la liste exclut l’opus I de la première trilogie, qui, comme expliqué précédemment, se focalise sur l’origine de Dark Vador alias Anakin. Pour Rod et les fans absolus de la saga, l’enchaînement des épisodes se fait comme suit :

Un Nouvel Espoir (IV)

L’Empire contre-attaque (V)

L’Attaque des clones (II)

La Revanche des Sith (III)

Le Retour du Jedi (VI)

Le Réveil de la Force (VII)

Les Derniers Jedi (VIII)

L’Ascension de Skywalker (IX)

Pour conclure, il n’y a pas de règles précises sur le visionnage des films Star Wars. Les listes qu’on a élaborées restent élémentaires. Avec les séries qui sont apparues tout nouvellement, le classement risque de s’allonger à tel point qu’on pourrait vous induire en erreur. Cet article constitue seulement un guide pour les intéressés qui n’ont aucune notion sur l’évolution de la saga et les spectateurs ayant simplement perdu la logique des aventures.