Deadpool & Wolverine : les scènes post-gen du film décryptées ! Voici ce que vous avez raté

Dans le vaste univers cinématographique de Marvel, les scènes post-génériques sont devenues une tradition attendue par les fans à travers le monde. Elles offrent souvent des indices sur les futurs développements ou des clins d'œil amusants aux spectateurs. Dans Deadpool & Wolverine, la tradition se poursuit de manière surprenante.

Si vous êtes restés après le générique ou si vous êtes curieux de savoir ce que vous avez manqué, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous décrypter les détails des scènes post-gen pour comprendre ce que l'avenir réserve à Deadpool et Wolverine !

Un montage émouvant pendant le générique, une dédicace pour les fans !

Le premier cadeau pour les fans arrive pendant le générique avec un montage vidéo accompagné de la chanson emblématique « Good Riddance » de Green Day. Ce montage est un véritable hommage à l'univers des X-Men et aux films de super-héros en général.

On y voit des extraits des coulisses de tous les films X-Men, de « X-Men : L'Affrontement Final » à « Dark Phoenix », ainsi que des moments mémorables avec Ryan Reynolds, Jennifer Garner et d'autres acteurs emblématiques.

Ce montage rappelle la scène finale de la série « Seinfeld », où la même chanson était utilisée pour récapituler les moments marquants de la série. C'est une lettre d'amour méta aux films de super-héros, remplie de nostalgie et de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à leur création.

Deadpool & Wolverine : une scène post-gen loin d'être classique !

La scène post-gen à la fin de Deadpool & Wolverine par contre, prend une tournure différente et inattendue. Contrairement à la tradition Marvel, cette scène ne tease pas un futur film.Elle ne dévoile pas non plus de nouvelles intrigues. Elle se concentre sur une situation absurde et humoristique impliquant Deadpool, Cassandra Nova et Johnny Storm (Chris Evans de Captain America).

Wade Wilson (Deadpool) raconte à Cassandra Nova une série d'insultes que Johnny Storm aurait dites derrière son dos. Cette scène, bien que drôle, laisse le public perplexe quant à sa véracité. Cassandra finit par tuer Johnny après avoir entendu toutes ces insultes. Logan (Wolverine), à son tour, va reprocher à Wade d'avoir causé la mort de Johnny.

Entre temps, Deadpool retourne à la TVA (Time Variance Authority) pour prouver son innocence. Il montre une cassette révélant que Johnny a effectivement proféré toutes les insultes que Wade avait rapportées. Ce moment est hilarant et surprenant, confirmant que Wade n'avait pas menti. On peut noter que ce final humoristique reste fidèle à l'esprit irrévérencieux de Deadpool !

Quelle est la signification de cette scène post-gen pour l'avenir de Deadpool ?

Bien que cette scène post-gen ne donne pas d'indices directs sur les futurs films Marvel, il faut croire qu'elle a une signification particulière pour le personnage de Deadpool. Et oui, vous pouvez constater par vous-même que ce personnage est imprévisible.

Il est capable de briser le quatrième mur et de surprendre constamment le public. De plus, le retour à la TVA pourrait suggérer des interactions futures avec d'autres personnages de l'univers Marvel. Cette scène ouvre donc la porte à de nouvelles aventures temporelles et multiverselles.

Il faut croire que les scènes post-gen de Deadpool & Wolverine sont un mélange parfait d'émotion, de nostalgie et d'humour. Elles offrent aux fans un aperçu des coulisses des films X-Men tout en fournissant une dose de comédie signée Deadpool. Restez attentifs, parce qu'avec Deadpool, on ne sait jamais à quoi s'attendre !

