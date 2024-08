Max : Les nouveautés à regarder en août 2024

Accrochez-vous à vos télécommandes ! Max débarque avec un mois d'août 2024 qui va vous en mettre plein les yeux. Drames poignants, comédies à se rouler par terre, documentaires qui décoiffent, il y en a pour tous les goûts ! Préparez le pop-corn, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une vague de nouveautés à couper le souffle. Alors, prêts à vivre un été de folie côté streaming ? Les nouveautés Max qui vont ensoleiller vos soirées sont là, à portée de main !

Vous êtes prêts pour un mois d'août explosif ? Max va vous en mettre plein la vue ! Imaginez tout un panel de divertissement ! Des drames qui vont vous clouer sur place, des comédies qui vous feront pleurer de rire et des documentaires si captivants que vous en oublierez le monde extérieur.

Max, c'est comme avoir un ami qui débarque chez vous avec les meilleures nouveautés du moment. Chaque clic vous ouvre la porte vers une nouvelle aventure palpitante. Que vous soyez en mode farniente sur la plage ou lovés dans votre canapé, préparez-vous à des soirées d'été inoubliables.

Alors, envie de plonger ? Les vagues d'émotions sont au rendez-vous et votre écran n'attend que vous. Installez-vous confortablement, attrapez votre télécommande et laissez-vous emporter par les nouveautés Max.

Max : le service SVOD de Warner Bros

Le 11 juin 2024, Max débarque en France et ça promet du lourd ! Cette nouvelle plateforme, née du mariage entre HBO Max et Discovery+, s'apprête à secouer le paysage du streaming hexagonal.

Avec Max, vous aurez accès à un festin de contenus signés Warner Bros, HBO, CNN, Discovery Channel et même Cartoon Network. Ici, nous parlons de pépites comme Game of Thrones, The Last of Us, ou encore les incontournables Soprano. Côté ciné, préparez-vous à replonger dans l'univers magique d'Harry Potter, les mondes futuristes de Matrix, l'épopée du Seigneur des Anneaux, sans oublier les super-héros DC qui vont en mettre plein la vue !

Max ne fait pas que dans l'international, il joue aussi la carte “Made in France” avec des séries originales comme Une Amie Dévouée avec la géniale Laure Calamy, ou encore Malditos, un thriller qui va vous faire frissonner en pleine Camargue.

Question tarifs, Max a pensé à tous les budgets. De 5,99 € à 13,99 € par mois, vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Et pour les mordus de sport, moyennant 5 € de plus, vous pourrez suivre les plus grands événements sportifs.

Cerise sur le gâteau pour les abonnés Canal+, certains d'entre vous auront Max sans débourser un centime de plus. Quant aux utilisateurs du Pass Warner sur Prime Video, pas de panique, vous serez automatiquement basculés sur Max.

Bref, Max arrive avec la ferme intention de faire bouger les lignes du streaming en France. Avec son catalogue de qualité et ses offres alléchantes, il a tout pour devenir votre nouveau meilleur ami des soirées télé !

Les nouveautés Max à ne pas louper en août 2024

Le Goût Des Merveilles

Dans les collines ensoleillées de la Drôme, Louise jongle entre son rôle de mère célibataire et la gestion de son verger familial. Sa vie bascule le soir où elle manque de renverser Pierre, un homme au charme atypique et au regard pétillant.

Pierre, avec sa perception unique du monde, ouvre à Louise et ses enfants les portes d'un univers où chaque détail est une merveille à explorer. Son enthousiasme contagieux réveille en eux une joie de vivre oubliée.

Alors que Louise redécouvre la magie du quotidien, elle doit aussi faire face aux défis de son exploitation. Entre les parfums enivrants des abricotiers, les rires retrouvés et les obstacles à surmonter, cette rencontre inattendue pourrait bien être la recette du bonheur qu'elle cherchait depuis si longtemps.

Industry – saison 3

Dans cette troisième saison explosive d'Industry, Pierpoint se lance dans une aventure risquée : l'investissement éthique. L'introduction en bourse de Lumi, une start-up verte, propulse Yasmin, Robert et Eric dans un tourbillon où finance, médias et politique s'entrechoquent. Pendant ce temps, Harper, l'ex-prodige de Pierpoint, est en quête d'adrénaline. Elle trouve une alliée inattendue en Petra Koenig, une redoutable gestionnaire de FutureDawn.

Mais attention, les apparences sont trompeuses ! Entre ambitions personnelles et enjeux mondiaux, nos jeunes loups de la finance marchent sur un fil. Des révélations choquantes sur Lumi menacent de tout faire basculer. Et quand le passé trouble de Harper refait surface, c'est tout l'équilibre du monde financier qui vacille. Accrochez-vous, cette saison promet des montagnes russes émotionnelles et financières !

Chimp Crazy

Plongez dans l'univers fascinant et controversé de « Chimp Crazy », une série documentaire HBO en quatre parties qui lève le voile sur le monde secret de l'élevage des chimpanzés en captivité. Au cœur de cette histoire, Tonia Haddix, une ex-infirmière reconvertie en courtière d'animaux exotiques, autoproclamée « Dolly Parton des chimpanzés ».

Suivez Tonia dans son quotidien mouvementé, où son amour inconditionnel pour Tonka, un chimpanzé star d'Hollywood à la retraite, la mène à un bras de fer avec les autorités et les défenseurs des animaux. Entre rires et larmes, la série explore les liens complexes entre humains et grands singes.

Chimp Crazy offre un regard captivant sur les personnages hauts en couleur de ce milieu, tout en soulevant des questions cruciales sur le bien-être animal. Préparez-vous à une aventure palpitante, où l'amour pour les primates se heurte aux réalités de la loi et de l'éthique animale.

Tenet

Dans un monde au bord du chaos, un agent sans nom se voit confier une mission qui défie la raison. Pour cela, il doit sauver l'humanité d'une menace venue du futur. Armé du mystérieux mot « Tenet », il plonge dans les méandres d'un espionnage international où le temps n'est plus linéaire.

Accompagné d'alliés énigmatiques, dont une femme fatale au passé trouble, notre héros découvre l'inversion temporelle. Face à un oligarque russe machiavélique manipulant cette technologie, l'agent doit maîtriser l'art de « vivre à l'envers » pour déjouer un complot apocalyptique.

Entre courses-poursuites inversées, combats où les balles reviennent dans leur pistolet et paradoxes temporels vertigineux, Tenet promet un voyage spectaculaire où passé, présent et futur s'entrechoquent.

Comment regarder Max à l'étranger ? Max n'est pas accessible à l'étranger. Si vous partez en voyage, voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en France

Accédez au catalogue Max depuis n'importe où. Essayer NordVPN gratuitement

Liste complète des nouveautés Max

Jeux Olympiques de Paris 2024 – 01/08

La Cité de Dieu – 01/08

Split – 01/08

Les Affranchis – 01/08

No Sudden Move – 01/08

Training Day – 01/08

Diversion – 01/08

The Ghost Writer – 01/08

Le Goût Des Merveilles – 02/08

Sans Sarah, rien ne va – 02/08

Thérapie de couples – 02/08

Elizabeth Taylor The Lost Tapes – 04/08

Brooklyn Affairs – 07/08

The Great – Saisons 1-3 – 07/08

Double Kidnapping – 08/08

Mamma Mia! – 09/08

Mamma Mia! Here we go again – 09/08

Mr Wolff – 09/08

The Town – 09/08

Industry – saison 3 – 11/08

Beetlejuice – 14/08

Edge of Tomorrow – 14/08

La Momie – 15/08

Le retour de la Momie – 15/08

Rick and Morty – 16/08

Tell me Everything – saisons 1 – 2 – 17/08

Chimp Crazy – 19/08

Les Bisounours : libérez la magie – 19/08

Délicieusement Végan, avec la cheffe Charity Morgan – 22/08

Odwilz le dégel s2 – 23/08

Reminiscence – 25/08

La Cité de Dieu : la lutte continue – 26/08

Tenet – 27/08

90 jours pour se marier : premières rencontres – saisons 2 à 4 – 27/08

Shazam! La rage des Dieux – 29/08

