Le monde des animés est vaste et coloré, et attire des millions de fans à travers le globe. Parmi les nombreuses plateformes disponibles pour consommer ce genre unique, 4anime se distingue comme un choix populaire.

4anime est une plateforme de streaming en ligne qui permet aux utilisateurs de regarder une vaste sélection d’animés gratuitement. Ce service a acquis une certaine popularité grâce à la qualité de ses vidéos et à la diversité des titres proposés, allant des classiques intemporels aux nouveautés les plus attendues.

4anime comporte de nombreuses publicités, notamment les pop-up en tout genre.

L’adresse actuelle du site 4anime

L’adresse officielle de 4anime change fréquemment en raison des tentatives de fermeture par les autorités. Sauf changement, la plateforme de streaming est accessible via l’URL :

https://4anime.gg/

Une fois sur la page d’accueil, le visiteur se trouve sur un moteur de recherche intuitif. Celui-ci permet aux utilisateurs de trouver rapidement leurs titres préférés. Lorsqu’ils tapent quelques mots-clés tels que « Naruto » ou « Attack on Titan« , les résultats s’affichent instantanément. Cette option rend service à ceux qui ne veulent pas perdre de temps à naviguer ou qui connaissent déjà le nom des animés qu’ils souhaitent regarder.

Autrement, un bouton « VIEW FULL SITE » est aussi proposé. Ce portail mène vers une vaste bibliothèque d’animés. Pour les indécis ou ceux souhaitant découvrir de nouveaux titres, la fonction « random » est de même disponible. Elle propose aléatoirement un animé à visionner, ce qui permet d’éliminer le dilemme du choix. Il suffit donc de cliquer sur cette option pour vous laisser surprendre par un titre sélectionné dans le catalogue sur le site. Cela élargit l’horizon en plus de vous permettre de tomber sur des joyaux que vous auriez autrement négligés.

La recherche par genre

En utilisant la fonction « browse« , la navigation sur 4anime devient un jeu d’enfant. Les titres en catalogue sont classés par diverses catégories telles que populaires, récemment ajoutés, et par ordre alphabétique. Chaque section offre une exploration approfondie et aide les utilisateurs à trouver facilement ce qu’ils recherchent, qu’il s’agisse de classiques incontournables ou de nouveautés fraîchement sorties.

4anime propose une classification détaillée par genre, facilitant la recherche spécifique des utilisateurs en quête de types particuliers d’animés. Que vous soyez fan de romance, d’action, de science-fiction ou encore de comédie, chaque genre possède sa propre rubrique. Ainsi, en cliquant sur le genre désiré, vous accédez instantanément à une liste exhaustive d’animés correspondants, rendant le processus de recherche incroyablement fluide et personnalisé.

Fiches descriptives des animes

Chaque titre proposé sur 4anime dispose de sa propre fiche descriptive avec des informations précieuses aux utilisateurs. Elles incluent généralement un résumé de l’histoire, le genre, l’année de sortie, le nombre d’épisodes, et parfois même des commentaires des utilisateurs. Ce système aide les spectateurs à décider quel contenu visionner. Les goûts personnels sont alors confrontés aux présentations des créateurs et aux avis de la communauté de passionnés de manga.

La deuxième saison de Saihate no Paladin. Deux ans s’étaient écoulés depuis qu’il avait quitté la Cité des Morts, et Will avait dix-sept ans. En tant que seigneur, il a développé « Torch Port, un port fluvial de lumière », et peu à peu les activités et les sourires des gens sont revenus à « Beast Woods ». Cependant, les fleurs hors saison fleurissent abondamment et une anomalie est découverte dans la forêt. Will et ses amis se dirigent vers les profondeurs de la forêt pour résoudre ce problème, et reçoivent une prophétie inquiétante du roi de l’avant Fiche de présentation de « The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountains«

Que faire si 4anime est bloqué ?

Utilisation de DNS alternatifs

Parfois, le contenu de sites web tels que 4anime peut être bloqué par les fournisseurs de services internet (FSI) soit à la demande des autorités soit conformément à leur propre régulation des contenus. Modifier le DNS (Domain Name System) paramètre peut contourner certains de ces blocages. Utiliser des DNS publics comme ceux de Google (8.8.8.8 et 8.8.4.4) ou Cloudflare (1.1.1.1 et 1.0.0.1) est souvent une solution efficace et simple à mettre en place.

Recourir à un VPN

Un outil encore plus robuste pour contourner ces blocages est le VPN (Virtual Private Network). Un VPN masque l’adresse IP de l’utilisateur et chiffre la connexion internet, rendant ainsi difficile le suivi et le blocage de l’activité en ligne. Un VPN offre plusieurs avantages clés. Il assure avant tout la confidentialité en empêchant les FSI et d’autres entités de surveiller votre activité en ligne. Cela inclut le contournement des blocages géographiques, utile pour accéder à 4anime depuis les régions où le site peut être restreint. Par ailleurs, un VPN protège également les données sensibles contre les cyberattaques en chiffrant toutes les communications sortantes et entrantes.

Pays prioritaires pour le paramétrage de votre VPN

Choisir le bon pays pour configurer votre VPN dépend de plusieurs facteurs, dont principalement la disponibilité des contenus et les performances de réseau. Pour regarder des animés sur 4anime, des pays comme les États-Unis, le Japon et certains pays européens sont généralement recommandés. Contrairement à la France, ils offrent une bonne connectivité tout en ayant des réglementations moins strictes concernant le streaming de contenu. Il est aussi recommandé de tester différents serveurs pour identifier celui offrant la meilleure vitesse et stabilité.

Sur https://4anime.gg/, le streaming ne requiert aucun téléchargement ni installation.

Avantages du site de streaming 4anime

Qualité de contenu excellente

Un des points forts de 4anime est sans doute la qualité de ses streams. Les vidéos proposées sont souvent en haute définition, offrant une expérience visuelle agréable et immersive. La netteté des images et la fluidité des séquences permettent aux fans de profiter pleinement de leur anime préféré, comme s’ils possédaient les DVD originaux. Une bonne qualité vidéo devient indispensable lorsque l’on regarde des scènes d’action rapides et chargées de détails complexes.

Aucun téléchargement requis

L’une des principales commodités de 4anime est qu’il n’exige aucun téléchargement pour accéder aux contenus. Tout se passe directement en ligne, évitant ainsi les longues attentes et les problèmes de stockage sur votre appareil. C’est particulièrement avantageux pour ceux qui manquent d’espace mémoire ou qui préfèrent garder leurs dispositifs légers. De plus, cela réduit le risque de télécharger des fichiers potentiellement infectés par des virus.

Réduction des coûts de divertissement

Utiliser 4anime contribue à réduire considérablement les frais liés au divertissement. Contrairement à certaines plateformes payantes, ce site fournit un accès gratuit à une énorme bibliothèque d’animes, éliminant ainsi les abonnements mensuels coûteux. Pour les amateurs d’animé, c’est une solution économique tout en permettant de suivre toutes les nouvelles sorties et les séries en cours, sans mettre la main au portefeuille.

Accès illimité à vos animes préférés

Avec 4anime, l’accès est véritablement illimité. Vous pouvez regarder autant d’épisodes et de séries que vous le souhaitez sans restrictions de visionnage. Cette liberté totale est parfaite pour les sessions de binge-watching, où l’on aime enchaîner plusieurs épisodes d’affilée. Vous n’avez pas à vous soucier des quotas ou de l’expiration des contenus. Ce qui assure une continuité bienvenue dans votre consommation d’anime.

4anime permet de choisir le numéro d’épisode à visionner pour le plus grand bonheur des fans de binge-watching

4anime est-il légal ?

Il faut savoir que 4anime fonctionne dans une zone grise. Bien qu’il offre un accès gratuit à un grand nombre de contenus protégés par le droit d’auteur sans détenir les licences officielles, cela le rend techniquement illégal dans de nombreux pays, dont la France. Les utilisateurs qui choisissent de regarder ou de télécharger des animes via cette plateforme prennent un risque juridique. Le téléchargement gratuit et illicite expose à de véritables risques en France.

En Hexagone, la loi HADOPI règle les infractions relatives au téléchargement illégal. Cette loi vise à protéger les droits d’auteur sur Internet et sanctionne les contrevenants avec des avertissements, des amendes pouvant aller jusqu’à 1500 euros, voire des peines de prison dans les cas les plus graves. Le streaming depuis un site classé en zone grise expose donc les utilisateurs à ces poursuites. Cela dit, les autorités se contentent généralement d’un rappel à l’ordre.

Risques de virus et de piratage informatique

Accéder à des sites illégaux peut également exposer les ordinateurs à divers risques informatiques. Les publicités intrusives, les logiciels malveillants et les virus sont courants sur de telles plateformes, mettant en danger les données personnelles. Ces programmes nuisent d’ailleurs à la performance des appareils utilisés pour accéder à ces sites.

Sites alternatifs à essayer

Si vous cherchez d’autres recommandations pour alterner avec 4anime, je vous suggère aussi d’essayer Crunchyroll et ADN (Anime Digital Network). Ces plateformes proposent une variété d’animes populaires, allant des aventures épiques aux comédies hilarantes. Elles sont payantes, mais déploient une version gratuite avec des publicités.

