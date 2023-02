Rarbg : voici l’URL pour accéder au site

Rarbg est l’un des plus grands sites de torrents et de liens magnet. Malheureusement, la plateforme est aujourd’hui bloquée par plusieurs FAI. Mais pas de panique, il existe toujours des solutions pour accéder à ce service. Découvrez dans ce guide comment contourner le blocage et l’adresse officielle du site.

Depuis la mise en vigueur de la loi Arcom pour chasser les pirates de contenus numériques, de nombreux sites de téléchargement illégaux ont été contraints de fermer. Cependant, cela n’a pas empêché les éditeurs de trouver des moyens de contourner les autorités et de mettre en place de nouvelles adresses pour continuer leur activité. C’est notamment le cas de Rarbg.

Comment débloquer Rarbg ? Si vous souhaitez accéder à un site web qui est bloqué par votre fournisseur d’accès à internet, vous pouvez recourir à un service VPN. C’est très simple : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Qu’est-ce que rarbg ?

Rarbg est un site Web de partage de fichiers qui permet aux utilisateurs de télécharger des films, des séries, des jeux vidéo, des logiciels, des livres et des musiques. Il offre également une grande variété de torrents et de liens magnet à télécharger ainsi que des informations détaillées sur les torrents et une fonctionnalité de recherche pour trouver le contenu souhaité.

En outre, ce service permet aux utilisateurs de partager, de télécharger des fichiers via le protocole BitTorrent. De ce fait, Rarbg propose toute une myriade de fichiers torrents qui peuvent être téléchargés gratuitement.

Par ailleurs, il se distingue des autres similaires par sa facilité d’utilisation et sa vaste sélection de contenu à télécharger. De plus, rarbg offre une vitesse de téléchargement ultra-rapide et un accès sécurisé à son contenu, ce qui en fait un excellent choix pour les abonnés.

La vraie adresse de Rarbg

Bien que Rarbg soit une plateforme de torrent extrêmement populaire, elle est bloquée dans de nombreux pays.

En effet, depuis le blocage de Rarbg par plusieurs fournisseurs d’accès à Internet, les utilisateurs ont du mal à trouver des alternatives fiables et sûres pour télécharger des fichiers. Pour contourner ce problème, de nombreux sites clones sont apparus sur le Web. S’ils peuvent sembler authentiques, ces sites peuvent être malveillants et présenter des risques pour la sécurité des utilisateurs.

Dans tous les cas, voici l’adresse officielle de Rarbg :

https://proxyrarbg.org/

Les fonctionnalités du site Rarbg

Depuis sa création en 2008, le site Rarbg s’est imposé comme l’un des sites de téléchargement de torrents préférés des internautes. Il faut dire que sa grande variété de films, de musique, de jeux et de logiciels en fait un excellent pour les amateurs de divertissement. Ajoutez à cela l’accès simplifié et rapide à l’ensemble des contenus disponibles. De plus, grâce à sa fonctionnalité unique et ses options intégrées, Rarbg offre une expérience de téléchargement inégalée.

Entre autres, le site met à votre disposition des filtres avancés, des moteurs de recherche et d’autres fonctionnalités afin de vous permettre de trouver rapidement et facilement le contenu recherché. Vous pouvez notamment rechercher des fichiers par type de fichier, par la catégorie, la taille et le nombre de vues.

Est-ce que Rarbg est-il légal ?

Bien que ce site Web offre des contenus gratuits et accessibles à tous, Rarbg n’est pas un site légal. De fait, il héberge des torrents qui peuvent contenir des fichiers protégés par des droits d’auteur.

De plus, cette plateforme permet aux utilisateurs de partager des fichiers peer-to-peer entre eux. Il est important de rappeler que le téléchargement et le partage de fichiers sans autorisation n’est pas sans risque et vous expose à des sanctions légales.

D’ailleurs, depuis sa création, le site de torrent fait l’objet de nombreuses accusations de violation des droits d’auteur. Les autorités européennes ont même bloqué l’accès en 2018. Malgré cela, la plateforme a réussi à survivre en s’installant dans d’autres pays et en changeant constamment son adresse IP.

Recourir à un VPN pour accéder à Rarbg

Pour accéder à Rarbg, il est recommandé d’utiliser un VPN. Un Virtual Private Network vous permet de vous connecter à internet de manière sécurisée et anonyme.

En effet, en utilisant un VPN, vous pouvez masquer votre adresse IP et accéder à des sites web qui sont normalement bloqués dans votre pays. Ainsi, vous pouvez accéder à Rarbg en toute sérénité sans risque d’être tracké ou surveillé.

Quelles alternatives à Rarbg ?

Rarbg est une plateforme populaire où les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers torrents. Si vous cherchez des alternatives à Rarbg, vous pouvez recourir à d’autres sites tels que : wawacity, torrent9, kickass torrent, oxtorrent et the pirate bay, zone telechargement, wiflix, coflix, french stream et cpasbien.