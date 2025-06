VPN : qu’est-ce que c’est ? Tout savoir sur le réseau privé virtuel

La confidentialité et la sécurité sur Internet sont plus que jamais importantes. Un VPN ou réseau privé virtuel fiable est l’une des meilleures alternatives pour sécuriser vos données et vous protéger.

Vous devez cependant vous poser plein de questions sur comment utiliser ce réseau virtuel privé et sur son véritable intérêt. Quels sont les meilleurs et les plus connus VPN gratuit pour votre usage ? Vous avez sûrement besoin d’un maximum d’informations avant de vous lancer. Voici tout ce qu’il vous faut savoir sur le VPN.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un VPN est un service sécurisant la connexion Internet et vous octroyant le contrôle du suivi de votre activité en ligne. Il assure la sécurité de votre ordinateur, de vos données et de votre identité. C’est en somme la combinaison de la sécurité à la confidentialité.

Lorsque vous vous connectez, le VPN crée un tunnel sécurisé et crypté entre votre ordinateur et un serveur exploité par ce service. Lors de la connexion à un serveur proxy VPN, votre trafic réseau passe à travers ce tunnel protégé. Personne, même votre FAI ni la personne partageant le Wifi avec vous ne pourra voir ce que vous faites.

Quels sont les intérêts d’un VPN ?

Le VPN préserve votre confidentialité lors de votre navigation sur le Net. Pour ce faire, il cache l’adresse IP de votre ordinateur et la remplace par une autre qu’il vous attribue au hasard. Il crée ensuite un tunnel crypté entre votre ordinateur et un serveur distant exploité par son service. Votre trafic transite à travers ce tunnel sécurisé inaccessible pour tout autre utilisateur.

Se connecter à Internet en toute confidentialité

Votre FAI ne peut donc voir au-delà de votre connexion à un VPN. Il en est de même pour les sites auxquels vous accédez. Ils pourront certes voir que vous utilisez un VPN, mais ils ne sauront pas d’où vous vous connectez. Votre activité en ligne, votre adresse IP, votre emplacement ne peuvent donc pas être vérifiés.

Vous ne pouvez jamais être certain de ne pas être suivi par une personne malhonnête lors de votre navigation sur Internet. Si vous vous connectez à un réseau Internet via un VPN, vous serez sûr de ne pas pouvoir être suivi.

Eviter les spams et les publicités intempestives

Il faut aussi savoir que votre adresse IP et votre identité sont liées à votre emplacement physique. Tout ce que vous faites en ligne peut être librement récolté et analysé pour déterminer vos attentes, ce qui est susceptible de vous intéresser. Toutes ces données peuvent être vendues librement à d’autres entreprises. Les entités qui récoltent vos données vont l’utiliser pour développer des publicités ciblées.

Vous vous exposez donc à un afflux de courriers indésirables. Et comme votre identité est liée à une adresse électronique, vous pourrez aussi recevoir des spams. En utilisant un VPN performant, vous vous mettez à l’abri de tous ces tracas.

Accès à plus de fonctionnalités et sites

Certains sites et jeux ne sont accessibles que dans un périmètre défini. Grâce à VPN, vous pourrez y accéder d’où vous vous connectez. Ce même outil vous protège des attaques par déni de service distribué ou DDoS que quelques-uns de vos adversaires pourraient lancer contre vous.

Quel est l’inconvénient de l’utilisation d’un VPN ?

Il existe toutefois un inconvénient potentiel à l’utilisation de ce VPN. Le cryptage de vos données et la redirection de votre trafic réseau pourraient éventuellement ralentir votre vitesse de connexion. Cela pourrait aussi augmenter le décalage existant dans les jeux. Il y a toujours un compromis entre la vitesse de la connexion et votre sécurité et celle de vos données. En général, il faut privilégier la sécurité à la vitesse.

La majorité des VPN proposent un essai gratuit. Assurez-vous donc de les essayer surtout avec vos jeux préférés pour vous rassurer sur la qualité de votre expérience.

Il faut retenir que les VPN ne sont pas des organisations philanthropiques. Ces services ont donc des factures à payer et la monétisation des données des utilisateurs constitue une véritable tentation. Notez aussi que ces services doivent se soumettre aux lois en vigueur dans les pays de leur résidence officielle. Il est donc obligatoire de scruter minutieusement la politique de confidentialité du service choisi.

Un VPN est certes utile, mais il ne protège pas l’utilisateur de toutes les menaces. Il est conseillé d’utiliser un logiciel antivirus, d’activer l’authentification à deux facteurs et d’utiliser un gestionnaire de mots de passe.

Que vous utilisiez ou non un VPN, il vous faut vous astreindre à deux actions. Vous devez avant toutes choses vous opposer à toute demande d’accès à votre position. Pensez de ce fait à configurer votre navigateur pour qu’il bloque toutes les demandes de localisation des sites visités. Vous pourrez également télécharger une extension de navigateur fournissant un faux emplacement aux sites qui le demandent. Privilégiez les VPN canalisant vos requêtes DNS à travers ses propres serveurs.

Maintenant, vous devez contrôler si votre VPN est efficace ou non. Le plus simple est de lancer une recherche Google pour « quelle est mon adresse IP ». Google vous affichera votre adresse IP externe ou publique du moment en premier sur les résultats de recherche. Si cette adresse correspond à celle du VPN alors tout va pour le mieux. Si c’est la vôtre, alors vous avez un souci.

Pour savoir si l’adresse affichée est celle de votre VPN ou la vôtre, il vous faut lancer une autre recherche. Cette fois-ci, vous allez saisir l’adresse IP fournie par Google avec IP devant. Si cette deuxième recherche donne votre emplacement et votre FAI, alors c’est votre adresse IP.

Souvenez-vous qu’avant toute inscription à un service VPN, vous devez lire scrupuleusement ses conditions d’utilisation. Scrutez-le pour savoir s’il y a une clause lui permettant de vendre les informations que vous voulez protéger. La majorité des VPN ne le font pas, mais on n’est jamais trop prudent.

Dois-je utiliser VPN sur tous mes appareils connectés ?

Oui, vous devez installer VPN sur tous les appareils que vous voudrez connecter à Internet. Souvenez-vous cependant que ce n’est pas tous les VPN qui offrent les mêmes fonctionnalités qu’importe le site ou la plateforme visité.

C’est plus complexe pour les appareils mobiles. Il existe certes des applications VPN pour Android et iPhone. L’installation de VPN sur ces derniers présente un intérêt certain, car ce sont les appareils fréquemment utilisés pour se connecter au Wifi. Les réseaux virtuels privés souffrent de soucis fréquents de fonctionnement.

Toutefois, l’interception des données des téléphones portables reste difficile. Les agences de renseignement, les forces de l’ordre y arrivent plus facilement, car ils collaborent avec des opérateurs de téléphonie mobile. Elles possèdent également des équipements spécialisés.

Notez que vous pouvez ignorer complètement les applications clientes. Vous vous connecterez ainsi au service VPN via le panneau de configuration réseau de votre ordinateur. Cette solution présente néanmoins quelques inconvénients. C’est non seulement laborieux, mais vous ne pourrez pas aussi accéder à toutes les fonctionnalités auxquelles les applications clientes vous donnent accès.

Les meilleurs VPN

NordVPN

NordVPN reste le VPN le plus complet du marché en 2025, alliant vitesse, sécurité et stabilité. Avec plus de 7 300 serveurs répartis dans 118 pays, il offre une couverture mondiale exceptionnelle. Son protocole maison, NordLynx (basé sur WireGuard), garantit une connexion rapide, fluide et fiable, même pour le streaming ou les jeux en ligne. En plus de cela, NordWhisper, lancé récemment, améliore la connectivité dans les zones fortement restreintes.

Côté confidentialité, NordVPN applique une politique stricte de non-conservation des logs, validée par plusieurs audits indépendants réalisés par PwC et Deloitte. Les fonctionnalités avancées comme le Kill Switch, Double VPN, Onion Over VPN, protection contre les menaces (Threat Protection), Meshnet et IP dédiée renforcent la sécurité de chaque utilisateur.

Que ce soit pour contourner la censure, sécuriser ses transactions ou accéder à des contenus géo-bloqués, NordVPN s’impose comme une valeur sûre. Il est compatible avec tous les systèmes (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routeurs) et permet jusqu’à 6 connexions simultanées. NordVPN se distingue également par un support client réactif 24/7 et une interface conviviale, adaptée même aux débutants.

Surfshark

Surfshark s’impose en 2025 comme le meilleur VPN économique, sans pour autant sacrifier la qualité. Avec plus de 3 200 serveurs dans plus de 100 pays, il permet une connexion rapide et stable dans la plupart des régions du monde. Son principal atout reste la connexion illimitée sur tous vos appareils, ce qui en fait le choix idéal pour les familles ou les petites entreprises.

Côté sécurité, Surfshark intègre le protocole WireGuard, le Kill Switch, une politique No-Logs auditée, et des fonctionnalités avancées comme Camouflage Mode (obfuscation du trafic), MultiHop dynamique (double VPN personnalisable) et Bypasser (split tunneling). La suite CleanWeb 2.0 bloque efficacement les publicités, les malwares et les tentatives de phishing.

L’interface est fluide, intuitive et disponible en français. Surfshark propose également une extension navigateur, un support 24/7 et une compatibilité étendue (Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Fire TV…).

Avec des tarifs très compétitifs et une garantie de remboursement de 30 jours, Surfshark s’adresse à ceux qui veulent un VPN rapide, fiable et complet, sans se ruiner. Il s’impose comme une référence incontournable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée à petit prix.

ExpressVPN

ExpressVPN occupe une place importante dans le classement des tops VPN notamment en ce qui concerne la sécurité et la vitesse. En 2025, il reste l’un des VPN les plus performants du marché, grâce à son protocole exclusif Lightway, conçu pour être rapide, stable et léger sur toutes les plateformes. Avec plus de 3 000 serveurs dans 94 pays, il permet un accès fiable aux contenus bloqués (Netflix, Prime Video, YouTube, etc.) dans le monde entier.

La sécurité est au cœur de l’offre ExpressVPN : infrastructure TrustedServer (serveurs RAM uniquement), audits réalisés par PwC, KPMG et Cure53, politique stricte No-Log, chiffrement AES‑256, DNS privé, Kill Switch et split tunneling.

ExpressVPN fonctionne sur tous les appareils : Windows, macOS, Android, iOS, Linux, routeurs, consoles et TV connectées. Il se démarque aussi par son outil MediaStreamer, qui permet d’utiliser le VPN même sur des appareils non compatibles comme l’Apple TV.

Côté support, l’assistance est disponible 24/7 via chat et e-mail. Si son prix est un peu plus élevé, ExpressVPN compense largement par sa fiabilité, son interface ultra simple et ses performances constantes, y compris dans les pays à forte censure.

CyberGhost

CyberGhost s’adresse aux utilisateurs qui recherchent un VPN facile à utiliser, abordable et efficace pour le streaming et le téléchargement. Avec une infrastructure impressionnante de plus de 9 000 serveurs dans 91 pays, il propose des serveurs spécifiquement optimisés pour les plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video, Hulu, ou encore pour le P2P (torrents).

Basé en Roumanie, hors des juridictions 5/9/14 Eyes, CyberGhost applique une politique stricte de non-conservation des logs, vérifiée par audits indépendants (Deloitte). Il prend en charge les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2, avec un chiffrement AES‑256, un Kill Switch, la protection DNS, ainsi qu’un bloqueur de publicités.

CyberGhost brille aussi par son interface intuitive, adaptée aux débutants, et sa large compatibilité (Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Firestick, etc.). Il propose jusqu’à 7 connexions simultanées, une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, et un support client multilingue très réactif.

C’est le VPN parfait pour ceux qui veulent un outil prêt à l’emploi, performant pour débloquer des contenus géo-restreints, sans se plonger dans des réglages complexes. Une valeur sûre à prix contenu.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn