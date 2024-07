JO 2024 : Comment regarder la compétition en direct gratuitement ?

L'excitation monte ! Les Jeux Olympiques 2024 arrivent et promettent un spectacle inoubliable. Du 26 juillet au 11 août, Paris accueillera les meilleurs athlètes du monde pour des moments de pure magie sportive. Préparez-vous à vivre des émotions intenses, des larmes de joie aux cris de victoire. Découvrez comment regarder JO 2024 gratuitement.

Les Jeux Olympiques 2024 arrivent et Paris s'apprête à briller comme jamais ! Du 26 juillet au 11 août, la ville lumière va devenir le cœur battant du monde sportif. En effet, des athlètes du monde entier, chacun avec son histoire, ses rêves, sont prêts à tout donner.

Vous vous voyez déjà, non ? Le souffle coupé devant un saut parfait en gymnastique, le cœur qui s'emballe pendant la finale du 100 mètres, ou les larmes aux yeux quand votre athlète préféré décroche l'or. C'est ça, la magie des JO !

Et le meilleur dans tout ça ? Vous allez pouvoir vivre chaque instant, chaque émotion, sans débourser un centime. Que vous soyez collé à votre TV, en vadrouille avec votre téléphone ou entre potes autour d'un écran géant, suivez le guide pour regarder JO 2024 gratuitement.

Comment regarder JO 2024 gratuitement ? Quand vous essayez de regarder les JO sur France.TV depuis l'étranger, la plateforme est bloquée par des blocages géographiques. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en France

Visionner librement le site internet de France.TV Essayer gratuitement NordVPN

JO 2024 : Paris prête à accueillir le monde avec passion et grandeur !

Accrochez-vous bien, l'été 2024 va être bouillant ! Paris se transforme en véritable terrain de jeu olympique du 26 juillet au 11 août. Et devinez quoi ? C'est la troisième fois que la Ville Lumière accueille ce cirque sportif.

Nous parlons de 206 pays, 32 sports, 869 épreuves et plus de 15 000 athlètes surpuissants. Autant dire que ça va envoyer du lourd ! Et vous ne serez pas seuls à aimer. En effet, 4 milliards de personnes vont être scotchées devant leur télé, sans compter les 15,3 millions de spectateurs sur place.

Le 26 juillet, c'est le grand show sur la Seine pour l'ouverture. Toutefois, certains auront déjà commencé à suer dès le 24. Concernant le bouquet final, rendez-vous le 11 août au Stade de France.

Mais ce n'est pas fini ! Les Paralympiques prennent le relais du 28 août au 8 septembre. Encore plus d'émotions, encore plus de frissons !

Paris 2024 veut marquer le coup, et pas qu'un peu. L'idée ? Vous faire vibrer, que vous soyez mordu de sport ou pas. Et en plus, c'est tout vert et écolo. Classe, non ?

Côté athlètes, accrochez-vous ! Kevin Mayer et Clarisse Agbegnenou vont tout déchirer pour la France. Et en face, Simone Biles et Caeleb Dressel vont essayer de leur piquer la vedette.

Alors, fans de sport ou simples curieux, préparez-vous à vivre un truc de dingue. Ces JO 2024, ça va être votre dose d'adrénaline pour l'été.

Suivez toutes les actions des JO 2024 en direct gratuitement sur France TV

Vous êtes chauds pour les JO de Paris 2024 ? Préparez-vous à une déferlante de sport sur France TV, et le meilleur, c'est que c'est 100 % gratuit !

France 2, France 3 et France 4 vont se passer le relais comme des pros pour vous servir du sport à toutes les sauces. Vous voulez de l'action non-stop ? Vous allez être servis ! Et pour ceux qui aiment décortiquer les performances et fouiner dans les coulisses, France Info va vous régaler.

Autres alternatives pour regarder les JO 2024

Vous voulez vivre les JO de Paris 2024 comme jamais ? France TV va vous régaler avec sa diffusion gratuite, c'est sûr. Cependant, Molotov Extra va booster encore plus votre expérience de visionnage.

Avec Molotov Extra, vous allez pouvoir suivre les compétitions sur tous vos écrans. Votre télé, votre téléphone, votre tablette… Partout, tout le temps et en qualité supérieure. Et le meilleur ? Vous pouvez revoir les épreuves en replay autant de fois que vous voulez. Vous avez raté la finale de natation ? Pas de stress, rattrapez-la quand vous avez du temps libre !

Cerise sur le gâteau, vous pouvez personnaliser votre menu JO. Fans de gym ou mordus d'athlétisme, choisissez vos sports préférés et ne ratez plus rien.

Utilisez un VPN pour regarder JO 2024 gratuitement depuis l'étranger

Vous êtes à l'étranger et vous craignez de rater les JO de Paris 2024 ? Pas de panique ! Nous avons la solution parfaite. Pour cela, utilisez un bon VPN et le tour est joué !

Vous connaissez ces barrières géographiques qui vous empêchent d'accéder à France TV depuis l'autre bout du monde ? Avec un VPN, vous allez les faire sauter en un clin d'œil. C'est comme si vous étiez dans votre salon en France !

NordVPN est l'outil idéal pour regarder les JO 2024 sur France TV depuis l'étranger. Ce service VPN va vous connecter à des serveurs français au plus vite. Résultat ? Vous allez pouvoir streamer les compétitions en HD sans le moindre accroc.

Le plus avec NordVPN, c'est qu'il est ultra-sécurisé. Vos données sont aussi bien protégées que la flamme olympique. D'ailleurs, c'est tellement simple à utiliser que vous n'aurez aucun mal à vous en servir.

L'intégralité des JO 2024 en direct sur Canal+

Accrochez-vous bien, les mordus du sport ! Canal+ va mettre le paquet pour les JO de Paris 2024. Vous allez vivre l'événement comme si vous y étiez.

Des frissons de la cérémonie d'ouverture aux larmes de la clôture, Canal+ ne va rien vous épargner. Et la qualité ? Au top ! Une image tellement nette que vous pourriez compter les gouttes de sueur. Des commentateurs qui vont vous faire vibrer comme jamais.

