Top des meilleurs VPN pour le streaming

Chaque mois, Netflix, Disney Plus ou encore Amazon Prime Video sortent des nouveautés dans leur catalogue. Cependant, le contenu diffère grandement d’un pays à l’autre. En France par exemple, la chronologie des médias ne permet pas le streaming des films de cinéma que 15 mois après une sortie en salles, contrairement à la majorité des pays où ce délai peut descendre à 45 jours. Heureusement pour les fans de streaming, les VPN peuvent résoudre ce problème.

En effet, le VPN reste la meilleure solution pour supprimer les barrages géographiques sur la toile. Ce logiciel contourne le géoblocage en faisant passer la connexion de l’utilisateur dans des serveurs situés dans un autre pays (de son choix). Il pourra ainsi profiter du catalogue plus fourni du pays en question.

Cela marche aussi pour les services de streaming disponibles uniquement en France. Il pourra ainsi profiter des nouveautés MyCanal ou Salto partout dans le monde.

Évidemment, bien choisir son fournisseur est une condition sine qua non pour profiter de la meilleure expérience de navigation et surtout de visionnage possible. Dans tous les cas, même si certains proposent des offres gratuites, il est important de privilégier la fiabilité du service que la gratuité. Pour mieux vous éclairer dans votre choix, voici notre liste des meilleurs VPN pour le streaming :

Table des matières NordVPN

Surfshark

CyberGhost

PureVPN

ExpressVPN

FAQ

NordVPN

NordVPN est l’un des VPN les plus connus pour accéder à Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus en streaming et sans contrainte. Outre cela, cette solution fait partie des des meilleurs VPN du marché, et à juste titre.

Tout d’abord, NordVPN possède près de 5 591 serveurs partout dans le monde qui permet à ses utilisateurs d’accéder facilement à plusieurs sites de streaming. Ensuite, sa politique zéro en fait l’un des meilleurs choix en matière de sécurité en ligne. NordVPN, c’est aussi :

Une expérience de streaming le plus rapide au monde

Quand il s’agit d’accéder au contenu sur le Web, plus Internet est rapide, plus les visionnages seront agréables. C’est pour cela qu’il faut recourir à un réseau privé virtuel qui vous garantit une bonne vitesse de connexion. Avec NordVPN, les limitations ou les ralentissements de la bande passante sont inexistants puisque le débit est garanti entre 25 à 30 Mb/s.

De plus, comme ce VPN pour le streaming permet de diriger votre activité Internet vers un tunnel virtuel crypté qui permet de cacher votre adresse IP, votre FAI ne pourra pas perturber votre connexion. S’y ajoute son vaste réseau de serveurs et son architecture robuste qui vous permet de profiter d’une expérience de streaming à grande vitesse.

N’oublions pas non plus son protocole NordLynx révolutionnaire et ultra-rapide qui donne la possibilité de regarder du contenu en streaming fluide. Et cela, quel que soit le serveur choisi.

Un service sécurisé et ultra-fiable

En plus de la non limitation de bande passante, NordVPN met également à votre disposition tout un panel de fonctionnalités pratiques et bien pensées qui garantissent votre sécurité en ligne. Pour ne citer que le split tunneling, la protection anti-menaces ou encore la fonction Kill Switch qui garantit un anonymat la plus totale lors de votre navigation sur le web.

En outre, avec ce VPN pour le streaming, vous pouvez bénéficier de la fonctionnalité SmartPlay pour profiter d’un accès sécurisé à tous vos sites de streaming favoris. Enfin, vous avez la possibilité de protéger jusqu’à 6 appareils avec un seul compte.

Surfshark

Pour pouvoir regarder des séries ou des films en streaming, en toute sécurité, et de n’importe où, Surfshark est l’une des solutions à privilégier. Bien qu’il soit relativement jeune, ce VPN a su s’imposer grâce à ses fonctionnalités très intéressantes et son interface intuitive. Non seulement cette solution vous permet de cacher votre adresse IP, de sécuriser vos données, mais aussi de vous apporter plus de liberté pour explorer Internet.

Profitez d’une vitesse rapide et d’une qualité HD

Afin de vous garantir une très bonne vitesse de chargement des vidéos, Surfshark met à votre disposition des serveurs optimisés pour le streaming. Outre cela, l’outil met également à votre disposition un nombre illimité de bandes passantes.

En optant pour ce service, vous faites ainsi le choix d’un VPN pour le streaming qui vous permettra de profiter de tous les contenus géobloqués de vos plateformes SVOD préférées. Mais aussi, de vivre la meilleure expérience de visionnage possible en streaming.

Regardez des vidéos en toute confidentialité sur les plateformes de streaming les plus populaires

Grâce à la sécurité optimale offerte par Surfshark, vous pouvez regarder des films, des séries et l’ensemble des plateformes tels que Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max ou encore Hulu.

De plus, peu importe votre emplacement géographique, ce VPN peut vous aider à rester en sécurité et à préserver votre confidentialité lorsque vous regardez des vidéos en streaming. Mais pas que ! Avec Surfshark, vous avez la possibilité de suivre plusieurs émissions en simultanées sur votre téléviseur, sur votre téléphone, sur votre ordinateur et sur votre tablette en vous connectant au même VPN. De fait, Surfshark vous permet de connecter un nombre illimité d’appareils à partir d’un seul abonnement.

CyberGhost

Avec CyberGhost, il est tout à fait possible de streamer sur son smartphone ou de regarder sans interruption des contenus vidéos sur son ordinateur. De plus, ce VPN pour le streaming est l’un des outils les plus qualitatifs sur le Web. De fait, il possède plus de 9 500 serveurs, implantés dans plus de 91 pays.

CyberGhost a été spécialement conçu pour assurer la protection de vos données en ligne. D’ailleurs, il fait partie des solutions à privilégier pour assurer votre sécurité, votre anonymat et votre confidentialité sur la toile.

Un outil irréprochable pour le streaming en ligne

CyberGhost est l’outil idéal pour vous connecter partout dans le monde et changer votre adresse IP au gré des contenus que vous souhaitez regarder. De manière générale, ce VPN pour le streaming vous donne la possibilité de modifier votre emplacement virtuel afin de débloquer les contenus des autres pays en quelques clics.

Par ailleurs, il faut savoir que CyberGhost vous ouvre l’accès aux principales plateformes de streaming telles que : Amazon Prime, Netflix, Disney plus et Hulu. De plus, cette solution met à votre disposition des serveurs optimisés afin de vous garantir une excellente vitesse de connexion.

Des contenus haute définition sans entrave

Si CyberGhost est la solution de choix pour contourner les géo-blocages, ce VPN garantit également une connexion fluide et sans encombre. Dans les faits, avec ce service, vous avez la possibilité de streamer vos programmes en 4K HD sur tous vos appareils, mais pas que.

PureVPN

Le fournisseur PureVPN est présent sur le marché depuis plusieurs années. Il s’est développé au fil des années pour offrir des services VPN de qualité. Entre autres, avec cet outil, vous pouvez regarder des contenus streaming de n’importe où, sans aucune restriction.

De plus, il fournit des serveurs optimisés dédiés pour une émission en continu, ultra-rapide et sans tampon. Ainsi, vous pouvez profiter de vos séries et films en direct, sans aucune latence ou coupure.

Un service premium à petit prix

Par ailleurs, en plus de fournir des paramètres optimaux pour le streaming, ce VPN garantit une sécurité ainsi qu’une vitesse de navigation maximale. Sans oublier un anonymat complet et une confidentialité absolue dans toutes vos activités en ligne.

En définitive avec ce VPN pour le streaming, vous pouvez profiter de vidéos de haute qualité sur Netflix ou encore sur Amazon Prime sans contrainte. Et tout ceci, à un prix défiant toute concurrence.

Des fonctionnalités centrées sur le streaming

Pour vous garantir la meilleure expérience de streaming possible, PureVPN propose de nombreuses fonctionnalités bien pensées. Parmi lesquelles :

l’accès instantané au contenu de plus de 78 pays ;

l’optimisation des serveurs de streaming ;

le filtrage Web ;

le bloqueur de publicités ;

le filtrage d’application.

ExpressVPN

ExpressVPN se présente aujourd’hui comme le choix idéal pour une navigation web à haute vitesse. De plus, grâce à son cryptage de qualité militaire, votre activité sur le Web sera toujours en mode privé. Mieux encore, ce VPN pour le streaming vous permet d’accéder librement à Internet et de lutter contre la censure ainsi que les restrictions imposées par certaines plateformes.

De ce fait, avec ExpressVPN, vous allez à la fois sécuriser votre connexion et visionner les films, ainsi que vos émissions télévisées et séries préférées en streaming et en HD. Entre autres, ce réseau privé virtuel vous donne accès à tous les catalogues géobloqués de Netflix, Amazon Prime, Disney plus et Hulu sans compromettre votre sécurité ni votre vie privée.

Plus encore, ce VPN pour le streaming, vous permet de profiter de serveurs VPN sécurisés et optimisés dans 94 pays ainsi qu’une bande passante illimitée. Enfin, ExpressVPN garantit un débit ultra-rapide pour une expérience de visionnage à la hauteur de vos attentes.

FAQ

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Acronyme anglais de Virtual Private Network, un VPN est un service permettant d’accéder à Internet de façon sécurisée et totalement privée. Dans les faits, cette solution vous permet d’acheminer votre connexion via un tunnel crypté et hautement sécurisé afin de cacher vos activités en ligne et de garantir votre anonymat.

Pourquoi un VPN pour le streaming ?

Un Virtual Private Network est l’outil idéal pour renforcer votre confidentialité sur le Web, mais également pour contourner les restrictions géographique de certaines plateformes de streaming en ligne. Que ce soit pour regarder une série phare sur Netflix ou pour visualiser des événements sportifs sur Amazon Prime, son utilisation s’avère importante.

Ce n’est pas tout ! Optez pour un bon VPN pour le streaming est également la garantie de profiter d’une couche de protection supplémentaire lors de vos activités numériques. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fournisseurs de VPN ne cessent d’innover pour améliorer votre sécurité de navigation en ligne. Dans ce dossier, découvrez notre liste des meilleurs VPN pour le streaming et une foire aux questions sur ces derniers.

Est-il légal d’utiliser un VPN ?

En France, l’utilisation d’un VPN est tout à fait légale. D’ailleurs, le gouvernement français invite ses citoyens à protéger leur vie privée et leurs données personnelles au moyen de solutions de sécurité comme le VPN.

Quel VPN pour regarder Netflix US ?

Si vous êtes fans des séries, des films sur Netflix, et que vous avez besoin d’un VPN pour visionner vos contenus préférés, jetez votre dévolu sur NordVPN. Cette solution vous garantit une expérience de streaming la plus rapide au monde et vous propose des options de sécurité avancées pour assurer votre protection en ligne.