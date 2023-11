Test Surfshark : naviguer en toute sécurité sur la toile

À l’ère des menaces en ligne croissantes, de plus en plus d’internautes recherchent des moyens de protéger leurs données. Les VPN sont devenus essentiels pour garantir l’anonymat sur le web et la confidentialité des activités en ligne. Dans ce contexte, Surfshark a suscité l’intérêt. Mais est-il à la hauteur des attentes en matière de sécurité sur internet ? Nos réponses dans ce test Surfshark.

Les services VPN ne sont pas tous égaux, mais il y a une raison valable de garder un œil attentif sur Surfshark VPN. Dans un monde où la sécurité en ligne est devenue cruciale, cette solution se démarque en offrant une protection robuste.

Bien que Surfshark soit relativement nouveau sur la scène des VPN, il n’a pas tardé à se faire une place de choix. Contrairement à certains vétérans du secteur, il propose une infrastructure solide, des vitesses de connexion impressionnantes et des fonctionnalités intrigantes. Pour toutes ces raisons, Surfshark mérite d’attirer l’attention des utilisateurs à la recherche d’une solution VPN performante et polyvalente.

Les tarifs de Surfshark :

Offre 24 mois : 59,76 € (2,30 €/mois)

Offre 12 mois : 47,88 € (3,99 €/mois)

Offre 1 mois : 12,95 €

Si vous cherchez un VPN performant, convivial et facile à utiliser, Surfshark est la solution idéale pour vous. Dans cet article, explorez en détail tout ce que vous devez connaître sur ce prestataire de services VPN.

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256-GCM et SHA-512

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks

Options de sécurité avancée : MultiHop, Kill Switch, CleanWeb et NoBorders

Nombre de serveurs : plus de 3 200

Accessibilité multiplateforme : Android, iOS, Windows, macOS, et Linux

Connexions simultanées : Illimitées

Politique de non-enregistrement

Réseau de serveurs robuste

Fonctionnalité VPN Furtif

Plus coûteux que d’autres VPN

Certaines fonctionnalités avancées manquent

Découverte de Surfshark : votre allié pour la sécurité en ligne

Fondé en 2018, Surfshark, bien que récemment apparu dans le monde des VPN, s’est rapidement positionné comme un incontournable. Son accessibilité étendue sur une variété de plateformes, des smartphones aux ordinateurs, et même aux téléviseurs connectés, en fait un choix polyvalent.

Dès sa première année, Surfshark a démontré son engagement en matière de sécurité en faisant réaliser un audit par Cure53, un cabinet de cybersécurité indépendant renommé. Cette initiative précoce a établi une base solide de confiance pour ses utilisateurs.

L’année suivante, Surfshark a élargi son offre en introduisant l’application Trust DNS, offrant une sécurisation de la connexion sans les fonctionnalités d’un VPN, le tout gratuitement. L’entreprise a ensuite renforcé sa gamme de produits en lançant son propre antivirus et un système de traçage des bases de données baptisé « Alert, » qui avertit les utilisateurs en cas de fuite de données personnelles.

Une avancée notable est l’utilisation de serveurs fonctionnant exclusivement en RAM, garantissant la non-conservation de données. Cette approche audacieuse renforce la confidentialité des utilisateurs.

Installation simplifiée pour diverses plateformes

Pour votre plus grand confort, Surfshark offre une variété d’options d’installation couvrant un large éventail d’appareils. Les principaux systèmes d’exploitation d’ordinateur, tels que Windows, macOS, et Linux, sont pris en charge, garantissant ainsi une compatibilité avec les OS les plus répandus.

En outre, les utilisateurs mobiles peuvent également profiter de Surfshark. En effet, il est disponible sur iOS et Android, assurant une protection en ligne quel que soit votre appareil.

Cependant, il est important de noter que Surfshark présente des lacunes en matière de compatibilité. Ces failles concernent spécifiquement les téléviseurs connectés, les routeurs et les consoles de jeux. Cette limitation réduit sa couverture globale.

Pour une navigation anonyme sur Internet, Surfshark propose également des extensions pour les navigateurs Mozilla Firefox et Google Chrome, ainsi que pour d’autres navigateurs basés sur le moteur Chromium. Toutefois, il est important de noter que l’utilisation de ces extensions nécessite l’installation du logiciel sur l’ordinateur.

Enfin, les utilisateurs de macOS bénéficient de la simplicité des mises à jour automatiques via l’App Store. En revanche, pour les utilisateurs de Linux, l’absence d’une application avec interface graphique persiste, obligeant les utilisateurs à recourir aux commandes en ligne via le terminal.

Expérience d’utilisation intuitive

Découvrez comment Surfshark simplifie l’expérience de ses utilisateurs grâce à une interface conviviale.

Sur Ordinateur

Durant le test, la version de Surfshark sur macOS offre une interface conviviale. L’application présente un panneau central permettant de lancer instantanément une connexion avec le serveur le plus rapide ou le pays le plus proche. Le panneau de configuration sur la droite propose diverses options de personnalisation.

Toutefois, il est essentiel de noter que l’application macOS présente quelques différences par rapport à sa version Windows. Elle ne prend pas en charge la fonction split tunneling, qui permet de choisir quel logiciel ou site peut contourner la connexion VPN. De plus, elle ne comporte pas l’option de « connexion camouflée” destinée à contourner certaines restrictions.

Sur Smartphone

L’application Android offre une expérience similaire à celle de la version ordinateur. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner rapidement un emplacement, de choisir le protocole de communication, et même de décider quelles applications bénéficient du VPN grâce à la fonction split tunneling.

De plus, l’application Android est équipée d’un kill switch. Cette option garantit que la connexion Internet est coupée en cas de défaillance du VPN, préservant ainsi la sécurité des données. C’est un élément essentiel pour tout utilisateur soucieux de sa vie privée en ligne.

Diverses fonctionnalités

Explorez la diversité de fonctionnalités offertes par Surfshark pour améliorer votre expérience VPN.

Protection des données et confidentialité garanties

La politique de confidentialité accessible sur le site de Surfshark garantit qu’aucune donnée relative aux connexions des clients n’est conservée. Pour renforcer cette assurance, le fournisseur VPN a pris l’initiative de faire auditer sa politique de non-conservation de données par des cabinets d’audit indépendants.

L’audit a confirmé la conformité des systèmes informatiques et des opérations informatiques de soutien avec la description de la politique de non-conservation de données de Surfshark.

Il est important de noter que l’inscription chez ce fournisseur VPN ne nécessite qu’une simple adresse email temporaire. Cependant, lors de votre visite sur le site commercial, sept traqueurs sont mis en place, une considération essentielle pour les soucieux de leur vie privée. De plus, étant basé aux Îles Vierges britanniques, Surfshark échappe aux obligations des alliances 5 ou 14 Eyes.

Chiffrement, protocoles et gestion des DNS

En ce qui concerne le chiffrement et les protocoles de connexion, Surfshark offre une gamme de choix aux utilisateurs.

Les options incluent :

OpenVPN avec UDP / TCP

IKEv2

WireGuard

Lors des tests effectués en France, le mode de connexion automatique a été privilégié, laissant Surfshark décider du protocole à utiliser. À noter que sur les smartphones, il est possible d’utiliser le protocole Shadowsocks, principalement employé en Chine pour contourner le pare-feu étatique.

Il est important de souligner que Surfshark gère la totalité de ses serveurs de connexion ainsi que ses serveurs DNS. Au cours de ces tests, aucune fuite de données n’a été relevée, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Streaming Vidéo : un accès sans entraves

Pour de nombreux utilisateurs, les VPN pour le streaming sont un moyen d’accéder à des contenus de streaming étrangers. Pour d’autres, ils permettent de maintenir leur connexion aux services de télévision français lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. Dans tous les cas, il est important de noter que l’accès à certains services tels que Netflix, la BBC ou Amazon Prime peut varier avec le temps. Pour cause, ces sociétés cherchent constamment à protéger leur contenu contre un accès non autorisé.

Lors des essais avec les services Surfshark, il est possible de se connecter sans problème aux sites de streaming les plus courants, en veillant à naviguer en mode privé.

Un panel de fonctionnalités avancées

Surfshark se distingue en proposant une multitude d’options de connexion, en faisant de lui l’un des VPN les plus complets du marché. Parmi ses nombreux atouts, voici quelques-unes de ses fonctionnalités avancées :

Connexions simultanées illimitées : Vous pouvez connecter un nombre illimité d’appareils sous un seul compte.

: Vous pouvez connecter un nombre illimité d’appareils sous un seul compte. Kill Switch : En cas de déconnexion du VPN, la connexion Internet est automatiquement coupée pour préserver la confidentialité.

: En cas de déconnexion du VPN, la connexion Internet est automatiquement coupée pour préserver la confidentialité. DNS privé et protection contre les fuites : L’utilisation de Surfshark vous évite les fuites de données DNS pour une sécurité renforcée.

: L’utilisation de Surfshark vous évite les fuites de données DNS pour une sécurité renforcée. Mode Camouflage : Il dissimule l’utilisation d’un VPN pour une confidentialité maximale.

: Il dissimule l’utilisation d’un VPN pour une confidentialité maximale. Bypasser : Cet outil contourne les restrictions géographiques pour accéder aux contenus internationaux.

: Cet outil contourne les restrictions géographiques pour accéder aux contenus internationaux. Authentification à Deux Facteurs (2FA) : Renforcez la sécurité de votre compte Surfshark avec une double couche de protection.

Le tarif de Surfshark

Surfshark propose actuellement 3 forfaits dont le prix varie en fonction de la durée de l’engagement. Ainsi, vous pourrez choisir entre :

Offre 24 mois : 59,76 € (2,30 €/mois)

Offre 12 mois : 47,88 € (3,99 €/mois)

Offre 1 mois : 12,95 €

Lorsque vous analysez les tarifs proposés par Surfshark, vous remarquerez une économie significative en choisissant un abonnement à plus long terme. La différence de coût entre un abonnement mensuel et une souscription de deux ans est notable. Opter pour un engagement de deux ans équivaut à un coût mensuel de moins de 2,30 €, représentant ainsi une économie de 81 % par rapport à l’abonnement mensuel, tarifé à 12,95 €.

Test Surfshark : verdict

Surfshark se positionne comme une option de VPN performante, offrant une multitude de fonctionnalités avancées et une politique de non-conservation de données rassurante. Avec un tarif compétitif, il séduit les utilisateurs en quête de protection en ligne.

Cependant, il peut parfois souffrir de légères fluctuations de vitesse sur certains serveurs. Malgré cela, Surfshark reste une option solide pour ceux qui recherchent une sécurité en ligne efficace.

Politique de non-enregistrement

Connexions illimitées

Protection avancée

Tarification compétitive