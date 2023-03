Top des VPN pour débloquer Amazon Prime : lequel choisir ?

Trop occupé à tout lire ? Voici la meilleure option NordVPN est en tête de ce comparatif de VPN pour Amazon Prime pour de nombreuses raisons. Non seulement ce service garantit un accès complet au service SVOD sans aucune latence, mais il assure également votre anonymat et votre sécurité sur la toile. Essayer NordVPN gratuitement

Les plateformes de streaming et les services de SVOD tels qu’Amazon Prime Video offrent à ses utilisateurs un catalogue riche et varié de films, de séries et documentaires. Cependant, certaines restrictions géographiques peuvent limiter l’accès à ces contenus de divertissement. Pour profiter de tout ce qu’Amazon Prime à vous offrir, un VPN est indispensable. Mais lequel choisir ? Nous vous proposons une sélection des meilleurs VPN pour débloquer les nouveautés Amazon Prime Video et vous permettre de profiter au mieux de ses services.

Une solution VPN est un outil très pratique pour surfer anonymement et en toute sécurité sur le web. Elle est également très utile pour accéder à des contenus géobloqués. Bien sûr, il est nécessaire de trouver un VPN pour le streaming qui permettra de profiter pleinement des émissions et des programmes proposés par votre service SVOD.

Dans tous les cas, il est important de bien choisir votre fournisseur VPN pour bénéficier de la meilleure expérience de navigation et de visionnage avec Amazon Prime Video. Pour cela, il faut privilégier la fiabilité plutôt que la gratuité. Afin de vous aider à choisir la meilleure VPN pour Amazon Prime, nous avons sélectionné pour vous une liste des fournisseurs les plus fiables et performants.

Vous manquez de temps ? Découvrez notre top 3 NordVPN – le meilleur VPN pour Amazon Prime Video Surfshark – la meilleure alternative Cyberghost – une option interessante

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 5 591

Débit : entre 25 et 30 Mb/s

Fonctionnalités de sécurité : Split tunneling, Kill Switch, SmartPlay…

NordVPN est l’un des VPN les plus connus pour accéder à Amazon Prime en streaming. Avec plus de 5 591 serveurs répartis dans le monde entier, il offre à ses utilisateurs sans aucune restriction au pléthore de contenus sur la plateforme.

Une expérience de streaming fluide et ultra-rapide

Les réseaux privés virtuels se présentent aujourd’hui comme une solution incontournable pour internautes qui veulent accéder à des contenus géolocalisés d’Amazon Prime.

Par ailleurs, NordVPN se démarque par son vaste réseau de serveurs et son architecture robuste qui lui permet d’offrir une expérience de streaming à haut débit. En outre, son protocole de sécurité révolutionnaire NordLynx permet de regarder du contenu en streaming fluide, quel que soit le serveur choisi.

En plus de vous permettre de venir à bout des censures géographiques sur Amazon Prime Video et profiter d’un streaming illimité, NordVPN met à votre disposition une multitude de fonctionnalités très pratiques qui garantissent votre sécurité en ligne. Parmi lesquelles nous pouvons citer le split tunneling, la protection anti-menaces ou encore la fonction Kill Switch. Ajoutez à cela la fonctionnalité SmartPlay qui vous fait bénéficier d’un accès sécurisé et illimité à tous vos sites de streaming favoris.

Cerise sur le gâteau : NordVPN propose actuellement 30 jours d’essai gratuit pour vous permettre de profiter pleinement de tous ses avantages sans engagement.

Connexion stable et sécurisée

Contenu en streaming fluide

Protège jusqu’à 6 appareils en simultané

De rares problèmes de connexion sur certains serveurs

Accès difficile dans les pays faisant l’objet de censure comme la Chine.

Surfshark

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256 bits

Protocole de sécurité : OpenVPN, WireGuard, chiffrement AES-256 bits

Nombre de serveurs : 3 200

Trouver un VPN qui soit fiable et abordable n’est pas chose aisée. C’est pourquoi il est important de comparer les différentes offres. Parmi les VPN les plus recommandés, Surfshark se démarque par son prix très avantageux, mais aussi par ses nombreuses fonctionnalités de sécurité qui vous garantissent une sécurité optimale sur le web. On peut notamment citer le protocole WireGuard et le chiffrement de niveau militaire AES-256 bits. Vous avez également accès à OpenVPN, un protocole de sécurité très apprécié pour son haut niveau de sécurité.

Avec Surfshark, vous pouvez également accéder à tous les contenus géobloqués de vos plateformes SVOD préférées. Puisqu’il s’agit de l’un des meilleurs VPN pour Amazon Prime, il offre à ses utilisateurs des serveurs optimisés pour le site et un nombre illimité de bandes passantes. De ce fait, Surfshark vous garantit une très bonne vitesse de chargement des vidéos et une expérience de visionnage optimale.

Connexion web rapide sur les serveurs USA

Haut niveau de sécurité avec le protocole OpenVPN

Bonne vitesse de chargement des vidéos

Performances moyennes

Ping souvent élevé

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 9 500

Mode de chiffrement : AES-256 bits

Nombre de connexions autorisées en simultané : 7

CyberGhost est un VPN très pratique pour profiter de tous les avantages d’Amazon Prime. Entre autres, la possibilité de streamer sur son smartphone ou de regarder des contenus vidéos en continu sur son ordinateur. De plus, ce service propose pas mois 9 500 serveurs répartis dans 91 pays, ce qui vous permet de changer d’emplacement géographique aux grès de vos envies.

En outre, le service vous garantit une connexion fluide et sans encombre lors de vos visionnages. Il vous permet ainsi de regarder des programmes en 4K HD sur tous vos appareils connectés sans aucune latence.

Connexion web rapide sur les serveurs USA

Niveau de sécurité optimale

De nombreux serveurs

Pertes de débits sur certains serveurs

Prix assez élévé

PureVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 500

Protocoles de sécurité : OpenVPN, L2TP, IKEv2 et PPTP

Chiffrement : AES-256

Réputé pour ses fonctionnalités très complètes et sa capacité à offrir une connexion sécurisée et stable à ses utilisateurs, PureVPN propose des services VPN de qualité. Avec cet outil, vous pouvez accéder à Amazon Prime de n’importe où et à tout moment. De plus, PureVPN met à votre disposition des serveurs optimisés pour une émission en continu ultra-rapide et sans tampon. Il vous permet ainsi de profiter de vos programmes préférés sans aucune latence ou coupure.

Notons que la solution met à votre disposition plus de 6 500 serveurs repartis à travers le monde.

Accès aux contenus géobloqués

Large réseau de serveurs à travers le monde

Bon rapport qualité/prix

Pas d’essai gratuit

Une rapidité moins importante que les autres solutions

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 750

Protocoles : WireGuard, IKEv2/IPSec

Chiffrement : AES-256 bits

Apparu en 2020, AtlasVPN fait désormais partie des VPN incontournable pour accéder à Amazon Prime depuis n’importe où dans le monde. Il offre une sécurité et une rapidité d’utilisation exceptionnelles. La solution peut également se targuer d’offrir une connexion sécurisée, anonyme et rapide, ainsi qu’une protection contre les cyberattaques.

En outre, AtlasVPN fournit un cryptage de haute qualité. D’ailleurs, la confidentialité et la sécurité offertes par cette solution figure parmi ses principaux avantages.

Des serveurs rapides

Tarifs ultra-compétitifs

Bande passante illimitée

Manque de réactivité et d’efficacité du service client

Nombre de serveurs moins important

FAQ

Est-ce que la plateforme Amazon Prime bloque-t-elle les VPN ?

Bien qu’Amazon Prime Video tente de mettre en place des mesures agressives pour bloquer l’utilisation des réseaux privés virtuels, un VPN avec une option double VPN comme NordVPN peut facilement venir à bout de ses censures.

L’utilisation d’un VPN va-t-elle ralentir mes vitesses sur Amazon Prime ?

Utiliser un VPN pour regarder Amazon Prime Video peut être utile pour accéder à un catalogue plus large de contenu ou pour contourner les restrictions géographiques. Lorsque vous vous connectez à la plateforme avec un VPN, vous pouvez accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays et protéger votre confidentialité en ligne. Bien que l’utilisation d’un VPN offre de nombreux avantages, il est important de noter que cela peut entraîner une certaine baisse de vitesse. Heureusement, Amazon Prime Video recommande une vitesse relativement faible : 3,5 Mbps pour la HD et 0,9 Mbps pour la définition standard.

Est-ce que je peux utiliser un VPN gratuit pour visionner des contenus sur Amazon Prime ?

Lorsque vous recherchez un VPN pour débloquer Amazon Prime Video, celui doit être suffisamment performant pour contourner les blocages VPN.

Toutefois, vous pouvez tester gratuitement un VPN prémium en profitant de sa garantie de remboursement. Entre autres, vous avez la possibilité de vous inscrire à NordVPN. Cette solution VPN dispose d’une garantie de remboursement de 30 jours que vous pouvez utiliser.

Est-ce qu’utiliser un VPN peut affecter la qualité de streaming sur Amazon Prime ?

La réponse est oui, mais uniquement si vous utilisez un VPN de mauvaise qualité. En effet, cela dépend du fournisseur que vous choisissez et de la qualité de leurs serveurs. À savoir qu’un bon fournisseur de VPN offrira des vitesses de streaming stables et sans temps de latence, ce qui vous permettra de profiter d’une expérience de streaming optimale même en Ultra HD.

Quel VPN pour regarder Amazon Prime ?

Les abonnés à Amazon Prime peuvent accéder à un grand catalogue de films, séries et autres émissions. Pour profiter pleinement de ces contenus, un VPN est nécessaire. NordVPN se présente comme la solution fiable qui offre une expérience de streaming rapide et des options de sécurité avancées pour assurer votre confidentialité en ligne.

Est-ce que ces VPN fonctionnent avec toutes les bibliothèques Amazon Prime Video ?

La plupart des fournisseurs de VPN offrent des connexions qui permettent d’accéder à la bibliothèque Amazon Prime Video. Cependant, il est possible que certains VPN ne puissent pas accéder l’intégralité de sa bibliothèque. Vous devez donc vérifier auprès de votre fournisseur que le VPN que vous choisissez est capable d’accéder à tous ses contenus.

Classement Marque Notre note Lien du site 10/10 Essayer 9,5/10 Essayer 9,4/10 Essayer