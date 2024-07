Game of Thrones : voici les 6 grandes familles qui descendent des Targaryen

Apprenez davantage sur Game of Thrones en découvrant ces 6 grandes familles qui descendent directement des familles Targaryen. Vous pourrez ainsi les situer par rapport à l'histoire et l'arc narratif pour mieux comprendre l'essence même de la série !

L'univers de Game of Thrones, créé par George R.R. Martin, est riche en intrigues, en batailles et en alliances. Toutefois, l'un des éléments les plus fascinants de cet univers demeurent les liens de sang entre les grandes familles de Westeros. Il faut croire que la maison Targaryen, connue pour ses dragons et sa lignée de rois et reines, a vu son sang se propager dans diverses maisons nobles. Alors, pour vous faire une idée sur les potentielles lignées des familles Targaryen, voici un aperçu des six grandes familles qui tirent leur origine de cette maison.

Game of Thrones : la Maison Baratheon, issue des familles Targaryen

La maison Baratheon est l'une des descendantes les plus notables des Targaryen. Orys Baratheon, un proche allié d'Aegon le Conquérant et supposé demi-frère bâtard, est à l'origine de cette maison. Plus récemment, la grand-mère de Robert Baratheon était Rhaelle Targaryen, consolidant ainsi les liens entre ces deux maisons.

Robert Baratheon, avec du sang Targaryen dans ses veines, a mené une rébellion victorieuse contre le roi fou Aerys II Targaryen, montant ainsi sur le trône. L'ironie de sa haine envers les Targaryen, malgré ses propres origines, ajoute une dimension tragique à son personnage. Il faut noter que Stannis et Renly, ses frères, partagent cette descendance avec les Targaryen.

La Maison Martell, le stratège

La maison Martell s'est liée aux familles Targaryen par le biais de mariages stratégiques. La plus notable est l'union entre le prince Rhaegar Targaryen et la princesse Elia Martell. Cette alliance a perduré à travers les générations, marquant Dorne d'une empreinte Targaryen.

Les Martell ont joué un rôle crucial dans la série, surtout à travers des personnages comme Oberyn et Doran Martell. Leur soutien à Daenerys Targaryen dans sa quête pour reprendre le trône met en évidence leurs liens et leur loyauté envers la maison Targaryen.

Game of Thrones : la Maison Blackfyre, la légitime

La maison Blackfyre est une branche légitimée des Targaryen, issue de Daemon Blackfyre, fils illégitime du roi Aegon IV. Cette maison a été à l'origine de plusieurs rébellions contre le trône Targaryen, connues sous le nom de Rébellions Blackfyre. En passant, cela peut devenir le prochain préquelle de Game of Thrones après House of the Dragon !

Bien que disparue à l'époque de Game of Thrones, la maison Blackfyre joue un rôle significatif dans l'histoire de Westeros. Les rumeurs sur le Jeune Griffon, potentiellement un Blackfyre, ajoutent un mystère supplémentaire à cette lignée.

La Maison Plumm : la continuation de la lignée royale

La maison Plumm descend de la princesse Elaena Targaryen, petite-fille de Rhaenyra Targaryen. Après la mort de son premier mari, Elaena épousa Lord Ossifer Plumm, assurant ainsi la continuation du sang Targaryen dans leur lignée.

Bien que peu présente dans la série télévisée, la maison Plumm conserve une importance historique en raison de ses liens directs avec les familles Targaryen. Leur histoire rappelle les alliances et les mariages qui ont façonné la dynastie Targaryen.

La Maison Penrose : l'alliance de convenance

La maison Penrose, bien que mineure, a des liens avec les Targaryen grâce au mariage de Lord Ronnel Penrose avec la princesse Elaena Targaryen. Ce mariage a permis à leur descendance de porter le sang des Targaryen.

Les Penrose n'apparaissent pas dans la série Game of Thrones, mais leur histoire met en lumière l'étendue de l'influence Targaryen à travers Westeros. Leur lien avec Elaena Targaryen souligne l'importance des alliances matrimoniales.

Game of Throne : la Maison Velaryon, l'incontournable des familles Targaryen

La maison Velaryon, l'une des principales maisons de House of the Dragon, est étroitement liée aux Targaryen. Rhaenys Targaryen a épousé Lord Corlys Velaryon, et leurs descendants portent le sang des Targaryen.

Bien que moins présente dans Game of Thrones, la maison Velaryon, issue des familles Targaryen, joue un rôle crucial dans House of the Dragon. Leur lignée, issue de mariages stratégiques et d'alliances avec les Targaryen, montre l'importance de cette maison dans l'histoire de Westeros.

Maintenant que vous savez les différentes maisons qui ont du sang Targaryen dans Game of Thrones, vous pouvez maintenant repérer les connexions narratives entre la série et sa préquelle. Entre temps, cela vous permettra aussi d'anticiper les évolutions des intrigues. Cela vous garantira une immersion complète pour mieux comprendre la chute des Targaryen après La Danse des Dragons et l'ascension des autres maisons.

