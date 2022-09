Comment Daenerys et Rhaenyra sont-elles liées dans House of the Dragon ?

Daenerys et Rhaenyra sont des princesses de la famille Targaryen. Ce ne sont toutefois pas les seuls points communs entre elles.

Se référer à un arbre généalogique est un travail complexe lorsque l’on parle de Game of Thrones. Cela se pose notamment lorsque l’on parle de la famille Targaryen. Le livre de George R.R. Martin indique une partie de la lignée targaryenne depuis qu’elle était au pouvoir. Il reste toutefois difficile d’indiquer avec précision le lien entre la puissante Daenerys et le princesse Rhaenyra de House of the Dragon

Daenerys et Rhaenyra, une même personnalité ?

Ces deux Targaryens sont au centre des intrigues de Game of Thrones et de House of the Dragon. Elles avaient toutes les deux le même désir de faire du monde un meilleur endroit. Daenerys a déclaré dans Game of Thrones qu’elle voulait casser la roue. Rhaenyra quant à elle a déclaré dans House of the Dragon qu’elle veut établir un nouvel ordre mondial. Rappelons que cette dernière est la sixième arrière-grand-mère de la Khalessi.

N’oublions pas que ces deux princesses sont toutes les deux les héritières du trône de fer. Daenerys était la dernière Targaryen par son nom et voulait revendiquer son droit au trône. Quant à Rhaenyra, elle fut désignée par son père pour lui succéder.

Leur nature fougueuse et rebelle est aussi un trait que l’on retrouve chez ces deux princesses. Chacune d’elle avait foi en elle-même et voulait à tout prix accéder au trône qui leur était dû. Elles avaient aussi toutes les deux le sang du dragon et combattait chacune avec leur dragon attitré.

L’inceste, un des liens entre ces deux princesses

L’inceste est un facteur qui se retrouve à tous les niveaux de la famille Targaryen aussi bien pour Daenerys que pour Rhaenyra. Aerys II, le père de Daenerys a lui-même épousé Rhaella Targaryen, sa sœur. Ce roi fou est mort des mains de Jaime Lannister, ce qui a donné lieu aux évènements s’étalant sur huit saisons de conflit de Game of Thrones. Les parents d’Aerys II et de Rhaella étaient eux aussi frère et sœur. Ce qui est mauvais d’un point de vue génétique. Ces décennies d’années incestueuses peuvent expliquer le fait que Daenerys se transforma rapidement en une meurtrière sanguinaire dans la saison 8.

Rhaenyra quant à elle, a épousé Daemon Targaryen. En se référant au livre Feu et Sang, on se rend compte que son mari n’est autre que son oncle. On retrouve donc encore une fois l’inceste dans l’histoire de cette princesse.

House of the Dragon et Game of Thrones sont disponibles en streaming sur OCS. N’hésitez pas à voir notre sélection des nouveautés OCS du mois si vous avez envie de voir autre chose que des dragons.