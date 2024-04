Shogun : quel futur pour Blackthorne ? On vous explique ces visions mystérieuses

Découvrez le destin John Blackthorne à la fin de Shogun dans ce qui suit ! Entre rêve et réalité, est-ce qu'il retournera dans sa terre natale, l'Angleterre ?

Après avoir failli se faire un seppuku pour protester contre le traitement que Toranaga a infligé aux villageois d'Ajiro, le destin de Blackthorne est plein de rebondissements. Dans le final de l'épisode 9, nous pouvons découvrir son immense chagrin, marqué par la perte de Lady Mariko. Il continue de bercer l'espoir de quitter le Japon un jour, une chose qui n'arrivera jamais sous le règne de Toranaga.

Est-ce que les visions de Blackthorne se réaliseront à la fin de Shogun ?

Bien que Blackthorne ait des visions de lui à la fin de Shogun, il faut croire que ces dernières ne resteront que des rêves et ne se réaliseront jamais. Les téléspectateurs peuvent le voir vieux et sur son lit de mort, sauf qu'elles ne définissent en rien son avenir. Tous portent à croire que c'est la façon dont Blackthorne pensait que sa vie serait s'il était retourné en Angleterre.

Dans ses visions, nous pouvons comprendre qu'il sera tourmenté par son amour pour Mariko mais aussi par sa mort. Elles reflètent son rêve de quitter le Japon mais qui laissera la place à son dévouement envers Toranaga, tout comme Mariko l'avait fait avant lui.

Qu'est-ce que le seigneur Toranaga a prévu pour Blackthorne dans le final de la série ?

Tout au long de la série, nous avons pu voir que Toranaga avait détruit le vaisseau de Blackthorne pour l'empêcher de quitter le Japon. Mais avec les ruines de ce dernier, le futur Shogun a décidé de lui en construire un nouveau, sauf qu'il ne pourra pas faire le voyage jusqu'en Angleterre.

En restant sur l'archipel, il pourra reprendre sa place en tant que Hatamoto afin de présenter son respect et son admiration à Toranaga. Il sera le témoin de son ascension tout en continuant de l'apaiser et le faire rire. Quoi qu'il en soit, grâce à son abnégation, Blackthorne pourra continuer d'honorer la mémoire de Mariko. Il sera au service de celui qui, un jour, réunifia tout le Japon. Une fin assez poignante comme pour la plupart des séries Disney Plus !

