Disney Plus : les nouveautés à regarder en Mai 2022

Comme chaque début de mois, il est temps de faire le point sur les nouveautés proposées par Disney Plus. Si Marvel a occupé une grande place sur cette plateforme de streaming le mois dernier, c’est Star Wars qui lui succède maintenant

Le mois de mai, va être riche en nouveautés sur Disney Plus. Il annonce le retour d’Obi-Wan Kenobi, la série originale Star Wars ainsi que la série française Oussekine. De plus, il offre un peu plus d’humour avec How I met your father et Sneakerella. Que ce soit des programmes originaux, des films ou des courts, Disney Plus propose des programmes qui répondent aux besoins de chacun. Découvrez ci-dessous la liste complète des titres à venir.

Disney Plus : une plateforme de streaming de référence

Disney+ fait partie des top plateformes de streaming SVOD ou vidéo à la demande par souscription. Elle permet aux abonnés de payer un montant fixe mensuel afin de bénéficier de tout un catalogue de programmes vidéo en streaming. Elle propose notamment des séries et films des célèbres marques telles que Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic, Marvel et également, plus récemment, Star. À noter que les titres disponibles varient selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés.

Disney Plus comprend plusieurs fonctionnalités qui rendent l’utilisation du service plus pratique. La plateforme prend en charge jusqu’à sept profils par abonnement.

La plateforme a introduit depuis 2021 une section adulte baptisée Star, et proposant des contenus pour les plus de 16 et 18 ans. S’étant auparavant positionné sur le créneau familial, le service propose un contrôle parental qui permet de déterminer le contenu visible pour chaque profil. De plus, on peut instaurer un code PIN sur les profils ayant un accès aux contenus matures.

Disney Plus permet également la diffusion simultanée jusqu’à quatre appareils différents. Des téléchargements illimités sont également fournis via l’application Disney Plus jusqu’à 10 smartphones et tablettes différents.

En ce qui concerne les formats vidéo, Disney Plus prend en charge une résolution allant jusqu’à 4 K. La gamme dynamique élevée (HDR), utilisant HDR10 ou Dolby Vision, est également disponible sur certains titres. Chaque mois, la plateforme publie de nouveaux programmes. Pour mai 2022, Disney Plus dévoile des nouveautés pleines d’émotion.

Découvrez les nouveautés à ne pas manquer sur Disney Pus

Oussekine

« Oussekine » est l’une des nouveautés parmi la liste des séries qui seront diffusées sur Disney Plus. Cette série française projette les téléspectateurs au cœur de la ville de Paris durant les années 1980. Basée sur des faits réels, la série raconte l’histoire émouvante d’une famille qui réclame justice. Elle se concentre sur la nuit tragique du 5 au 6 décembre 1986 au cours de laquelle un étudiant français d’origine algérienne, Malik Oussekine, a été assassiné. Cette série de quatre épisodes permet de suivre le déroulement des investigations après cet événement. Oussekine » fait ressortir les répercussions dramatiques de la mort de Malik sur sa famille : sa mère, ses frères ainsi que ses sœurs.

Sneakerella

Que serait-il arrivé si Cendrillon avait été un jeune garçon, vivant avec son beau-père et ses 2 demi-frères ? El est un créateur plein de talent travaillant dans le magasin de chaussures de sa défunte mère. Il cache son talent à son beau-père et à ses deux méchants demi-frères qui aiment bien le rabaisser. Quand il rencontre la fille de Darius King – le légendaire basketteur qui est devenu le roi des sneakers, la complicité entre les deux jeunes est immédiate. Le jeune El décide de réaliser son rêve sous les encouragements de son meilleur ami et de son parrain. Il tente de séduire la belle Kira King, en se faisant un nom dans l’industrie des baskets.

Tic et Tac, les rangers du risque : Le Film

Le film Tic et Tac, les rangers du risque signe le grand retour des chipmunks que l’on connaît depuis longtemps dans l’univers Disney. Combinant action et animation, le film met en scène deux des plus célèbres chipmunks dont les parcours respectifs ont divergé. Le premier a rejoint un agent d’assurance et réside dans un quartier résidentiel. Quant au second, il se contente de vivre dans la nostalgie de son passé glorieux. Cependant, Jack le Fort, leur ex-coéquipier, a disparu. Dès lors, les deux amis partent à sa recherche. Le film passe de la 2D à la 3D.

Aladdin

Aladdin est un voleur avec un grand cœur vivant dans les ruelles d’Agrabah. Il rêve d’une vie meilleure. Quant à la princesse Jasmine, fille du sultan, elle aimerait quitter le palais pour mieux servir le peuple d’Agrabah. Toutefois, son père lui interdit de le faire. En sauvant Jasmine habillée en jeune fille ordinaire, Aladdin tombe immédiatement sous le charme de sa beauté, de sa vivacité d’esprit et de sa personnalité, même s’il n’a aucune idée de qui elle est vraiment. Il la suit jusqu’au palais et se retrouve embarqué dans le projet diabolique élaboré par Jafar. Ce vizir veut s’emparer du pouvoir. Aladdin se retrouve en présence d’une lampe magique et invoque par hasard le Génie emprisonné à l’intérieur.

OBI-WAN KENOBI

Attendu avec ferveur par tous les passionnés de Star Wars, « Obi-Wan Kenobi » signe le retour d’Ewan McGregor à l’écran. Celui-ci reprend son rôle pour une série composée de 6 épisodes. Le récit se passe 10 ans après La revanche des Sith et la décision d’Anakin Skywalker de devenir Dark Vador, incarnant le côté obscur de la Force. Vador va être joué par Hayden Christensen, tout comme dans la version originale du film.

Dans cette mini-série qui va commencer le 27 mai, l’ancien Maître Jedi mène une nouvelle mission qui s’avère cruciale. En fait, il doit faire face à des alliés qui sont devenus désormais ennemis. Il doit également affronter les ennemis et la colère de l’Empire.

Disney plus : liste complète des nouveautés pour Mai 2022

Les Agents du S.H.I.E.L.D. – saison 7 – 4 /05

Leo Mattei, brigade des mineurs – saisons 8 et 9 – 4 /05

Disney Les making-of Star Wars : Le Livre de Boba Fett – 4 /05

Long Gone Summer – 6 /05

Muhammad and Larry – 6 /05

Tommy – 6/05

Coup de foudre à Bangkok – 6 /05

Coup de foudre à Jaipur – 6 /05

Coup de foudre en Andalousie – 6 /05

Coup de foudre à l’Île Maurice – 6 /05

Le premier oublié – 6 /05

How I Met Your Father – 11/05

Le tournoi d’Everrealm – 11/05

Wild Australia – 11/05

Gathering Storm – 11/05

L’Incroyable Hulk – 13/05

Belle Belle Belle – 13/05

Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils – 13/05

De feu et de glace – 13/05

Life & Beth – 18/05

Grand Hôtel – 18/05

Grown-ish – saison 4 – 18/05

Je te promets – saison 2 – 18/05

L’Egypte vue du ciel – 18/05

Tic et Tac, les Rangers du risque : le film – 20/05

The Valet – 20/05

Le client – 20/05

Wu-Tang : An American Saga – 25 /05

Bob’s Burger – saison 12 – 25 /05

Brickleberry – saisons 1 à 3 – 25 /05

Philadelphia – saisons 3 à 7 – 25 /05

Constructions sauvages – 25 /05

Obi-Wan Kenobi – 27/05

Nourrir le monde – 27/05

Aladdin – 27/05

Noé – 27/05

Solaris – 27/05

Il était une fois en Amérique – 27/05

Utiliser un VPN pour regarder Disney Plus

Disney+ n’est pas accessible partout dans le monde. Il est possible que certains pays n’autorisent pas cet accès à l’application.

Avec un VPN, il est possible d’accéder aux nouveautés et à toute la collection Disney Plus depuis n’importe où dans le monde. Il aide à contourner les restrictions géographiques. Il offre la possibilité d’accès à ces sites en donnant l’impression que le trafic provient d’un autre endroit.

En fait, son principe de fonctionnement consiste à chiffrer le flux Internet et à le faire passer par un tunnel protégé. Un VPN permet aussi de partager des torrents en établissant une connexion directe entre le terminal et un serveur implanté dans le pays choisi.

Un VPN peut empêcher les navigateurs Web et autres d’accéder à la connexion. Cela permet de préserver l’anonymat et la sécurité des informations transmises et reçues. Cette opération offre à l’appareil concerné une nouvelle IP qui permet à Disney+ de le considérer comme un internaute résidant sur le territoire.