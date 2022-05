OCS : les nouveautés qu’il faut regarder en Mai 2022

Orange Cinéma Séries, connu de tous sous son acronyme OCS, invite ses fidèles à faire un voyage insolite à travers ses nouveautés. Ces derniers promettent au programme action, frissons, rires et émotions pour un mois haut en couleur.

OCS offre un mois haut en couleur. Au programme, il y a des thrillers, des séries françaises exclusives, des films cultes ainsi que des classiques et des films incontournables. La plateforme permet de vibrer aux côtés des athlètes de Winning Time ou de voyager dans le temps avec The Time Traveler’s wife. Découvrez ci-dessous la liste complète des films et séries qui rejoignent cette plateforme SVOD.

OCS : une plateforme de streaming reconnue

OCS a été créé en 2008. Parmi les meilleures plateformes de streaming, elle permet de regarder les séries dans un délai de 24 heures maximum après leur sortie aux États-Unis. Par ailleurs, OCS offre un choix judicieux de programmes.

Il s’agit d’un portail fonctionnant de la même manière que tout autre service de diffusion en continu. En fait, il se base sur des abonnements dont les prix varient selon les formules choisies par le client.

De plus, ses canaux et émissions répondent aux attentes de chacun en raison de son partenariat avec des maisons de production cinématographique. Ce bouquet a enregistré un total de plus de 3 millions de membres. Cela est dû au fait que sa valeur ajoutée fait partie intégrante de la palette de services disponibles sur le marché.

À noter que peu importe le type de forfait choisi, les utilisateurs bénéficient d’environ 7 jours qui leur permettent de tester gratuitement le service. La souscription se fait sans aucun engagement et peut être renouvelée à tout instant.

Il y a deux moyens de souscrire un abonnement OCS. La première option consiste à se rendre auprès d’Orange, Bouygues Telecom, SFR, ou Free. Quant à la deuxième, il suffit de passer par un fournisseur intermédiaire.

OCS : les nouveautés à ne pas louper en mai 2022

Attention au départ

Enfin, les vacances sont là ! Vlad et ses amis sont très excités ! Jérôme, le père de Vlad, s’occupe d’eux. André, le grand-père de Jeanne et Basile, est aussi là pour aider. Six enfants, deux adultes, un voyage en train de huit heures. Rien ne peut aller mal. Mais Jérôme et André ratent le train… et le voient quitter la gare avec les enfants à bord. C’est le début d’une course folle pour ce duo improbable. Pendant que les enfants sans surveillance se déchaînent et s’amusent comme des fous, André et Jérôme connaissent divers contretemps et aventures.

Gentleman Jack saison 2

« Gentleman Jack » a séduit les téléspectateurs en 2019. Depuis, ils attendent la suite des péripéties de leur héroïne, Anne Lister, qui vient bouleverser de nombreux principes. Désormais, la saison 2 de ce volet figure parmi les nouveautés trouvées sur OCS pour le mois de mai. Cette dernière reprend là où la première s’est arrêtée, Anne se préparant à vivre avec Ann à Shibden Hall en tant que femme et épouse et à combiner leurs successions.

Mais cette fois, ce ne sont pas seulement les parents d’Ann qui menacent de déchirer le couple, mais aussi Anne elle-même. Alors qu’elle retrouve Ann à York, où elle a reçu des soins médicaux, elle commence à avoir des doutes : Ann est-elle trop ennuyeuse, trop insipide pour elle ?

Jack le chasseur de géants

Toujours au programme d’OCS pour le mois de mai : Jack le chasseur de géants. Il s’agit d’une adaptation assez réussie de deux récits anglais.

Ce jeune fermier rêvant d’aventure et la princesse Isabelle, une aventurière, se retrouvent avec un haricot qui les transporte à Gantua. Or c’est à cet endroit que les redoutables géants qui dévorent les humains ont été exilés depuis 1000 ans. Le moment de la vengeance a sonné pour eux.

De courageux chevaliers menés par Elmont se lancent à leur rescousse. Cependant, Roderick ambitionne bien autre chose que de ramener Isabelle. Il veut plutôt se servir des géants pour envahir le royaume de Cloister puis conquérir le monde.

Barry saison 3

OCS propose inédit la saison 3 de la série Barry de HBO. Comme dans les saisons précédentes, on suit Barry Berkman, ex-soldat reconverti en tueur à gage qui veut changer de vie. Devant assassiner une célébrité à Los Angeles, Barry se retrouve dans un cours de théâtre, et ça lui plaît. Néanmoins, il ne peut pas encore quitter son emploi actuel, et doit donc jongler entre sa nouvelle passion et les meurtres, pour un résultat entre la tragédie et la comédie.

We own this city

Le producteur lauréat d’un Emmy, David Simon, est de retour dans les rues de Baltimore, avec We Own This City. Il s’agit d’une adaptation du livre du même nom de Justin Fenton, un ancien journaliste du Baltimore Sun.

Elle décrit en détail la véritable histoire de corruption qui a eu lieu au sein du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore. Pour ceux qui ne sont pas aussi familiers avec le scandale du Gun Trace Task Force, il s’agit de neuf officiers employés par le département de police de Baltimore. Ils ont passé trois ans à terroriser les habitants de la ville. Ils étaient censés retirer les armes et les criminels violents des rues de la ville. Au lieu de cela, ils ont en fait commis des vols, effectué des perquisitions sans fondement, fait des heures supplémentaires avec la ville et même emporté de fausses armes à feu au cas où ils tireraient sur des personnes non armées.

Liste complète des nouveautés sur OCS en mai 2022

Attention au départ

Barry saison 2

Black Friday

Cette musique ne joue pour personne

Cycle Veronica lake

GentleMan jack saison 2

Jack le chasseur de géant

Le genou d’Ahed

Pilote

Platonique saison 1

The baby mini série

The time traveler’s wife saison 1

Tout nous sourit

Venom 2 : let there be carnage

We own this city

Winning time : the rise of the lakers dynasty saison 1

Pourquoi utiliser un VPN pour accéder à OCS ?

Il n’est pas possible de visionner les programmes d’OCS depuis un certain nombre de régions de la planète. Ce problème provient des restrictions géographiques qui ont été imposées pour des raisons juridiques. De fait, les programmes d’OCS ne sont pas autorisés à être diffusés.

Pour profiter pleinement du streaming, les utilisateurs d’OCS peuvent utiliser les avantages offerts par le VPN. Cet outil permet non seulement de télécharger des torrents, mais aussi de contourner les barrières mises en place par le site de SVOD.

Il permet également d’accéder à des programmes qui ne sont pas disponibles pour le public étranger, notamment les nouveautés sur OCS. Il devient possible de profiter du catalogue français ce qui peut être une bonne solution pour les expatriés. Le VPN constitue l’une des meilleures alternatives pour sécuriser ses données et se protéger.