Paramount Plus : les nouveautés à regarder en février 2023

La plateforme de streaming Paramount Plus propose un certain nombre de nouvelles émissions prévues pour février 2023. Qu’il s’agisse de contenus originaux, de classiques ou de must watch, vous trouverez ci-dessous une liste de nouveautés à ne pas manquer.

Paramount Plus est une plateforme de streaming qui permet aux abonnés d’accéder à des milliers de films et séries en ligne. Avec un catalogue inépuisable et des nouveautés chaque mois, ce service SVOD est l’endroit idéal pour les cinéphiles et les sérivores. Pour le mois de février 2023, la plateforme s’est associé à des géants de l’industrie du divertissement pour offrir à ses abonnés une sélection de contenus exceptionnels. Faisons un rapide tour d’horizon des nouveautés qui ne devrait pas échapper à votre radar de binge-watcher !

Paramount plus : les nouveautés à ne pas manquer

Teen wolf, le film

Les fans de loups-garous et autres créatures de la nuit attendaient avec impatience la suite de la série Teen Wolf sur le petit écran. Afin de satisfaire son public, Russell Mulcahy (le célèbre réalisateur de Highlander) a fait le choix d’un long métrage sobrement intitulé Teen Wolf : the movie. Un film dans lequel Scott McCall (Tyler Posey) doit une nouvelle fois se tourner vers ses vieux amis (les Banshees, les Kitsunes…) pour obtenir de l’aide lorsqu’une menace plane sur la ville de Beacon Hills.

Le showrunner de la série Jeff Davis a annoncé que le long-métrage sera l’occasion de revoir Alison, le premier amour de notre alpha favori, que tout le monde croyait morte. Et contrairement à ce que l’on pourrait bien croire, il ne s’agit pas d’un caméo. En effet, elle aura un rôle très important dans le film. Lequel ? On vous laisse découvrir la suite.

Your Honor – Saison 2

Après deux ans d’attente, Bryan Cranston (Malcolm, Breaking Bad) fait un comeback de choc dans le rôle du juge Michael Desiato pour la saison 2 de Your Honor.

Pour rappel, la saison 1 était particulièrement centré sur le juge Michael Desiato essayant de couvrir son fils du meurtre d’un jeune garçon suite à un accident de voiture. Malheureusement pour lui, le défunt s’avère être le fils du roi des canailles. Ce dernier s’est d’ailleurs donné pour principale mission de retrouver le tueur.

Dans ce nouveau volet, le thriller donne ainsi à notre juge une chance d’expier son péché. Assumera-t-il ses responsabilités ? La réponse dans les 10 prochains épisodes.

Tulsa King

Tulsa King est une nouvelle série de mafia réalisée par Taylor Sheridan. Acclamée par la critique, elle fait le buzz sur internet et fait tomber les avis par centaines. Il faut dire que le retour de Sylvester Stallone est une véritable aubaine pour les fans du genre.

Cette nouveauté Paramount Plus suit l’histoire d’un chef de la mafia new yorkaise, Dwight Manfredi aussi connu sous le nom de Général. Après avoir passé les 25 dernières années en prison, il est envoyé en exil à Tulsa, la deuxième ville d’Oklahoma, par son supérieur. Très vite, Dwight va se rendre compte que ce dernier porte peu ses intérêts à cœur. Il va alors rassembler une équipe de personnages inimaginables pour bâtir un nouvel empire criminel dans un lieu jusque-là inconnu.

Wolf Pack

Février sera certainement le mois des créatures surnaturel sur Paramount plus. En effet, le spin-off de la série Wolf Pack, développée par Jeff Davis, sortira le même jour que Teen Wolf le film.

L’histoire se concentre sur les personnages d’Armani Jackson (Everett) et de Bella Shepard (Blake), deux adolescents qui se font attaquer par des créatures mythiques fraîchement réveillées de leur hibernation par des incendies de forêt en Californie. Une chose est sûre : cette série captivante promet des heures de suspenses et de frissons. Et cerise sur le gâteau : l’actrice Sarah Michelle Gellar de Buffy contre les vampires) fera également partie du casting.

A Thin Line

Thin Line raconte l’histoire des jumelles Anna et Benny, des hackers chevronnées et écologistes qui décident d’attaquer un serveur gouvernemental. Cependant, leurs actions ne laisseront pas les services de police de marbre qui se lancent très vite à leur trousse. Dans cette course poursuite, Anna se fait prendre et purge sa peine en prison. De son côté, sa sœur rejoint les rangs d’un groupe de terroristes radicaux. Une alliance qui la poussera à franchir des limites qu’elle n’aurait jamais pu imaginer.

Avec un scénario bien ficelé et une histoire particulièrement dynamique, A Thin Line réserve une bonne d’actions et de suspenses qui vous tiendra en haleine du début jusqu’à la fin. Côté casting, on retrouve en tête Saskia Rosendahl dans le rôle d’Anna et Hanna Hilsdorf dans la peau de Benny.

