Comment regarder Game of Thrones en ligne ?

Véritable phénomène mondial, Game of Thrones a tenu en haleine des millions de fans à travers le monde pendant près d'une décennie. Cette émission de télévision se base sur la série de livres A Song of Ice and Fire écrite par George R.R. Martin. Véritable réussite audiovisuelle, la série a connu un succès incontestable. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de regarder en ligne Game of Thrones grâce aux plateformes de streaming.

Qu'est-ce que Game of Thrones ?

Game of Thrones est une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2011 sur la chaîne HBO. Elle est particulièrement connue pour son intrigue complexe, ses scènes de violence extrême et sa représentation audacieuse de la politique. La série a également été saluée pour sa qualité d'écriture, sa réalisation impressionnante et son casting d'acteurs talentueux.

Avant d'être une série culte, la saga de George R.R. Martin était déjà très connue sous forme de romans avec « A Song of Ice and Fire » (Le Trône de Fer en français). Issue de l'imagination débordante de cet auteur américain, cette œuvre littéraire fut publiée pour la première fois en 1996 et compte actuellement cinq tomes (sur les sept prévus).

La fidélité de la série avec les romans

Conscients de l'attachement des fans pour le détail et la complexité de l'univers créé par George R. R. Martin, Benioff et Weiss ont travaillé en étroite collaboration avec l'auteur lors de la réalisation de Game of Thrones. Les lecteurs des romans retrouvent dans les premières saisons une fidélité importante à l'œuvre originale, même si certaines différences sont notables.

Cependant, au fil des saisons, alors que Martin n'a pas encore achevé ses deux derniers romans, la série s'éloigne progressivement du récit original. Tout en conservant l'esprit et la trame générale de l'histoire, quelques libertés sont prises pour satisfaire le public toujours plus exigeant.

Lorsque l'on souhaite regarder des séries à succès en ligne, comme Game of Thrones, on se rend tout naturellement vers les grandes plateformes de streaming, comme Netflix ou Amazon Prime Video. Or, cette émission est absente de leur catalogue. Il faut ainsi consulter d'autres sites pour visionner cette série.

OCS, la plateforme officielle française

En France, c'est la chaîne payante OCS qui a diffusé l'intégralité de la série Game of Thrones en exclusivité. Si vous souhaitez voir ou revoir la saga du Trône de Fer, la meilleure solution légale et officielle est donc de souscrire à cette offre spécifique proposée par Orange.

L'abonnement à OCS inclut aussi bien les saisons précédentes que la saison finale, le tout en haute qualité vidéo. De plus, cette option a l'avantage de garantir une traduction française de bonne qualité pour ceux souhaitant profiter des voix françaises plutôt que de la version originale sous-titrée.

Pour accéder à l'offre OCS, il suffit de se rendre sur leur site internet et de s'y abonner. Une fois l'abonnement souscrit, vous aurez accès à l'intégralité du catalogue OCS, qui inclut non seulement Game of Thrones mais également d'autres séries très populaires telles que Westworld ou The Handmaid's Tale.

OCS est accessible via différents supports tels qu'une application mobile (iOS et Android), une box TV, un ordinateur ou encore une console de jeux vidéo.

HBO Max, la plateforme mère de la série aux États-Unis

Aux Etats-Unis, c'est la chaîne HBO qui a produit et diffusé Game of Thrones. Bien que leur service de streaming, HBO Max, ne soit pas disponible en France pour le moment, il est possible d'accéder à cette plateforme grâce à des solutions de VPN (Virtual Private Network).

Cette option permettra aux fans les plus assidus de bénéficier d'un contenu exclusif lié à la série, avec des interviews, making-of et autres bonus inédits sur la plateforme HBO Max. Cependant, il est important de noter que l'utilisation d'un VPN pour contourner les restrictions géographiques peut être sujette à certaines complications légales ou techniques, et qu'il convient de se renseigner préalablement sur les conséquences possibles.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder Game of Thrones en ligne ?

Les plateformes de streaming comme OCS HBO utilisent un système de restriction géographique appelé « géoblocage ». Les internautes situés en dehors d'une zone géographique donnée ne peuvent donc pas accéder à leurs programmes en streaming. Cette décision est principalement motivée par des raisons commerciales et de droits de diffusion.

Afin de contourner ces restrictions géographiques et visionner votre série préférée légalement, nous vous recommandons de recourir à un VPN (Virtual Private Network) ou réseau privé virtuel. Ce logiciel vous permettra de modifier virtuellement votre adresse IP, et donc votre localisation. Votre plateforme de streaming favorite va ainsi croire que vous vous trouvez aux États-Unis ou en France. Vous pouvez ainsi avoir accès à leur plateforme de streaming.

Ainsi, si vous êtes en vacances ou en déplacement, vous pouvez utiliser les services d'un VPN pour continuer à regarder Game of Thrones en ligne.

Comment fonctionne un VPN ?

Un VPN crée un tunnel sécurisé entre votre ordinateur et les serveurs du fournisseur de VPN. Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN situé aux États-Unis, cet outil dirige toutes vos données et requêtes internet via ce serveur. Ainsi, le site web de HBO enregistrera votre adresse IP américaine attribuée par le VPN. Vous accéderez ainsi à son contenu sans restrictions.

Des avantages supplémentaires

En plus de contourner les restrictions géographiques, un VPN offre plusieurs autres avantages. Il garantit notamment votre anonymat en ligne. Le VPN protège votre identité et vos informations personnelles en masquant votre adresse IP réelle et en chiffrant vos données.

Ce dispositif contribue aussi à votre sécurité sur les réseaux publics. Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public, que ce soit dans un café, une bibliothèque ou un aéroport, un VPN sécurise votre connexion afin d'éviter toute interception malveillante de vos données.

Enfin, un VPN permet de débloquer d'autres services de streaming. Il vous permet également d'accéder aux catalogues internationaux d'autres plateformes de streaming telles que Netflix ou Amazon Prime Video pour profiter d'un large choix de contenus supplémentaires.

Quel VPN choisir pour regarder Game Of Thrones en ligne ?

ExpressVPN

Ce fournisseur de VPN bien connu est réputé pour offrir des performances optimales et une fiabilité à toute épreuve. Il compte plus de 3000 serveurs répartis dans près de 90 pays. Cela garantit ainsi une vaste couverture pour changer facilement de localisation virtuelle et contourner les restrictions géographiques.

ExpressVPN applique une politique stricte de non-conservation des journaux d'activité. Cela assure la protection de votre vie privée en ligne. De plus, ce VPN utilise un système de cryptage AES 256 bits, standard de l'industrie, pour sécuriser vos données. En termes de vitesse, ExpressVPN propose des connexions très rapides, adaptées au streaming HD sans interruption ni mise en mémoire tampon.

NordVPN

Cet autre VPN phare est très populaire auprès des utilisateurs. Ce fournisseur offre une expérience de visionnage optimale grâce à sa vaste gamme de serveurs (plus de 5000 répartis dans près de 60 pays). De quoi vous permettre de profiter de Game of Thrones sur HBO Max où que vous soyez.

Des protocoles de cryptage solide et une politique stricte de zéro journal sont également au rendez-vous chez NordVPN. Sans oublier que celui-ci intègre la technologie CyberSec pour bloquer les sites malveillants et les publicités intrusives. NordVPN met en avant ses vitesses de connexion élevées qui permettent d'accéder aux vidéos en streaming sans ralentissement.

CyberGhost

Cet acteur s'est imposé comme l'un des meilleurs VPN du marché en proposant des fonctionnalités intuitives et performantes. Avec plus de 6500 serveurs répartis dans plus de 90 pays, les utilisateurs peuvent accéder facilement à HBO Max depuis n'importe quel lieu.

CyberGhost garantit une sécurité accrue grâce au cryptage de niveau militaire et à sa politique de zéro journal. Vous pourrez profiter d'une expérience de streaming fluide avec des vitesses de connexion rapides et stabiles. CyberGhost se distingue aussi par ses outils dédiés optimisant le streaming, améliorant ainsi votre expérience lors du visionnage de Game of Thrones.

Y a-t-il une suite à Game of Thrones ?

Plutôt que de proposer une suite directe aux événements de Game of Thrones, il semble que George R.R. Martin et la chaîne HBO s'intéressent davantage à l'idée d'explorer l'histoire passée de Westeros et ses nombreux secrets. C'est notamment le cas avec le projet de série préquelle nommée « House of the Dragon ».

Déjà annoncée pour 2022, cette nouvelle série produite par HBO se base sur le livre Feu et Sang de George R.R. Martin. Elle se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Le show mettra en scène la famille Targaryen, l'une des plus emblématiques de la série principale. Les fans pourront ainsi découvrir comment cette famille est parvenue à imposer sa domination sur le continent grâce à ses redoutables dragons.

Cette immersion dans le passé pourrait permettre d'explorer certains aspects méconnus de l'univers de la série originale et de lever le voile sur certaines questions restées sans réponse. Elle présente aussi une nouvelle galerie de personnages complexes et intrigants pour les spectateurs.