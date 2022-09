Game of Thrones : les personnages classés du pire au meilleur

Voici le classement des 52 plus importants personnages de Game of Thrones selon leur degré de médiocrité.

La série épique comprend plusieurs personnages dont certains ont brillé par rapport aux autres. Attention cependant, car les meilleurs personnages, ceux qui nous ont surpris et émerveillé, peuvent parfois être les pires de l’histoire. Voici d’ailleurs le classement de ces rôles du pire au meilleur.

52. Viserys Targaryen

Viserys semble avoir eu la meilleure mort de toute la série en décédant après avoir reçu de l’or fondu sur la tête.

51. Rickon

Ce personnage de Game of Thrones s’oublie facilement, car il n’a aucun rôle majeur dans toute la série.

50.Robb Stark, un personnage récurrent de Game of Thrones

Il est l’un des acteurs ayant eu une mort marquante de toute la série.

49. Stannis

Ce personnage extrêmement rigide et austère ne recule devant rien pour faire valoir ses droits sur le Trône de Fer.

48. Bran Stark, le destin imprévu d’un invalide

Il est l’un des personnages principaux de Game of Thrones, car il a la faculté de tout voir du passé comme du futur.

47. Roose Bolton

Le Seigneur de Fort-Terreur et de la maison Bolton est le comte Dooku de cette série.

46. Daario

Ce personnage s’illustre dans Game of Thrones en batifolant avec la puissante Daenerys entre deux conseils de guerre et affrontements dans les arènes.

45. Ned Stark

Il est le Mark Twain de Game of Thrones en donnant à ses enfants un tas de conseils qui n’étaient pas vraiment utiles avant qu’il ne soit assassiné.

44. Joffrey

Dédaigneux et d’une méchanceté frisant même l’idiotie, Joffrey ne fera pas long feu, car il nourrira empoisonner.

43. Shae

Elle est la catin qui a fait ce qu’il y avait à faire pour survivre jusqu’à ce que cela la tue.

42. Tommen Baratheon

Dans Game of Thrones, Tommen n’est certainement pas le roi le plus décisif, mais il est toutefois bien meilleur que Joffrey.

41. Khal Drogo

Ce personnage principal de Game of Thrones est le roi des Dothraki et aussi l’époux de Daenerys.

40. Gendry Baratheon

La partie où Melisandre a mis une sangsue sur son pénis est le souvenir le plus impressionnant que l’on a de ce personnage de Game of Thrones.

39. Théon

Ce personnage a excellé dans sa phase de rédemption post-castration malgré qu’il n’ait techniquement rien fait de véritablement marquant.

38. Jorah Mormont

Ce grand guerrier est tristement célèbre pour son amour non réciproque pour la Khaleesi à qui il restera fidèle jusqu’à sa mort.

37. Roi Robert

Il est probablement le personnage le plus cool et insouciant de Game of Thrones jusqu’à ce qu’il se fasse tuer par un sanglier.

36. Ramsey Bolton

Il est certainement le personnage le plus sadique et le plus horrible de Game of Thrones.

35. Catelyn Stark

La pauvre Catelyn est l’une des grandes perdantes dans l’histoire en perdant face aux Lannister dans tous les domaines.

34. Talisa Stark

Sa mort est aussi l’une des plus marquantes de la série, car elle est morte assassinée lors de ses noces.

33. Sam

Samwell Tarly est ce gros et intelligent personnage de Game of Thrones est le meilleur ami du fameux Jon Snow.

31. Lord Commandant Jeor Mormont

Le Vieil Ours est mort lors d’une mutinerie éclatant durant un repas.

31. Ygritte

Cette sauvageonne a été la compagne de Jon Snow après que ce dernier n’ait pas eu le cœur de la tuer après qu’elle ait été capturée.

30. Gilly

Cette compagne de Sam sait tout ce que Sam ne sait pas faire.

29. Le grand moineau

Ce personnage a essayé de profiter de son influence sur ses fanatiques avant que Cersei n’arrive à se venger et à l’assassiner.

28. Le vipère rouge

Cet homme a perdu son combat contre la Montagne à cause de sa fierté qui l’a empêché de lui porter le coup fatal.

27. Sandor Clegane

Le limier qui n’est autre que le frère de la Montagne s’est à maintes fois illustré pour son adresse au combat et sa crainte du feu.

26. Jaime Lannister

L’incestueux Régicide peut dès fois faire preuve d’une absence totale de scrupules comme il peut faire preuve de conscience.

25. Jaqen H’ghar

Ce personnage parle en énigmes, a de nombreux visages et entraîne Arya pour en faire la guerrière qu’elle est vers la fin de Game of Thrones.

24. Tywin Lannister

Ce personnage a été tué par son fils nain qu’il détestait comme il le mérite.

23. Ellaria Sand

La fille bâtarde du prince Oberyn Martell a commis l’un des plus bouleversants meurtres de Game of Thrones avec un baiser.

22. Tormund Giantsbane

Ce sauvageon avec son immense barbe rousse deviendra l’un des plus grands alliés de Jon Snow.

21. Yara Greyjoy

Elle est probablement le personnage qui réussit le mieux à remplir le rôle d’un frère comme celui d’une sœur.

20. Jon Snow, le personnage clé de Game of Thrones

De bâtard de Winterfell à héritier du trône de fer, Jon Snow est incontestablement l’un de ceux qui a le plus marqué la série.

19. Euron Greyjoy

Il œuvre avec perfidie et sans aucun scrupule pour atteindre ses objectifs : le droit sur le trône des îles de fer.

18. Hodor

Ce grand gaillard ne sachant dire que Hodor aide Bran l’estropié à se déplacer en le portant sur son dos.

17. Margaery Tyrell

Maligne et amusante, elle veut supplanter Cersei qui finit par la faire assassiner.

16. Brienne de Torth

Faite chevalier par Jaime Lannister, elle est aussi une grande combattante très droite dans ses actions.

15. Pycelle

Ce grand mestre était au service de la maison Targaryen avant de passer chez les Lannister et finir assassiné sur ordre de Cersei.

14. Tyrion Lannister

Ce nain très intelligent est certainement le personnage le plus attachant de Game of Thrones.

13. Varys

Légèrement plus intelligent que Tyrion, car il n’a pas de pénis, ce personnage joue un double jeu tout au long de Game of Thrones.

12. Mélisandre

Considéré comme le personnage le plus « sexy », elle est en réalité le plus terrifiant de Game of Thrones.

11. Missandei

La belle traductrice sauvée de son ancien maître par Daenarys, deviendra par la suite, l’un des membres de son conseil restreint.

10. Davos Seaworth

Il est le bras droit de Stannis et se démarque par son sens pointu du bien qu’il veut respecter dans tout ce qu’il fait.

9. Petyr Baelish

Il est probablement le personnage le plus intelligent de Game of Thrones, mais il a aussi utilisé son potentiel pour faire du mal.

8. Daenerys, un personnage principal de Game of Thrones

La Khaleesi a commis la plupart des meilleurs meurtres de la série, grâce à ces dragons et à son invulnérabilité au feu.

7. Arya Stark

L’héroïne de Winterfell est celle qui a réussi à sauver tout le monde des marcheurs blancs.

6. Olenna Tyrell

Ce personnage majeur de Game of Thrones se suicide après avoir avoué à Jaime Lannister qu’elle a assassiné Joffrey.

5. Qyburn

Qyburn avec ses expériences scientifiques contraires à l’éthique, est l’un des personnages les plus fascinants de Game of Thrones.

4. Sansa Stark

L’innocente aînée des Stark deviendra la dame de son royaume après avoir traversé plusieurs épreuves.

3. Bronn

Ce champion de Tyrion est aussi le sauveur de Jaime Lannister et un redoutable guerrier devenu par la suite un chevalier.

2. Ver gris

Il est l’un des meilleurs personnages de Game of Thrones, malgré que sa vie soit nulle, car il est émasculé lors de sa période en tant qu’Immaculé.

1. Cersei, le personnage le plus perfide de Game of Thrones

Elle est certainement la plus terrible des personnages de la série, car elle est à la fois impitoyable et perfide.