Game of Thrones : Top des dragons les plus puissants de Westeros

Les dragons ont toujours joué un rôle important dans les histoires surnaturelles dont la série Game Of Thrones. Voici les cinq plus puissants dragons de la série, mais aussi de l’univers contés dans les livres de la saga La glace et le feu.

Depuis sa première diffusion, Game Of Thrones a su parcourir la frontière entre réalisme et fantaisie. Toutefois, ses fameux dragons ont été éclipsés par les intrigues plus axés sur les personnages. Il faut cependant noter que malgré tout, ces animaux ont joué un important rôle dans la série.

C’est d’ailleurs à dos de dragons que les premiers Targaryen ont conquis Westeros. Rappelons aussi que ces fantastiques bêtes seront au centre de House of The Dragon, le prequel de GoT sur les Targaryen, diffusé sur OCS.

Quicksilver, l’un des premiers dragons de Game Of Thrones

C’est avec ce dragon que Aegon Targaryen et ses sœurs ont conquis Westeros. Son souffle ardent était de couleur blanc pâle. Hélas, il fût tué par Balerion qui lui arracha les ailes et l’a brulé en plein vol. Balerion a ainsi tué Quicksilver et Aegon lors d’un combat entre ce dernier et son oncle Maegor.

Sunfyre, le plus beau des dragons de Game Of Thrones

Ce dragon était la monture d’Aegon II, l’un des prétendants au trône lors de la danse des dragons. Il était considéré comme le plus beau de tous les dragons avec ses écailles dorées. Sunfyre était aussi redoutable au combat, mais il a finalement succombé des suites de ses blessures après la victoire d’Aegon II.

Viserion, le dragon qui est revenu d’entre les morts

Dans Le Trône de Fer, Viserion est plus petit que Drogon. Mais dans Game Of Thrones, il est tout aussi féroce que ses frères. Il est tué par le roi de la nuit lorsque Daenarys vient sauver Jon Snow et son équipe. Ces derniers furent piégés au-delà du mur par les marcheurs blancs.

Viserion est ensuite ramené à la vie par la magie noire et a fait tomber le mur avec son feu de dragon bleu. Il finit par mourir avec le roi de la nuit et son armée.

Drogon, la réincarnation de Balerion

On pensait que les dragons avaient disparu depuis plus d’un siècle. Daenarys Targaryen est sortie indemne du bûcher funéraire de son mari Khal Drogo avec trois dragons vivants : Drogon, Viserion et Rhaegal. Ce sont les dragons qui vont l’aider dans sa conquête dans Game Of Thrones. Drogon est considéré comme la réincarnation de Balerion, le dragon d’Aegon le Conquérant.

Balerion, le plus grand des dragons de Game of Thrones

Ce dragon était si grand que son ombre couvrait des villes entières. Surnommé Black Dread, il tua Aegon et Quicksilver. Il est le seul dragon connu pour être mort de vieillesse. Son crâne réside dans le donjon rouge.