Qu’est-ce qu’une trottinette électrique ?

Les trottinettes électriques fonctionnent comme leur nom l’indique à l’électricité. Elle est doté de deux ou trois roues, d’un plateau de différentes taille pour poser ses pieds, d’un moteur et d’un guidon. On peut freiner et accélérer de manière manuelle, où alors sans effort grâce au moteur de la trottinette. L’électricité est stockée dans une batterie rechargeable embarquée composée de plomb ou de lithium, qui alimente un ou plusieurs moteurs électriques.

Quels sont les avantages d’une trottinette électrique ?

Les avantages de se déplacer en trottinette électrique au quotidien sont nombreux. Ces véhicules sont nettement plus écologiques que les voitures ou même les transports en commun. Ils sont également moins fatigants qu’un vélo ou que la marche à pied, et plus faciles à utiliser qu’un hoverboard. Votre portefeuille vera lui aussi l’avantage plus besoin de payer les transports en commun ou une assurance une fois en main elle ne vous coûte plus rien.

Par ailleurs, de par leur légèreté et la possibilité de les plier, les trottinettes sont peu encombrantes et peuvent être transportées facilement. Il est par exemple possible d’effectuer une partie du trajet en bus pour ensuite parcourir la distance restante en trottinette. De plus, elle se range facilement sous un bureau pour pouvoir les recharger en toute simplicité et en toute discrétion.

La réglementation sur les trottinettes en France

Un flou juridique existe autour de ces nouveaux engins à roulettes. Pour l’instant, les utilisateurs sont considérés comme des piétons. Ils n’ont pas le droit de rouler ni sur les pistes cyclables ni sur la route. Ils peuvent donc circuler uniquement sur les trottoirs, mais à une vitesse de seulement 6km/h.

Cependant, face à l’arrivée massive de ces engins dans les grandes villes et une augmentation des accidents de 23% en 2017, le gouvernement a décidé de mettre en place fin septembre une loi sur l’orientation des mobilités. Les nouveaux engins de mobilité personnelle, comme la gyroroue, le skate électrique ou la trottinette électrique seront soumis à un cadre juridique. Ils entreront dans une nouvelle catégorie de véhicule dans le Code de la route. Les engins de mobilité ne rouleront bientôt plus sur le trottoir et seront acceptés sur les autres voies publiques.

De nouvelles règles depuis fin 2019

Le code de la route spécifique aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) a été modifié en octobre 2019. Celui-ci a été immédiatement appliqué pour les trottinettes électriques, les gyropodes, les monoroues, et les hoverboards. Les autorités ont ainsi encadré leurs utilisations en leur confiant un statut légal proche de celui d’un vélo électrique. Un propriétaire de trottinette électrique ne pourrait plus rouler sur les trottoirs et devra respecter le code de la route. Il devra rouler sur les pistes cyclables au risque de payer une amende de 135 euros.

Si votre trottinette électrique dépasse les 25 km/h vous risquez une amende de 1500 euros. Ces modèles plus rapides seront interdits en France. L’âge minimum sera de 12 ans.

En attendant, certaines villes comme Lyon et Paris ont établi des règles de bonne conduite avec les loueurs en libre service. Cela passe notamment par une limitation de la vitesse à moins de 8 km/h dans les zones piétonnes. Le GPS détecte l’endroit et bride l’engin.

En attendant, une assurance est obligatoire pour couvrir tout dommage sur vous, les piétons ou tout autre véhicule. Les trottinettes de plus de 25 km/h doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère de l’Intérieur, incluant la pose d’une plaque d’immatriculation et la gravure d’un numéro d’identification.

Quel âge pour une trottinette électrique ?

Les trottinettes électriques ne sont pas adaptées aux enfants en dessous de 6 ans. À partir de cet âge la l’enfant peut avoir une trottinette qui va jusqu’à 10 km/h. Pour les enfants de 8 ans, une trottinette allant autour de 13 km/h sera adaptée. Et pour les enfants de 10 à 14 ans, une trottinette roulant autour de 16 km/h sera parfaite pour eux. Sachez, tout de même, qu’il est possible de monter à deux sur une trottinette et que vous pouvez placer l’enfant entre vos bras.

Le poids de l’utilisateur

Pour bien choisir une trottinette électrique, il est indispensable de prendre en compte le poids de l’utilisateur. Certains modèles sont destinés aux enfants, et risquent de se casser sous le poids d’un adulte.

De manière générale, les trottinettes pour adultes ont une capacité d’au moins 68 kilos, et proposent des dimensions trop larges pour un enfant. Les plus grosses trottinettes ont une capacité maximale de 136 kilos, mais c’est plutôt rare.

La vitesse

La vitesse maximale varie fortement d’un modèle de trottinette électrique à l’autre. Un grand nombre d’appareils sont volontairement bridés par leurs constructeurs pour des raisons de sécurité. Toutefois, en fonction de vos besoins, vous aurez peut-être besoin d’une trottinette plus rapide. Si vous souhaitez simplement vous ballader sans effort, une trottinette relativement lente peut tout à fait convenir. En revanche, si vous souhaitez vous déplacer rapidement, il sera préférable d’opter pour un modèle plus véloce.

L’autonomie

L’autonomie d’une trottinette est très importante. Elle détermine la durée durant laquelle vous pourrez l’utiliser avant de devoir la recharger. L’autonomie et la vitesse déterminent la distance que vous pourrez parcourir sur votre trottinette électrique. Ainsi, si vous souhaitez par exemple vous rendre au travail en utilisant votre trottinette électrique, il est indispensable que l’appareil soit en mesure de couvrir la distance qui sépare votre domicile de votre bureau.

Gardez en tête que le moindre dénivelé sur le trajet peut réduire la portée de la trottinette. Le poids de l’utilisateur influe également.

Veillez aussi à ce que la batterie embarquée par votre trottinette électrique soit conforme aux différentes normes de sécurité. Dans le cas contraire, vous risquez potentiellement d’être confronté à une combustion. En général, il est préférable d’opter pour une batterie fabriquée par un constructeur de renom comme Samsung ou LG.

La vitesse de charge

L’autonomie est une chose, mais la vitesse à laquelle la trottinette se recharge est tout aussi importante. Si votre trottinette a une bonne autonomie, mais prend plusieurs heures à se recharger, vous risquez vite d’être ennuyé. Au contraire, une faible autonomie peut être compensée par un temps de recharge très court.

De nombreuses trottinettes électriques embarquent des batteries au plomb, que l’on retrouve également dans les voitures. C’est l’une des raisons pour lesquelles les trottinettes électriques coûtent généralement moins cher que les hoverboards. Cependant, il est préférable d’opter pour un modèle équipé d’une batterie au lithium, et ce pour de nombreuses raisons.

L’une de ces raisons est justement la vitesse de charge. Une batterie au lithium peut être pleinement rechargée en trois ou quatre heures, tandis qu’une batterie au plomb peut prendre jusqu’à douze heures pour se recharger pour une autonomie de seulement quarante minutes. Les batteries au plomb sont également beaucoup plus lourdes, ce qui impacte évidemment le poids de la trottinette.

Le poids de la trottinette

Si vous comptez emporter votre trottinette électrique partout avec vous, mieux vaut opter pour un modèle des plus légers. Dans le cas contraire, vous risquez rapidement de la trainer comme un fardeau.

Le design et solidité

Vous n’avez probablement pas envie d’investir dans une trottinette qui se cassera en morceaux au bout de quelques mois. Il est donc préférable d’opter pour un modèle solide et durable. Les matériaux utilisés, le design, mais aussi le sérieux du constructeur sont des critères déterminants.

On dénombre une grande variété de designs différents sur le marché des trottinettes. Dans certains cas, l’utilisateur est debout, tandis que certaines s’utilisent en étant assis. Le point commun entre ces différents styles est que l’utilisateur a les pieds posés sur une planche et que ses mains tiennent un guidon.

Le type de terrain

Le type de terrain que vous souhaitez arpenter sur votre trottinette électrique est un critère à prendre en compte lors du choix d’un modèle. Si vous comptez rouler sur une surface lisse comme l’asphalte fraîchement rénovée du centre-ville, vous pouvez choisir un modèle doté de petites roues. Ce modèle conviendra à vos besoins, et vous pourrez en plus le transporter facilement grâce à sa légèreté.

En revanche, si le terrain sur lequel vous comptez rouler est accidenté, il est préférable d’opter pour un modèle de grosses roues pneumatiques, de suspensions avant et arrière, et d’un puissant moteur. Une telle trottinette tout terrain conviendra davantage à vos besoins.

Les freins

Plus le modèle que vous choisissez est rapide, plus il est important de vérifier la puissance des freins. Même les plus petits modèles ont au moins un petit disque de frein. Toutefois, pour les modèles plus gros et plus rapides, il est important que la trottinette embarque un disque plus gros et éventuellement un disque à l’avant et un disque à l’arrière. Rappelons que les performances des freins dépendent aussi de la qualité des roues et des suspensions. Pour être fixé, vous pouvez vérifier sur YouTube si quelqu’un a effectué un test de freinage pour le modèle que vous convoitez.

Le prix

Comme pour tout produit, le prix est évidemment un facteur majeur lors du choix d’un modèle. Une trottinette haut de gamme sera plus chère, mais souvent plus solide, plus belle et plus fonctionnelle. Toutefois, il est tout à fait possible de trouver un modèle offrant un bon rapport qualité-prix sans avoir à débourser une fortune.

Pour environ 200 à 300 euros, vous aurez généralement un jouet haut de gamme que vous pourrez éventuellement utiliser pour vous déplacer sur une courte distance. Toutefois, pour remplacer votre voiture ou les transports en commun sur une longue distance, il est souvent nécessaire de débourser près de 1000 euros dans un modèle haut de gamme.

Où acheter sa trottinette électrique ?

Vous pouvez vous procurer ces trottinettes électriques directement sur les sites des constructeurs, sur les grands groupes comme Amazon. Où alors vous pouvez directement vous rendre dans les magasins comme Decathlon ou intersports afin de pouvoir avoir un visuel et une meilleure idée du produit que vous souhaitez acquérir.