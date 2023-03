Guide des prix d’une trottinette électrique pour bien choisir

Face à la multiplication des trottinettes électriques qui envahissent nos routes, son prix préoccupe de nombreux internautes. Découvrez combien une trottinette électrique coûte réellement et quels sont les facteurs qui influencent son prix.

La trottinette électrique constitue un moyen de transport privilégié pour circuler en ville aisément. Pratique et agréable, elle séduit un grand nombre de Français désireux d’avoir leur propre e-scooter. Toutefois, son achat peut représenter un défi de taille. En effet, on trouve différents modèles, tailles, et surtout prix ! De fait, il faut avoir une idée des prix d’une trottinette électrique avant de l’acheter.

Trottinette électrique : fourchette de prix

Les trottinettes électriques se déclinent en différents types. Parmi elles, il y a des modèles urbains et des versions sportives et tout-terrain. Voici les différentes gammes de prix :

Trottinette électrique d’entrée de gamme

Pour une trottinette électrique de qualité et durable, difficile d’envisager un prix inférieur à 250 euros. En fait, les modèles d’entrée de gamme coûtent en moyenne entre 250 euros et 400 euros. Pour ce montant, il ne faut pas être trop exigeant. En fait, les trottinettes électriques proposées à ce prix ne sont pas les plus solides tandis que leur conception est minimaliste. En ce qui concerne l’autonomie, elle se limite à une quinzaine de kilomètres.

Une version de milieu de gamme

Pour un budget oscillant autour de 400 euros à 1000 euros, l’internaute peut bénéficier d’une trottinette électrique confortable à une vitesse de pointe de 25 km/heure. Son autonomie avoisine les 20 à 30 kilomètres. Par ailleurs, le modèle a une capacité de charge maximale de 120 kilos. Ainsi, si vous souhaitez disposer d’une trottinette électrique au meilleur qualité prix, c’est dans cette grille tarifaire que se situe le meilleur compromis.

Haut de gamme

Pour un budget de plus de 1000 euros, on accède au haut de gamme. Cela signifie en fait, un e-scooter solide, aux lignes épurées, capables de circuler aussi bien en ville comme sur les sentiers battus. Quant à son autonomie, elle excède les 40 kilomètres. Elle peut même atteindre les 100 kilomètres pour les modèles coûtant à peu près 2 000 euros. Normalement, il est possible de rouler à plus de 35 km/heure. Toutefois, il faut se rappeler que rouler à une telle vitesse à bord d’un e-scooter est interdit.

Ainsi, le prix d’une trottinette électrique de qualité avoisine les 400 euros. Par contre, pour obtenir un modèle tout-terrain très performant offrant une autonomie importante, il est conseillé d’opter pour le haut de gamme en investissant 1 000 euros environ.

Trottinette électrique : facteurs influençant son prix

Outre les matériaux qui les composent, il existe différentes caractéristiques qui influencent le prix des meilleures trottinettes électriques. Voici quelques-uns d’entre eux.

Batterie

En effet, la batterie d’une trottinette électrique joue un rôle déterminant dans son prix. En principe, un tiers de la valeur totale de l’engin est lié à sa batterie. La puissance de cette dernière a un impact direct au niveau des performances de l’e-scooter, notamment en termes d’autonomie.

Tout en sachant que la majorité des modèles s’équipent de batteries de type lithium-polymère ou lithium-ion, certains intègrent des cellules au plomb. Ces dernières coûtent certes moins cher, en revanche leur durée de vie est plus limitée tandis que leur poids est plus important. Il convient davantage à une utilisation récréative.

Niveau des performances

Bien que la fabrication du moteur ne soit pas aussi coûteuse que celle de la batterie, ce dernier influence incontestablement le prix de la trottinette électrique. Sa fiabilité et sa capacité à absorber les vibrations et les chocs inhérents à la circulation sur route sont primordiales.

En outre, les trottinettes électriques de grande marque sont parfois plus chères par rapport aux modèles d’entrée de gamme ou de milieu de gamme. En particulier, celles en carbone léger. En fait, il vaut mieux privilégier les e-scooters distribués par différentes enseignes. Il est difficile de trouver des pièces de rechange pour un modèle de scooter « peu connu ».

Pour finir, il y a d’autres facteurs qui justifient les différences de prix des trottinettes électriques. En particulier, la recherche et le développement, la croissance de la demande, les accessoires supplémentaires.

Trottinette électrique : prix de son entretien

La trottinette électrique permet de réaliser des économies en termes d’entretien. En effet, l’entretien de la plupart des deux roues électriques (moto, scooter ou même vélo) représente une part importante des dépenses. Ils peuvent osciller entre 400 et 1 000 euros par an.

Or, l’entretien d’une trottinette électrique ne coûte que de 0 à 25 euros par an. En effet, cette solution de mobilité ne nécessite que peu ou pas d’entretien. Elle ne demande que la vérification des vis, systèmes de freinage, et pneus.

Trottinettes électriques : top 3 modèle meilleur rapport qualité/prix ?

Mi Scooter Pro 2 : la trottinette électrique phare de E Xiaomi

Caractéristiques techniques Marque : Xiaomi

Poids : environ 14 kg

Capacité de charge : 100 kilos

Pneus : 8.5 pouces

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 45 km

Xiaomi confirme sa volonté de conquérir le secteur des trottinettes électriques en proposant un modèle à 549 €. Puissante, la Mi Scooter Pro 2 permet de rouler à 25 km/h. Elle peut également gravir une pente de 20 % grâce à un moteur de 300 W. En ce qui concerne l’autonomie, cette trottinette électrique au meilleur prix permet de parcourir une distance de 45 km.

Sur le plan esthétique, cette trottinette séduit par son look épuré. Côté sécurité, cet engin intègre un système de freinage à double circuit, un frein électromagnétique et à disque. Aussi, il s’équipe d’un projecteur central de 2W. Les réflecteurs disposés sur les côtés, à l’avant et à l’arrière de cet engin le rendent encore plus visible. Enfin, Xiaomi a pensé à chausser ce modèle de pneus pleins.

Bien que la Xiaomi Mi Scooter Pro 2 fait partie des meilleures trottinettes électriques du marché, on regrette son poids assez élevé de 14,2 kg réduisant ainsi sa praticité. Quoi qu’il en soit, elle se montre très maniable à toute épreuve. Sur le guidon, on trouve un écran LCD pour vérifier son autonomie ou choisir son allure parmi les 3 proposées.

Grande autonomie

Puissant moteur

Pas très pratique

G30E II MAX : une trottinette électrique pliante pour les longues distances.

Caractéristiques techniques Marque : Ninebot

Poids : 19,9 kg

Capacité de charge : 100 kilos

Pneus : 10 pouces

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 65 km

Le modèle MAX G30E II est l’une des meilleures trottinettes électriques pliantes du marché. Pour un prix de 799€, cette trottinette électrique offre une expérience de conduite optimale.

Elle se caractérise par une autonomie allant jusqu’à 65 km et ses pneus sans chambre à air de 10 pouces. Voilà un modèle idéal pour des promenades de longue durée. En plus, ce modèle respecte la vitesse maximale légale de 25km/h. En plus, il bénéficie d’un écran LED, d’un logiciel permettant 4 niveaux de vitesse, comme la Mi Scooter Pro 2.

Cette trottinette haut de gamme de NINEBOT SEGWAY peut franchir un dénivelé de 20°, idéal pour une utilisation dans les zones mixtes. Certifiée IPX5, cet engin ne craint ni les projections, ni les pluies fines. Même si cette trottinette électrique est loin d’être la plus légère, elle se plie et se range facilement.

À la différence des autres modèles classiques noirs, cette trottinette électrique se décline dans un élégant mélange de jaune et de gris foncé.

Roue de 10 pouces

Utilisation aisée

Poids élevé

WISPEED T850 V2 : la meilleure trottinette électrique urbaine

Caractéristiques techniques Marque : URBANGLIDE

Poids : 13,2 kg

Capacité de charge : 100 kilos

Pneus : 8,5 pouces

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 20 km

Souveant, les trottinettes électriques plus légères se traduisent par des batteries réduites. Ces caractéristiques entraînent par conséquent une baisse de la vitesse et une réduction de la distance parcourue. Mais le WISPEED T850 V2 révolutionne cette tendance.

En fait, cette trottinette compacte combine une batterie 6V et une motorisation d’une puissance de 250W. Elle permet une autonomie allant jusqu’à 25 km/h à une allure constante de 20 km en mode 1. De plus, ses pneus de 8,5 pouces garantissent un plaisir de conduite inégalé. Et ce, même sur les routes les plus difficiles à emprunter.

La WISPEED T850 V2 arbore un style épuré et simple. Ultra-pliable, elle constitue la trottinette électrique Decathlon la plus adaptée aux déplacements nécessitant l’utilisation des transports en commun. En effet, elle peut également être transportée avec soi, comme une valise. Elle intègre un écran LCD lumineux, un projecteur ainsi qu’un klaxon.

Par ailleurs, cet e-scooter profite d’une application mobile fonctionnant sous Android et iOS, via Bluetooth. Grâce à cette application, le trottineur peut gérer certains détails comme activer et désactiver l’éclairage.

Conduite agréable

Bénéficie d’une application mobile

Frein pas réactif

En résumé, il existe une large gamme de trottinettes électriques, à des prix très variés. Cependant, on peut simplement les classer en 3 catégories selon leurs gammes de prix, leurs atouts et leurs faiblesses. Désormais, vous disposez de tous les éléments nécessaires pour déterminer le modèle qui vous convient le mieux, en fonction de votre budget.