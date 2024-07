Révélation futuriste : L’Infinite Machine P1, le scooter électrique du Juge Dredd ?!

Plus fin mais tout aussi impressionnant, le scooter électrique Infinite Machine P1 ressemble un peu au Lawnmaster du juge Dredd.

Doté de lignes aussi élégantes que tranchantes, le P1 d'Infinite Machine est un scooter électrique pas comme les autres. Voici de quoi il retourne.

Un scooter électrique au look futuriste

Si vous vous souvenez du film iconique Judge Dredd et bien le P1 d'Infinite Machine vous ferra replonger dans vos souvenirs. Certes, il ne s'agit pas de la robuste et mythique moto Lawnmaster du film de 1995, mais son design fait penser à cet engin fabuleux.

Le P1, un scooter électrique fabriqué par une équipe hétéroclite

Le P1 est en fait un scooter électrique fabriqué par l'entreprise Infinite Machine. Ses fondateurs sont deux frères de Brooklyn, Eddie et Joseph Cohen. Joseph Cohen est le fondateur et le PDG d'Universe, une application qui permet à n'importe qui de créer un site web. Et quant à Eddie, il a étudié la conception de produits. Et il a fait un passage chez Apple dans le domaine du marketing.

Au départ, ni l'un ni l'autre n'a d'expérience dans la construction de véhicules, quels qu'ils soient. Mais après que la Vespa de Joseph soit tombée en panne, ils ont décidé de se lancer dans ce domaine. En rencontrant Zach Cooper, un ami aimant travailler sur les motos, ils ont alors décidé de concevoir la P1. Puis, d'autres membres de Boosted Board les ont rejoint par la suite.

Caractéristiques du scooter électrique Infinite Machine P1

Une fois terminé, le P1 est un scooter électrique constitué d'un châssis en acier. Puis, il est habillé de panneaux en aluminium. Sous la selle il y a assez d'espace pour y ranger blousons, courses ou votre ordinateur portable. Et la poignée d'ouverture de la trappe d'accès peut aussi servir d'accroche casque. Le scooter est équipé de caméras à l'avant et à l'arrière. Le frein avant est équipé d'un système de freinage ABS. Sinon, en option, le P1 peut être équipé d'une remorque reprenant la même esthétique.

Ce véhicule électrique possède un moteur de 6 kW placé sur le moyeu. Et quand on le fait fonctionner sur route, sa vitesse maximum est de 88,5 km/h. La batterie de 7 V et 3,2 kWh est amovible. Ce scooter dispose d'une autonomie de près de 100 kilomètres.

Un GPS est également présent. Ensuite, le tableau de bord tactile est animé par un système nommé Infinite OS intégrant Apple Carplay. Et en regardant le scooter de plus près, l'éclairage de son phare est assez puissant. Sinon, des batteries de rechange supplémentaires sont disponibles en plus de celle d'origine.

Un véhicule produit à seulement 250 exemplaires

La P1 est conçue pour être un moyen de transport urbain, afin que vous puissiez vous déplacer en ville. Cela, sans avoir à vous soucier du stationnement ou de l'autonomie de la batterie. La société précise que tout le monde peut conduire le P1 dans un mode restreint qui limite la vitesse à 35 miles par heure. Seuls les détenteurs d'un permis moto de classe M peuvent débloquer la vitesse maximale.

Malheureusement, elle n'a été produite qu'en 250 exemplaires. Ce qui fait que le scooter électrique P1 d'Infinite Machine va peut-être faire des jaloux. De plus, ils ne seront commercialisés qu'en 2025 à un prix de 10 000 dollars l'unité. Mais pour réserver ce deux-roues, il est déjà possible de verser un acompte de 1 000 dollars.

