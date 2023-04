L’adoption d’un scooter électrique suscite différentes questions, en particulier la manière de recharger sa batterie et la fréquence de cette opération. Dans cet article, découvrez comment optimiser la durée de vie d’une batterie et surtout son autonomie.

Le passage à un mode de transport écologique bouleverse la mobilité en milieu urbain. En fait, les véhicules à moteur thermique laissent progressivement la place à la mobilité électrique. À cet effet, le scooter électrique devient plus populaire, offrant une alternative plus agréable et surtout plus responsable. Découvrez dans cet article comment recharger un scooter électrique pour bénéficier d’une autonomie optimale.

Charger un scooter électrique : qu’est-ce qu’une batterie au lithium ?

Avant de vous expliquer comment recharger un scooter électrique, il semble important de préciser que la plupart des deux-roues électriques s’équipent d’une batterie au lithium. Celle-ci se caractérise par un excellent rapport autonomie/poids.

En outre, ces batteries écologiques et de qualité riment avec confort de déplacement. Elles ont une durée de vie d’environ 50 000 km, une donnée généralement mesurée en cycles de recharge. Il faut compter entre 4 et 7 heures pour la recharger en moyenne, soit une portée d’environ 40 à 70 km selon le modèle et le poids de la batterie.

Toutefois, la batterie au lithium se distingue par une caractéristique appelée « effet mémoire ». De ce fait, il est possible de recharger la cellule de nombreuses fois au cours d’une même journée. Cependant, ce procédé n’est pas sans conséquences. En fait, les cellules inutilisées sont « oubliées », entraînant une diminution de la charge utile de la batterie.

Alors, comment recharger un scooter électrique ? Lisez la suite pour savoir quand et où le charger.

Au moment de recharger votre scooter électrique, vous devez faire preuve de prudence. En effet, la batterie risque d’être endommagée en cas de mauvais fonctionnement. Ainsi, la première démarche à effectuer consiste à vérifier si la prise utilisée est bien adaptée et si le voltage du chargeur utilisé convient au modèle du véhicule électrique à deux-roues.

Par la suite, il faut éviter de recharger la batterie dans un lieu exposé à des températures élevées. En fait, la température souhaitable varie généralement entre 10 à 20 degrés. Si la batterie est soumise à des températures très froides, elle se décharge plus rapidement. Quant aux températures extrêmes, elles nuisent au lithium des batteries.

Un autre conseil important à suivre : munissez-vous du guide d’utilisation pour charger votre scooter électrique la première fois. Cette précaution vous épargnera toute complication. Mais encore, vous devez débrancher la batterie lorsque la charge est complète pour limiter les risques de surcharge.

Recharger un scooter électrique : à quel endroit ?

Il existe différentes possibilités de recharger le scooter électrique en fonction du type de batterie. En effet, une batterie amovible peut être branchée sur une prise de courant pour la recharger. Dans le cas d’une batterie non-amovible, il faut brancher le scooter électrique sur une prise adaptée à l’aide d’un câble spécifique.

À domicile

Ainsi, une batterie amovible peut se recharger chez soi ou chez un tiers, à condition de disposer d’une prise adéquate.

Sur une borne publique

Les bornes de recharge urbaines permettent de recharger le scooter électrique en pleine autonomie.

En général, il est possible de choisir entre une recharge rapide (d’une puissance de 40 à 80 kW) et une recharge normale (d’une puissance maximale de 22 kW). L’utilisateur peut ainsi adapter son mode de recharge selon ses besoins.

Recharger un scooter électrique : à quelle fréquence ?

Le mode de chargement du scooter influe sur l’autonomie et la qualité de la batterie. En effet, la durée de la batterie baisse au fur et à mesure que vous la chargez. Cependant, ce phénomène peut être géré pour ralentir la détérioration de la batterie. Il y a différents éléments à respecter pour recharger la batterie du scooter électrique :

Autonomie . La batterie doit être rechargée le soir, ou lors d’une pause pendant la journée. En effet, l’autonomie de la trottinette électrique étant limitée, il faut s’organiser pour ne pas se retrouver à court d’énergie lors de l’utilisation.

. La batterie doit être rechargée le soir, ou lors d’une pause pendant la journée. En effet, l’autonomie de la trottinette électrique étant limitée, il faut s’organiser pour ne pas se retrouver à court d’énergie lors de l’utilisation. Durée de charge . Le temps de charge doit être surveillé. Débranchez la batterie pour éviter tout risque de surchauffe. Attention, la surchauffe entraîne la détérioration de la batterie.

. Le temps de charge doit être surveillé. Débranchez la batterie pour éviter tout risque de surchauffe. Attention, la surchauffe entraîne la détérioration de la batterie. Niveau de charge. Ce niveau de charge est indiqué sur l’écran des scooters électriques. Dès que la batterie indique un taux d’autonomie de plus de 50 %, il vaut mieux la laisser se décharger complètement avant de la recharger.

La batterie de scooter électrique a une durée de vie de 2 ans environ. Elle doit être entretenue et contrôlée pour ne pas écourter sa durée de vie. Ainsi, il est conseillé de la charger complètement sans discontinuer avant sa première utilisation.

À chaque utilisation, il faut vérifier si le pourcentage de batterie est suffisant. Idéalement, la batterie doit être rechargée avant qu’elle ne passe sous la barre des 20 %.

En outre, il convient de charger la batterie à 100 % pendant les premières charges. En conduisant le véhicule électrique, les variations de vitesse sont déconseillées, puisqu’en maintenant un rythme constant, vous optimisez la durée de vie de la batterie.

Que ce soit pour préserver l’environnement ou pour économiser de l’argent, le scooter électrique est une alternative aux deux-roues thermiques. Dans cette partie, vous trouverez les meilleurs scooters électriques du marché.

Top des 3 meilleurs scooters électriques

Rider 5000 W

Caractéristiques techniques Marque : Rider

Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 5000 W

Autonomie : 100 km

Poids : 98 kg

Le Rider 5000W est l’un des scooters électriques les plus puissants du marché. Équipé d’une batterie amovible, ce scooter 125 cc peut parcourir une distance de 100 km. Qui plus est, un mode économie s’active automatiquement quand la batterie n’est plus qu’à 20 % de sa capacité. En conséquence, les démarrages sont ralentis avec une vitesse limitée à 35km/h.

En temps normal, le moteur de 5000 W lui permet d’atteindre une vitesse de 95 km/h. Silencieux, ce moteur offre une accélération fluide. De plus, le Rider 5000 W bénéficie d’un freinage à disques « CBS » réduisant les temps de freinage simplifiant la conduite tout terrain.

Confort d’utilisation

Présence de la marche arrière

Absence de mode d’assistance

Silence S01

Caractéristiques techniques Marque : Silence

Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 7000 W

Autonomie : 130 km

Poids : 150 kg

Bien que le S01 ait un look classique, ce scooter électrique séduit par sa performance. Ce véhicule bénéficie en effet d’une batterie de 5,6 kWh permettant de couvrir une distance de 130 km. Pour recharger ce scooter électrique, il faut compter environ 6 heures.

Quant à sa motorisation, elle développe en nominal une puissance de 7000 W et en crête de 9000 W. A noter que même lors d’une vive accélération, le S01 offre un contrôle précis de l’accélération.

De plus, le S01 compte parmi les scooters connectés disponibles sur le marché. Il peut être associé à une application mobile pour démarrer ou éteindre le scooter à distance.

Muni d’un coffre de rangement

Fonction Sport

Longue durée de recharge

Niu NQi GTS

Caractéristiques techniques Marque : Niu

Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 3000 W

Autonomie : 100 km

Poids : 113 kg

Le Niu NQi GTS 2022 fait partie de la « gamme N » et se compose de deux batteries. Ce scooter électrique profite également d’une bonne connexion 4G et GSM, ainsi que d’un puissant moteur Bosch.

Avec une vitesse maximale de 80 km/h environ, ce véhicule peut rouler sans difficulté dans les zones urbaines, périurbaines ou pavillonnaires

Le NQI GTS 2022 garantit un confort de conduite exceptionnel. En effet, il dispose de larges roues de 14 pouces lui conférant une stabilité appréciable. Il comprend également des freins couplés et un écran digital.

Pratique

Modèle de Gamme

Ne convient pas aux personnes de grande taille