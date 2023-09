Comment transformer son scooter en électrique ?

Rétrofiter un scooter revient à transformer en électrique un deux roues à moteur thermique. Cette conversion peut se faire en utilisant un kit homologué, installé par un spécialiste agréé.

Vous souhaitez passer à un scooter électrique ? Pourtant, vous ne disposez pour l’instant que d’un modèle à combustion ? Heureusement, il existe un moyen de transformer ce dernier en un scooter électrique. En d’autres termes, il suffit d’adapter votre scooter thermique pour tirer profit des avantages inhérents à un deux roues électrique. Impatient de passer à l’acte ? Pour en savoir plus, continuez la lecture de notre site.

Rétrofiter un scooter : qu’est ce que dit la loi sur cette opération ?

Tout d’abord, il est important de souligner que le retrofit constitue un moyen efficace de répondre à la fois aux besoins de mobilité et aux défis énergétiques. Auparavant, il s’agissait d’une opération longue et complexe, qui nécessitait une autorisation du constructeur et un certain nombre de formalités administratives. Or, transformer un scooter est devenu une démarche tout à fait légale conformément au décret du 13/03/20 (article 2);

Pourquoi transformer le scooter ?

Tout d’abord, le rétrofit prolonge le cycle de vie du scooter sans en affecter sa performance. Inutile donc de vous débarrasser de votre deux roues. En fait, le rétrofit offre les avantages d’un scooter électrique.

Economie

Transformer un scooter est synonyme d’économie, puisque cela évite l’achat d’un scooter électrique neuf. En outre, il existe de nombreuses mesures incitatives permettant de minimiser le coût de transformation. À titre d’exemple, on peut citer le « bonus 2021 » donnant accès à une aide de 1100 euros. En optant pour un deux roues électrique, fini les dépenses liées à l’essence et à l’entretien.

Alternative écologique

S’inscrivant dans une démarche de transition économique et environnementale, la transformation d’un scooter électrique contribue à la protection de l’environnement. Après cette opération, le scooter n’émet plus de gaz polluants.

Confort de conduite amélioré

Réduction du bruit et des vibrations. Le retrofit d’un scooter associe les fonctionnalités initiales du véhicule aux qualités de confort, stabilité et fluidité d’un modèle électrique. En outre, la durée de vie de sa batterie varie en fonction de la puissance moteur.

Rétrofiter un scooter ne signifie pas acheter un modèle hybride, bien au contraire, il s’agit d’un modèle à moteur électrique à 100 %. Cette transformation nécessite le retrait du moteur à combustion, de la boîte de vitesses ainsi que du réservoir. Ces éléments sont ensuite remplacés par un moteur électrique accompagné d’une batterie, sans oublier un contrôleur organisant les échanges entre chaque élément.

Cette conversion est réalisée grâce à un kit spécifique et homologué. Soulignons que pour un modèle de scooter, il faut utiliser un kit homologué. Dans le cas où celui-ci est utilisé sur un modèle différent, le constructeur est obligé d’entamer un nouveau processus d’homologation.

Chaque fabricant de kit offre par ailleurs une garantie pour les différents composants installés. Par exemple, la batterie bénéficie d’une couverture de 3 à 7 ans, pouvant être assortie de limites additionnelles en ce qui concerne le nombre de kilomètres parcourus ou de cycles de rechargement. De plus, le constructeur se tient responsable en cas de dommages occasionnés aux autres pièces par le système de conversion.

Rétrofiter le scooter : peut-on le convertir soi-même ?

La loi stipule qu’il faut faire appel à des spécialistes certifiés pour ce type d’opération. Mais surtout, le kit doit faire l’objet d’une approbation spécifique. Cela implique que les fabricants doivent faire certifier le kit par l’UTAC, chargé de l’homologation des différents types de véhicules.

Plus encore, chaque kit homologué est associé à une version précise du véhicule. En cas d’utilisation de ce kit à d’autres modèles, il convient de le faire certifier à nouveau par le fabricant.

Critères requis pour rétrofiter un scooter électrique

Pour l’installation d’un kit de transformation de scooter, il faut que le deux-roues intègre un moteur à combustion et soit enregistré en France depuis 3 ans. Il faut également respecter d’autres exigences. Notamment :

Le moteur électrique ne peut excéder la puissance du moteur à combustion interne.

Par rapport au poids du scooter original, celui du véhicule retrofit à vide doit être de 20% au maximum.

La transformation doit être conforme à la répartition originale du poids, avec un écart de 10% au maximum.

Avant sa remise au propriétaire, le scooteur retrofit doit être soumis à différents tests.

Une fois la transformation terminée, il faut homologuer le scooter pour lui attribuer un certificat d’immatriculation.

Par ailleurs, le fabricant n’a plus besoin de donner son accord pour la transformation d’un scooter.

En somme, en France, les procédures de rétrofit se révèlent bien plus complexes par rapport à celles des autres pays européens. Dans ces derniers, les règles du jeu sont nettement plus accessibles, facilitant ainsi son développement.

Transformation d’un scooter : sa répercussion sur la carte grise

La motorisation est indiquée dans la case P3 du certificat d’immatriculation. À la suite de la conversion, la mention ES (essence) va être remplacée par EL (électrique). Le propriétaire du scooter doit apporter les changements nécessaires à la carte grise, sous 30 jours.

Transformation scooter : combien coûte la conversion ?

Le prix de la transformation ne représente pas un frein, loin de là, grâce aux aides gouvernementales et aux primes à la conversion. Il est possible de transformer son scooter en moyenne dès 499 euros. Ce prix varie dans une fourchette de 499 euros à 1.600 euros.

Pour une conversion, le gouvernement octroie un bonus de 1.100 euros sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies. Pour bénéficier de cette prime, il suffit de suivre une procédure simple. La première étape consiste à choisir un professionnel. Celui-ci va ensuite transformer votre scooter et faire une avance sur le montant de la prime. Cette avance doit être mentionnée sur sa facture