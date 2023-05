Scooter électrique ou thermique : que choisir ?

Face à l’essor des scooters électriques, il est tout à fait légitime de se demander quels sont ses avantages par rapport aux moteurs thermiques. Petit tour d’horizon sur les atouts de ce mode de transport dit propre ou durable.

Tout comme les voitures, les deux roues sont touchées par la transition écologique. À cet effet, le scooter électrique compte actuellement parmi les moyens de transport privilégiés par les citadins. Toutefois, une question se pose : le scooter électrique se révèle-t-il plus confortable, puissant et fiable qu’un deux-roues à moteur thermique ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Le scooter électrique : moins polluant que le modèle thermique

Le scooter thermique est devenu une véritable calamité pour notre environnement. Il émet un taux élevé de dioxyde de carbone, mais aussi des particules fines et des oxydes d’azote, principaux vecteurs de pollution en ville.

Contrairement au scooter thermique, le modèle électrique se montre plus écologique en raison de la présence d’un système électrique et d’une batterie. De ce fait, il n’émet aucun gaz polluant et ne nécessite pas d’huile pour le moteur.

Les villes bénéficieront d’une atmosphère plus saine et moins chargée en particules nocives pour notre organisme. De plus, une directive européenne datant de 2006 impose le recyclage d’au moins 50% des composants des batteries contenant du lithium.

Se déplacer plus facilement

Fini les embouteillages en vous déplaçant avec un scooter électrique ! À la différence du scooter thermique qui nécessite plus de temps pour obtenir une puissance optimale, la puissance du modèle électrique est immédiate. En fait, le scooter électrique a plus de couple dès le démarrage. D’ailleurs, il faut apprendre à contrôler l’accélération, mais une fois que vous aurez pris l’habitude de la conduire, vous adorerez ce mode de conduite.

Plus encore, contrairement au scooter thermique, vous ne risquez pas la panne sèche avec le modèle électrique. Les temps de recharge étant améliorés, il suffit d’une demi-heure pour reprendre la route au plus vite.

Le scooter électrique se distingue du véhicule thermique par le fait qu’il ne vibre pas. Ce qui le rend plus confortable à l’usage. À l’arrêt ou à pleine vitesse, le conducteur appréciera bien sûr le fait de ne pas se faire ballotter dans tous les sens.

Le scooter électrique : beaucoup plus discret que le thermique

Voilà l’un des plus agréables avantages d’un deux roues électrique. En effet, le scooter électrique ne produit qu’environ 30 db, ce qui correspond à un simple chuchotement, soit 3 fois moins de bruit qu’un modèle thermique.

Toutefois, il faut aussi être plus attentif lors de vos déplacements dans les rues de votre ville, car les piétons risquent de ne pas vous entendre arriver. Conduire un scooter électrique est vraiment relaxant pour vous et votre passager. Les citadins apprécient également le fait de ne pas avoir à supporter le bruit assourdissant des scooters à moteur thermique !

Le deux roues électrique ne nécessite pas d’entretien particulier

Vous n’êtes pas doué pour la mécanique, alors le scooter électrique est le moyen de transport qu’il vous faut. En fait, par rapport à un scooter thermique, il ne nécessite pas d’entretien particulier. En effet, étant donné que son moteur se trouve au niveau de la roue arrière, il n’y a pas de courroie ni de chaîne de distribution. Pas besoin non plus d’huile pour le lubrifier ou le changer. De même, le scooter électrique n’a pas besoin de bougies d’allumage ni de filtre à remplacer régulièrement.

Cela rend son système plus simple et plus solide, car il y a peu de pièces amovibles. Cependant, les plaquettes de frein, les pneus et les amortisseurs doivent être entretenus régulièrement, qu’il s’agisse d’un scooter thermique ou électrique.

Économiser de l’argent

En optant pour un scooter électrique, les économies réalisées seront considérables. Avec moins de réparations et moins d’entretien, les frais de garage disparaissent. Le scooter électrique tombe également moins souvent en panne qu’un deux roues thermique. De plus, le prix du carburant ne cesse d’augmenter, alors que pour recharger le scooter électrique, il faut très peu de courant électrique dont le prix reste tout de même le plus intéressant.

Pour des raisons économiques ou écologiques, le scooter électrique constitue une alternative intéressante au deux roues thermique. Les fabricants entrent aujourd’hui en concurrence pour offrir aux grands publics les versions les plus novatrices, et ce, à un prix très compétitif. Vous cherchez le meilleur scooter électrique ? Jetez un coup d’œil à notre top.

Top 3 des scooters électriques

Rider 5000 W : un scooter électrique 125cc rapide

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 5000 W

Autonomie : 100 km

Poids : 98 kg

Ce modèle emblématique de Go2Roues fait partie des scooters électriques équivalents 125 cm3 les plus puissants du marché.

Il embarque une batterie amovible lui permettant de parcourir une centaine de kilomètres par charge. En outre, son moteur 5 kW garantit une vitesse élevée, de l’ordre de 95 km/h. Silencieux, il ne nécessite que peu d’entretien et garantit un démarrage progressif.

Plus encore, le Rider 5000 W bénéficie d’un système de freinage à disque couplé, appelé « CBS », réduisant ainsi les temps d’arrêt.

À noter que ce deux-roues électrique a été conçu pour une utilisation urbaine. Il attire particulièrement l’attention par son style rétro. Ne pesant que 98 kg, ce scooter électrique est moins lourd par rapport aux scooters thermiques.

Vitesse de pointe

Légèreté

Pas de mode d’assistance

Silence S01 : un scooter électrique pour les longues distances

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 7000 W

Autonomie : 130 km

Poids : 150 kg

Le S01 a beau avoir un design classique, il charme par ses caractéristiques. Celui-ci intègre en effet une batterie trolley de 5,6 kWh. Celle-ci couvre une distance de 130 km. De plus, elle se recharge avec une prise 220V.

Quant à son moteur, celui-ci fournit une puissance de 7000 W en nominal et de 9000 W en pointe. En cas d’accélération soutenue, le S01 parvient à gérer la vitesse avec précision. Ceci grâce à sa poignée de nouvelle génération, ce qui évite les secousses désagréables.

À noter que la S01 compte parmi les rares scooters connectés. Il suffit de le relier à une application pour le faire démarrer ou l’arrêter à distance. Pour couronner le tout, un bonus écologique est également accordé après l’achat de ce scooter.

Muni d’un coffre de rangement

Mode Sport

Temps de recharge assez long

Niu NQi GTS : un équivalent 125cc pas cher

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 3000 W

Autonomie : 100 km

Poids : 113 kg

Disponible à 4 199 €, le scooter électrique Niu NQi GTS 2022 fait partie des équivalents 125 cm3 les plus abordables. Appartenant à la famille « N series », ce deux roues est livré avec 2 batteries et son chargeur. En outre, il bénéficie d’un moteur puissant, discret et économique de marque Bosch. Plus encore, il profite d’une connectivité 4G et GSM.

Pouvant rouler à une vitesse de 80 km/h environ, ce scooter électrique peut vous accompagner aussi bien en zone urbaine qu’en périurbaines. De même, peu importe la vitesse engagée, l’accélération est toujours exceptionnelle.

Pour couronner le tout, si vous souhaitez profiter d’une conduite fiable et agréable, le NQI GTS 2022 est fait pour vous. Ses grandes roues de 14 pouces confèrent par ailleurs une inertie et stabilité appréciable à ce scooter.

Pratique

Scooter de référence

Pas adapté aux grands gabarits