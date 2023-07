Scooter électrique : quels avantages par rapport au thermique ?

Comme le scooter électrique devient de plus en plus courant, il convient de bien connaître ses avantages avant d’en acheter un. C’est ce que nous allons découvrir dans ce blog.

De nos jours, la protection de l’environnement devient une préoccupation majeure dans de nombreux secteurs, notamment celui de la mobilité. À cet effet, le scooter électrique constitue l’un des modes de transport écologiques privilégiés par les citadins. Mais quels sont exactement ses avantages ? Zoom sur ce sujet !

Un moyen de déplacement silencieux

L’un des avantages des scooters électriques, peu importe qu’il s’agisse d’un 125cc ou d’un 50cc, tient au fait que le moteur électrique n’émet qu’un léger sifflement. D’ailleurs, rien de mieux que de se déplacer dans le silence. Cela offre un confort de conduite inégalé, tout en réduisant la tension ressentie au volant. De plus, les voisins ne risquent pas d’être importunés par le bruit que vous faites en partant ou en arrivant chez vous.

Toutefois, il faut faire preuve de vigilance en conduisant. En étant silencieux, les piétons ne vous verront pas et ne vous entendront pas arriver.

Se déplacer en toute propreté

Autre avantage indéniable d’un scooter électrique, c’est qu’il ne dégage pas de gaz polluants. La réglementation européenne sur les moteurs thermiques des scooters étant moins contraignante que celle des voitures, le scooter électrique présente un avantage écologique réel. En effet, la directive de 2006 oblige les fabricants à réutiliser au minimum 50 % des éléments des batteries lithium ou 65 % de ceux au plomb.

Économies importantes

Un scooter électrique parcourt en moyenne 100 km pour moins de 1 € d’électricité. Sachant qu’un modèle équivalent consomme près de 3 litres aux 100 km, l’économie réalisée est donc très importante. Elle amortit le prix d’achat du scooter électrique. Ceci même si l’électricité augmente !

Frais d’entretien moins élevés

Le fait que le scooter électrique se passe de courroie, de carburateur et d’embrayage (variateur) représente un avantage de taille pour ce type de deux-roues. En fait, cela signifie que les pièces sujettes à l’usure sont très peu. Notamment le système de freinage et les pneus. Les frais d’entretien diminuent considérablement.

Circulation libre dans les zones à faibles émissions

Les « zones à faibles émissions » deviennent progressivement des normes des grandes villes. Elles concernent les véhicules utilitaires, les camions et les voitures. Ce cadre va se renforcer au fil du temps, avec pour objectif d’interdire les véhicules à moteur thermique d’ici à 2030. Un avantage certain pour les utilisateurs de ZFE : le scooter électrique représente pour eux une alternative essentielle.

Mieux, pour favoriser la conversion aux véhicules électriques, différentes villes facturent le stationnement des scooters thermiques. Seul le scooter électrique offre la possibilité de se garer gratuitement !

Faire le plein à tout moment

Le temps des plein d’essence où l’odeur déplaît et le prix à payer fait mal au porte-monnaie est révolu. Outre l’avantage économique, un scooter électrique offre également de nombreux atouts pratiques. Plus besoin de se rendre dans une station-service, ni de faire la queue pour faire le plein

Tout ce dont vous avez besoin pour recharger votre batterie, c’est d’une simple prise de courant. Comme la plupart des scooters électriques s’équipent de batteries amovibles, il est possible de les recharger chez soi, au bureau ou dans un autre endroit desservi par une borne de recharge électrique.

Bonus écologique

L’achat d’un scooter électrique est assorti à un large éventail d’aides.

Aides nationales

L’achat d’un scooter électrique permet de percevoir un bonus écologique de 900 euros maximum.

Aides locales

La prime nationale est complétée par des aides supplémentaires pour l’achat d’un scooter électrique dans quelques villes. Par exemple, à Paris, cette subvention réduit de 400 € le prix d’achat, ce qui équivaut à peu près au coût d’un scooter thermique.

Ces avantages vous ont convaincu et vous êtes prêt à choisir le modèle qui vous convient, voici donc notre top 3.

Top 3 des scooters électriques

Rider 5000 W

Caractéristiques techniques Prix : 4 999 €

Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 5000 W

Autonomie : 100 km

Poids : 98 kg

Le Rider 5000W fait partie des fleurons de Go2Roues. Il dispose d’une batterie offrant une autonomie de 100 km pour une seule charge. Son moteur de 5000 W le propulse à 95 km/h. Ce dernier ne requiert pas beaucoup d’entretien. Discret, il garantit des accélérations régulières.

De plus, cet équivalent 125 cc intègre un frein « CBS » réduisant la durée de freinage et facilitant énormément la conduite sur tout type de terrain. En effet, dès que la charge restante n’est plus que de 20 %, une fonction d’économie d’énergie est automatiquement activée.

Équipement de série

Vitesse maximale

Pas de support pour smartphone

Silence S01

Caractéristiques techniques Prix : 7 390 €

Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 7000 W

Autonomie : 130 km

Poids : 150 kg

Silence Mobility a conquis le marché du scooter électrique en proposant le S01. Si le design de ce modèle semble très classique, ses performances font mouche. En effet, cet équivalent 125cc compte parmi les plus performants du secteur.

S01 s’équipe d’une batterie de 5,6 kWh permettant de couvrir 130 km. Son moteur produit une puissance de 7 000 W en nominal et de 9 000 W en pointe. Grâce à ses poignées de commande de nouvelle génération, le S01 peut réguler son accélération avec précision, évitant ainsi les secousses.

Le S01 est également un scooter connecté. Celui-ci peut être associé à un logiciel mobile pour le démarrer ou l’arrêter à distance.

Équipé d’un compartiment

Mode Sport

Temps de recharge long

Niu NQi GTS

Caractéristiques techniques Prix : 5 799 €

Type : Scooter électrique 125 cm3

Puissance moteur : 3000 W

Autonomie : 100 km

Poids : 113 kg

Le GTS 2022 fait partie des modèles de la série N. Il se compose de 2 batteries. Il tire également d’une connectivité 4G et GSM, et d’un moteur Bosch silencieux, économique et puissant.

Ce deux-roues a une vitesse de 80 km/h, ce qui le rend idéal pour les déplacements urbains, périurbains et suburbains. Par ailleurs, peu importe l’allure à laquelle vous roulez, son accélération demeure exceptionnelle. Le NQI GTS 2022 garantit une conduite agréable et fiable. Ce scooter bénéficie en effet de roues de 14 pouces. Il dispose également d’un frein couplé et un écran digital.

Scooter haut de gamme

Pratique

Ne convient pas aux usagers de grande taille