GUIDE ET COMPARATIF DES CHROMEBOOKS



Le premier ordinateur portable était accessible aux publics il y a seulement une quarantaine d’années. Par la suite, le marché des fabricants de pc portables n’a cessé d’améliorer leurs produits jusqu’à atteindre la perfection. Mais à quel prix ? Nous vous avons concocté la liste des meilleurs Chromebooks 2020 dans notre comparatif pour vous aider à trouver celui qui correspond à vos besoins.

Après les Macbooks, c’est au tour des Chromebooks. Un outil qui se rapproche de plus en plus de celui d’Apple, mais se différencie par : leur facilité d’utilisation, leur rapidité, leur sécurité et enfin leurs bas prix. Google donne le nom de Chromebook à ses ordinateurs portables qui s’appuient sur le système d’exploitation Chrome OS. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus connus. C’est pendant la conférence annuelle I/O de 2011 qu’ils sont apparus sur le marché des PC. Depuis, plusieurs modèles sont sortis et ont commencé à prendre une place prépondérante notamment aux États-Unis où ils ont dépassé les ventes des Macs. Alors, pourquoi ne pas acheter un Chromebook ?

Cependant il reste à voir lesquels sont des bons modèles. Le Chromebook doit respecter quatre conditions : Simplicité, rapidité, sécurité et bas prix. Pour vous aider à choisir le meilleur Chromebook en rapport qualité-prix, nous vous proposons un top, ainsi que la liste des critères à prendre en compte, comme la qualité des écrans full HD par exemple, pour acheter un Chromebook.

Acer 15 : le Chromebook avec les meilleurs haut-parleurs

L’Acer 15, est l’un des plus grands dans la gamme des Chromebooks. Il avoisine les 15,6 pouces, ce qui lui permet un affichage spacieux. Il est idéal pour regarder des vidéos ou des séries grâce à ses deux haut-parleurs placés à côté du clavier. Il est l’un des meilleurs concernant le niveau sonore grâce à sa puissance.

Cependant, son écran vire au jaune, mais la qualité reste bonne. Ayant une lumière basse, il faut toujours que la luminosité soit minimum à 70%. En dessous l’écran est quasiment illisible. Pour la connectique, il y a un port HDMI, USB et un jack sur la gauche et un port USB et pour la carte SD sur la droite. Le logiciel Acer chromebook 15 dispose de la version 63 ce qui met l’appareil régulièrement à jour.

Autonomie : 6 à 7 heures

: 6 à 7 heures Ecran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron 1,6 Ghz

: Intel Celeron 1,6 Ghz Taille : 15,6 pouces

: 15,6 pouces Poids : 1,8 kilo

: 1,8 kilo Définition : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 499 euros

Points Positifs

Bonne qualité sonore

Grande taille

Points Négatifs

Ecran virant au jaune

Ecran parfois illisible

Samsung Pro : le Chromebook avec un écran full HD

Le Samsung Chromebook pro est un petit ordinateur capable de contenir une grande mémoire de stockage. Il a une option note sur lequel on peut écrire avec un stylet directement sur l’écran. Il est assez précis concernant l’écriture. De plus, il peut s’utiliser comme une tablette et se tourner jusqu’à 360 degrés. A noter que l’écran est super AMOLED full HD. Parfait pour regarder des films, des séries ou faire du montage vidéo.

Sur le Chromebook, il y a deux ports USB-C de chaque côté, une fente micro SD, une prise pour un casque ainsi qu’un emplacement pour le stylet numérique. Cet ordinateur portable n’est actuellement pas sorti en France, seuls les Américains peuvent en bénéficier pour 394 dollars.

Autonomie : 9 à 10 heures

: 9 à 10 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Core M3

: Intel Core M3 Taille : 12,5 pouces

: 12,5 pouces Poids : 1 kilo

: 1 kilo Définition : 2400 x 1600 pixels

: pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 330 euros

Points Positifs

Mémoire de stockage importante

Ecriture au stylet

Fonction tablette

Points Négatifs

Uniquement disponible aux USA

Asus Chromebook Flip : une navigation à haute épreuve

C’est l’un des Chromebooks les plus fins avec 1,5 cm d’épaisseur, et léger, il est donc facilement transportable. Il peut aussi s’utiliser comme une tablette. Même si son écran est petit, il peut se manier aisément et son espace est suffisant. L’écran est de type LED et apporte une bonne luminosité. Les angles de vue sont efficaces malgré les quelques reflets qui apparaissent.

Concernant la navigation, chrome OS aide à fluidifier les recherches et rend l’appareil capable de gérer de lourds sites sans qu’il y ai de problème. La connectivité est excellente. À gauche du Chromebook on trouve le port du chargement, le bouton de volume et celui de l’allumage. À droite, il y a deux ports USB 2.0, un port mini HDMI et un port pour carte micro SD.

Autonomie : 6 à 7 heures

: 6 à 7 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron 1,6 Ghz

: Intel Celeron 1,6 Ghz Taille : 15,6 pouces

: 15,6 pouces Poids : 1,8 kilo

: 1,8 kilo Définition : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Matériaux du boitier : aluminium

: aluminium Prix : 499 euros

Points Positifs

Fin et léger

Fonction tablette

Navigation fluide

Points Négatifs

Petit écran

Bords de l’écran un peu épais

Asus Chromebook flip c434 : l’un des meilleurs Chromebook

Ce Chromebook 2 en 1 est une vraie réussite de la part d’Asus. Au niveau du design, sa couleur argentée est tout simplement magnifique. Son écran de 14 pouces est particulièrement réussi et ses bords fins très séduisant. L’autonomie du Chromebook est plutôt au-dessus de la moyenne, comptez quasiment 10 heures avant de devoir le charger.

L’Asus Chromebook flip c434 se permet aussi le luxe de ne pas avoir de ventilateur. Seule une RAM un peu limitée joue en sa défaveur, mais les performances générales restent très satisfaisantes. Le modèle d’Asus se positionne donc comme l’un des meilleurs Chromebook actuel.

Autonomie : 10 heures

: 10 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM LPDDR3

: 4 Go de RAM LPDDR3 Processeur : Intel Celeron m3-8100Y

: Intel Celeron m3-8100Y Taille : 14 pouces

: 14 pouces Poids : 1,45 kilo

: 1,45 kilo Définition : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Matériaux du boitier : aluminium

: aluminium Prix : 650 euros

Points Positifs

Ecran de 14 pouces

Le design

Les performances

Points Négatifs

La RAM limitée

Peut-être un petit peu cher

Acer Chromebook 13 CB713 : le haut de gamme… pas cher

Le modèle haut de gamme d’Acer paru cette année à une grande particularité : son accessibilité. Disponible à 600€, il est l’un des haut de gamme les moins chers du marché. On pourrait croire que les performances de l’appareil sont un peu au rabais, mais ce n’est pas le cas.

Même si l’écran de 13 pouces ne présente pas la meilleure résolution du monde, la définition Quad HD est très satisfaisante. L’Acer Chromebook 13 CB713 est équipé d’un processeur Intel Core i3-8130U et d’une RAM de 8 Go, une excellente performance. Un port USB et deux ports USB-C sont disponibles. L’autonomie du chromebook est dans la moyenne du marché, environ 10 heures avant de devoir le charger.

Le CB713 a également pour lui un très beau design en aluminium et un clavier rétroéclairé du plus bel effet. Son poids de seulement 1,40 kg finit de le placer comme l’un des meilleurs chromebook de l’année.

Autonomie : 10 heures

: 10 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Processeur : Intel Core i3-8130U

: Intel Core i3-8130U Taille : 13 pouces

: 13 pouces Poids : 1,4 kilo

: 1,4 kilo Définition : 2256 x 1504 pixels

: 2256 x 1504 pixels Matériaux du boitier : aluminium

: aluminium Prix : 550 euros

Points Positifs

Son prix

L’écran Quad HD

Son poids

Le clavier rétroéclairé

Points Négatifs

Un écran quand même moins bon que l’Asus Flip C434, le meilleur chromebook

HP 14 : l’un des plus grands Chromebooks

Le HP chromebook 14 est loin d’être le plus fin. Avec ses 2 cm d’épaisseur et presque deux kilos, il fait partie des chromebooks les plus grands. Il a une capacité de stockage de 16 Go ce qui lui limite l’utilisation de Windows. Le pavé tactile quant à lui a l’avantage d‘être large. On peut poser presque toute la main.

À gauche, il y a deux ports USB ainsi qu’une sortie audio de casque et de micro. Il n’y a qu’un seul port HDMI 1,4 pour envoyer le signal d’une vidéo vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur. Également se trouve un port antivol sur la coque pour sécuriser le PC.

Autonomie : 8 à 10 heures

: 8 à 10 heures Écran tactile : non

: non Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron 1,6 Ghz

: Intel Celeron 1,6 Ghz Taille : 14 pouces

: 14 pouces Poids : 1,85 kilo

: 1,85 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: 1366 x 768 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 199 euros

Points Positifs

Grand pavé tactile

Présence d’un port antivol

Points Négatifs

Poids important

Épais

Un seul port HDMI

Dell Chromebook 11 : solide, mais moins rapide

Ce Chromebook est solide et a une très bonne autonomie. Malheureusement sa vitesse ne va pas de pair. En effet, si on veut utiliser plusieurs onglets en même temps, le Dell 11 se met à ramer. Pour pouvoir naviguer, il faut donc quitter un maximum de pages. Son clavier est simple et agréable à prendre en main, mais son écran tactile n’est pas du tout adéquat. Le son est relativement correct malgré ces haut-parleurs sur le côté du pc (à l’inverse du Acer Chromebook 15).

Pour finir, certaines applications basiques sont impossibles à utiliser comme Skype. Ce Chromebook sert uniquement à rédiger des textes sur google docs ou regarder éventuellement des séries, mais en ce qui concerne la présence de plusieurs onglets, il est loin d’être le meilleur. Il ne possède qu’un port USB 2.0, USB 3.0 et HDMI.

Autonomie : 9 à 10 heures

: 9 à 10 heures Écran tactile : non

: non Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron N2840

: Intel Celeron N2840 Taille : 11 pouces

: 11 pouces Poids : 1,32 kilo

: 1,32 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 330 euros

Points Positifs

Bonne qualité sonore

Clavier agréable à utiliser

Points Négatifs

Lent

Écran tactile peu performant

Absence de certaines applications

Toshiba Chromebook 2 : une très bonne autonomie

Le Toshiba Chromebook 2 est un bon outil pour une utilisation de texte. Son clavier est simple et ses touches sont assez espacées pour éviter les fautes de frappe. Son autonomie est également très satisfaisante : il peut tenir jusqu’à 12 heures en mode vidéo et 10 heures pour une utilisation au travail. Cependant, comme le Chromebook précédent, ce pc à une qualité d’écran médiocre. Pour lire le texte, il faut, sans compter lutter contre les reflets, augmenter la luminosité et la taille de police à au moins 14.

Lorsque plusieurs pages de vidéo ou de photo sont utilisées en même temps, l’ordinateur portable commence à ralentir. Sur le côté gauche se trouvent un port USB 2.0 ainsi qu’un port de carte SD. À droite, un port HDMI, USB 3.0 et jack 3,5mm.



Autonomie : 9 heures

: 9 heures Écran tactile : non

: non Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron

: Intel Celeron Taille : 13 pouces

: 13 pouces Poids : 1,35 kilo

: 1,35 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: 1366 x 768 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 300 euros

Points Positifs

Bonne autonomie

Clavier pratique pour l’écriture

Points Négatifs

Un peu lent

Qualité d’écran médiocre

Google Pixelbook 2 : le Chromebook 2.0

En règle générale, un Chromebook ne dépasse pas un certain prix, car il a des fonctionnalités limitées. Celui-ci coûte environ 1000 euros. Bel écran et bonne autonomie, le pixel 2 est un outil de travail efficace, mais à quel prix ? Il est parfaitement adéquat à la navigation web par ses rendus de textes net et précis grâce à sa densité de 239 pixels par pouce. Les images et les couleurs sont remarquablement admirables. Concernant la fonction tactile, elle est précise et réactive, ce qui rend son utilisation sur Gmail facile à manipuler avec le doigt.



Sur ce Chromebook il y a même la fonction vocale “Ok Google” qui est mise en place pour vous permettre une recherche plus rapide. Pour la connectique, il possède un lecteur USB de type C et deux ports USB 3.0.

Autonomie : 12 heures

: 12 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Processeur : Intel Core i5-5200U

: Intel Core i5-5200U Taille : 12,58 pouces

: 12,58 pouces Poids : 1,5 kilo

: 1,5 kilo Définition : 2560 x 1700 pixels

: 2560 x 1700 pixels Matériaux du boitier : aluminium

: aluminium Prix : 999 euros

Points Positifs

Écran de qualité

Fonction tactile performante

Bonne autonomie

Points Négatifs

Prix élevé

Dell Inspiron Chromebook 7000 14 2-en-1 : le chromebook 2-en-1 haut de gamme

Un chromebook est souvent vu comme une alternative aux PC, plus onéreux. Cependant, cela n’empêche pas certains chromebooks de proposer des tarifs à la hauteur des ordinateurs portables classiques. C’est le cas du dernier chromebook de Dell. De son nom complet, l’Inspiron Chromebook 7000 14 2-en-1 est un produit haut de gamme ayant beaucoup de qualité.

Sachez tout de même que ce chromebook n’est pas le modèle le plus discret du marché. Il pèse 1,8 kg, ce qui est quand même assez lourd pour un tel produit. Cette carrure s’explique par le fait que la coque soit faite entièrement d’aluminium. Le poids du Chromebook de Dell est à peu près le seul défaut notable du produit.

Pour le reste, l’écran LCD IPS Full HD est de très bonne qualité. Celui-ci s’utilise donc aussi comme tablette étant donné que le Dell Inspiron Chromebook 7000 14 est un 2-en-1. L’autonomie est aussi très satisfaisante. Le chromebook peut tenir 11h sans être rechargé. En veille, il ne consomme quasiment pas. L’appareil s’en sort également très bien au niveau des performances. Il est équipé d’un processeur Intel Core i3-8130 U de 4 Go de RAM. On aurait pu en attendre un peu plus pour un Chromebook à 700€, mais cela reste satisfaisant.

Autonomie : 11 heures

: 11 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Core i3-8130U

: Intel Core i3-8130U Taille : 14 pouces

: 14 pouces Poids : 1,8 kilo

: 1,8 kilo Définition : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Matériaux du boitier : aluminium

: aluminium Prix : 700 euros

Points Positifs

Écran de qualité

2-en-1

Bonne autonomie

Points Négatifs

Prix élevé

Assez lourd

N42 lenovo : le Chromebook pour les jeunes

Idéal pour l’apprentissage, ce Chromebook sera parfait pour l’éducation ou le travail. Léger, résistant à l’eau et solide. Il est adapté aux plus jeunes qui ne font pas attention à leurs affaires. Il peut se déplier jusqu’à 180 degrés. Il a un grand écran (35 centimètres) et est léger (1,5 kilo). Il est rapide et ne ralentis pas même quand plusieurs onglets sont simultanément ouverts. Il possède également un système anti-reflet et des touches très solides.

Sur les côtés du Chromebook, il y a deux ports USB 3.0, un lecteur multi format de carte SD et de port MMC ainsi qu’un port HDMI et un connecteur audio mixte.

Autonomie : 11 heures

: 11 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron

: Intel Celeron Taille : 14 pouces

: 14 pouces Poids : 1,5 kilo

: 1,5 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: 1366 x 768 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 500 euros

Points Positifs

Grand écran

Léger et rapide

Peut se déplier jusqu’à 180°

Résistant à l’eau

Points Négatifs

Stockage limité

Prix plus élevé que la moyenne

Lenovo 100s : un chromebook au prix attrayant

Le Chromebook Lenovo 100s est un produit à l’excellent rapport qualité/prix. Cependant, c’est loin d’être la seule qualité du produit. La chromebook dispose d’un écran HD ( 1366 x 768) de 11,6 pouces du plus bel effet. Sa RAM de 4 Go est également satisfaisante pour cette gamme de prix.

Le Chromebook se contente néanmoins du minimum en terme de mémoire flash. L’appareil ne dispose que de 32 Go. L’autonomie de plus de 10 heures du Lenovo 100s est aussi un atout de poids.

Autonomie : 10 heures

: 10 heures Écran tactile : non

: non Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron N2840

: Intel Celeron N2840 Taille : 11,6 pouces

: 11,6 pouces Poids : 1,2 kilo

: 1,2 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: 1366 x 768 pixels Matériaux du boitier : aluminium

: aluminium Prix : 150 euros

Points Positifs

Rapport qualité/prix

Léger et rapide

Autonomie

Points Négatifs

Stocks très limités

Mémoire flash faible

Acer Chromebook Spin 11 : le Chromebook adapté aux étudiants

L’Acer Chromebook 15 est un des plus grands du genre. Il est cependant adapté aux déplacements, ainsi qu’aux étudiants ayant l’habitude de travailler n’importe où. Il est plus léger que ses cousins (1,35 kilo), et profite d’un écran tactile de qualité. Il est d’ailleurs accompagné d’un stylet bien pratique pour le dessin et les notes.

Si les performances de l’engin ne sont pas les meilleures sur le marché (quelques ralentissements et un son moyen), il faut se rappeler qu’il est destiné aux jeunes. Dans ce sens, il s’en sort très bien puisqu’il est très solide et résiste aussi bien aux chocs qu’à l’eau. Avec un clavier et un pavé agréable à prendre en main, cet ordinateur tient la plupart de ses promesses. Une bonne pioche si vous êtes attirés par les possibilités d’un écran tactile et l’utilisation d’un stylet.

Autonomie : 10 heures

: 10 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Processeur : Intel Celeron

: Intel Celeron Taille : 13 pouces

: 13 pouces Poids : 1,35 kilo

: 1,35 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: 1366 x 768 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : 349 euros

Points Positifs

Écran tactile de qualité

Facilement transportable

Résistant à l’eau et aux chocs

Points Négatifs

Son moyen

Quelques ralentissements

Lenovo Chromebook Thinkpad 13 : une adaptation parfaite pour les entreprises

Lenovo est une référence dans le monde du travail, car il est très efficace tout en conservant un coût accessible. La version Chromebook garde cet aspect austère si caractéristique de l’engin de base. Il est facilement transportable, mais surtout extrêmement solide. De tout ce comparatif, il s’agit sans doute du Chromebook possédant la plus grande résistance aux chocs et au passage du temps. Le clavier est également très ergonomique.

En plus du produit de base, on trouve plusieurs options pour améliorer le Chromebook Thinkpad 13. On peut cependant regretter que celles-ci ne soient pas directement incluses dans la machine. On pense notamment à l’écran tactile, présent dans un grand nombre de Chromebooks mais uniquement disponible comme ajout ici. La version de base reste malgré tout très pratique et performante.

Autonomie : 10 heures

: 10 heures Écran tactile : oui (en option)

: oui (en option) Performance : 4 ou 8 Go de LPDDR3

: 4 ou 8 Go de LPDDR3 Processeur : Intel Core i3 6100U

: Intel Core i3 6100U Taille : 13,3 pouces

: 13,3 pouces Poids : 1,4 kilo

: 1,4 kilo Définition : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : À partir de 549 €

Points Positifs

Fiable et solide

Facilement transportable

Clavier confortable

Points Négatifs

Pas d’écran tactile

Un design très austère

Acer Chromebook R11 : le Chromebook à 360 degrés



Disponible depuis 2015, le Acer Chromebook R11 n’a pas encore été remplacé par son constructeur. Quoi qu’il en soit, cet appareil demeure un très bon choix en 2019 parmi les différents Chromebooks disponibles sur le marché.

Il ne s’agit certainement pas du modèle le plus puissant, mais il est compatible avec toutes les applications Android du Google Play Store. De plus, son écran tactile peut effectuer une rotation à 360 degrés pour passer en mode tablette. Son design minimaliste est également un point fort si vous recherchez la sobriété.

Parmi les points faibles de cet appareil, on déplore un écran dont la définition et limitée au HD et surtout un pavé tactile très décevant. La plupart du temps, ce trackpad réagit soit trop rapidement, soit pas suffisamment.

Autonomie : 9 heures

: 9 heures Écran tactile : oui

: oui Performance : 4 Go de DDR3L

: 4 Go de DDR3L Processeur : Intel Celeron N3150

: Intel Celeron N3150 Taille : 11,6 pouces

: 11,6 pouces Poids : 1,25 kilo

: 1,25 kilo Définition : 1366 x 768 pixels

: 1366 x 768 pixels Matériaux du boitier : plastique

: plastique Prix : À partir de 370 €

Points Positifs

Convertible en tablette

Design minimaliste

Clavier confortable

Bonne autonomie

Points Négatifs

Trackpad horripilant

Ecran limité au HD

HP Chromebook x360 14-da0002nf : le meilleur

Il s’agit de l’un des derniers Chromebooks commercialisé par HP. Disponible depuis le mois d’octobre 2018, celui offre la puissance d’un bon pc sur Windows 10. Ainsi, vous ne faites aucune concession sur les performances de votre ordinateur. Son écran tactile inclinable à 360 degrés vous permet de réaliser vos présentation dans les meilleures conditions possibles. Ses trois cellules de batterie Li-on de 60,9 Wh lui offre une autonomie maximale de 14 heures. Les différents testeurs évoquent davantage une durée légèrement supérieure à 10 heures.

Clairement, c’est le champion du multi tâche qui vous accompagnera au mieux dans l’ensemble de vos aventures informatiques. On regrettera qu’une telle machine ne bénéficie pas d’un stockage plus important (64 Go EMMC), même si une carte SD suffit pour l’agrandir. Le vrai gros défaut: le manque d’un port HDMI. Il vous faudra un adaptateur dédié USB type C pour profiter d’un second écran.

Autonomie : 10 heures

Écran tactile : oui

Performance : 8 Go SDRAM DDR 4

Processeur : Intel Core I5-8250U

Taille : 14 pouces

Poids : 1,68 kilo

Définition : 1920 x 1080 pixels

Matériaux du boitier : métal et plastique

Prix : 799 €

Points Positifs

Puissant et rapide

Design réussi et finition quasi parfaite

Très bon clavier et Touchpad

Bonne autonomie

Points Négatifs

64 Go seulement

Pas de HDMI

Pas de stylet

Acer Chromebook 514 : un milieu de gamme très performant

Un milieu de gamme qui flirte avec le haut de gamme, voilà le positionnement du Acer Chromebook 514. Par son magnifique design en aluminium, il rappelle les produits les plus onéreux du marché. Son écran full HD est du plus bel effet et son autonomie est excellente, meilleure que certains Chromebook haut de gamme.

Evidemment, les performances de l’appareil ne sont pas extraordinaires, mais conviennent très bien à la bureautique et la navigation sur Chrome OS. En revanche, les haut-parleurs sont très décevants. La qualité du son est vraiment médiocre et nécessite beaucoup de tolérance. Malgré tout, l’Acer Chromebook 514 vaut largement le coup, surtout au vu de son prix.

Autonomie : 11 heures

Écran tactile : oui

Performance : 4 Go de RAM DDR3

Processeur : Intel Pentium N4200

Taille : 14 pouces

Poids : 1,40 kilo

Définition : 1920 x 1080 pixels

Matériaux du boitier : Aluminium

Prix : 340 €

Points Positifs

Le prix

Le design

L’autonomie

Points Négatifs

Son vraiment médiocre

Chromebook Acer 14 CB514 : un bon compromis

Les utilisateurs de Windows voit souvent les Chromebooks comme de sous pc. Le Chromebook Acer 14 CB514 vient prouver le contraire. Le fabricant taïwanais propose ici un ordinateur relativement puissant sous la barre des 500 euros. Il est même possible de l’acheter pour moins de 350 euros. Pour ce prix, vous bénéficiez d’une machine relativement bien finie qui pêche par un léger manque de stockage et un clavier franchement moyen. En revanche, les performances qu’il propose sont largement suffisantes pour Chrome OS.

En plus, son écran de qualité vous permettra des vidéos dans de bonnes conditions, tandis que son design travaillé et son autonomie de 11 heures seront vous satisfaire.

Autonomie : 11 heures

Écran tactile : oui

Performance : 4 Go SDRAM DDR3L

Processeur : Intel Pentium N4200

Taille : 14 pouces

Poids : 1,4 kilo

Définition : 1920 x 1080 pixels

Matériaux du boitier : aluminium et plastique

Prix : 499 €

Points Positifs

Design

Ecran de qualité

Bonne autonomie

Points Négatifs

32 Go seulement

Clavier moyen

Haut-parleurs à oublier

HP Chromebook x360 11-ae105nf : Chrome OS à petit prix

Certains ne veulent pas s’encombrer d’un ordinateur. Cet ultra-book les fera chavirer. Doté d’un écran tactile de 11 pouces cette version rabotée du X360 14 pouces mise davantage sur la mobilité. L’autonomie d’environ 10 heures permet de l’emmener partout avec vous. Surtout, la dalle se retourne avec sa fonction à 360 degrés. Les performances sont plus que correctes pour un entrée de gamme.

Son argument principal ? Le prix. Pour des performances équivalentes, un PC portable coûte environ 500 euros. Les petites bourses feront vite le calcul. D’autant que Chrome OS se dote maintenant d’une large compatibilité avec les suites bureautiques.

Autonomie : 10 heures

Écran tactile : oui

Performance : 4 Go SDRAM DDR3L

Processeur : Intel Celeron N3350

Taille : 11 pouces

Poids : 1,25 kilo

Définition : 1366 x 768 pixels

Matériaux du boitier : plastique

Prix : 249 €

Points Positifs

64 Go pour le prix

Dalle IPS

Bonne autonomie

Points Négatifs

Clavier non rétro éclairé

Son bof

Ecran salissant

Lenovo Yoga C630 : le Lenovo de 2019

Yoga peut paraître comme un nom un peu étrange pour un chromebook. Le terme désigne en fait une gamme d’appareils dont la charnière peut pivoter à quasiment 360°. Derrière ce nom, le chromebook de Lenovo sorti au début de l’année cache quelques qualités. Chose rare, le Yoga C630 est équipé d’un emplacement pour carte SIM, ce qui lui permet de bénéficier d’une connectivité 4G.

Le Qualcomm Snapdragon 835 qui équipe le chromebook lui permet d’avoir une RAM de 8 Go et 128 Go de SSD. Malheureusement, même si les performances du produit sont bonnes en bureautiques, nous nous attendions à mieux. Lorsque l’on en demande trop au Yoga C630, les limites de l’appareil se font ressentir et cause des ralentissements gênants, notamment sur certains jeux.

Ce n’est pas non plus la joie au niveau du design. Il n’y a rien de rebutant, mais rien de vraiment attirant non plus. Au moins, l’appareil est léger et se transportera facilement. Avec son autonomie de 11h, le Yoga C630 est un très bon modèle pour la bureautique et vraiment pratique pour les déplacements. En revanche, la question de son acquisition se pose pour tout autre usage.

Autonomie : 11 heures

Écran tactile : oui

Performance : 8 Go de RAM

Processeur : Qualcomm Snapdragon 850

Taille : 13 pouces

Poids : 1,2 kilo

Définition : 1920 x 1080 pixels

Matériaux du boitier : plastique

Prix : 550 €

Points Positifs

8 Go de RAM, 128 de SSDM

Emplacement SIM

Bonne autonomie

Points Négatifs

Son prix

Performances limitées, notamment en jeu

Pas d’extension de mémoire possible par MicroSD

Pas très beau

Qu’est-ce qu’un Chromebook ?

Un Chromebook est un ordinateur portable basé sous le système d’exploitation Chrome OS. Petits et fin, ils sont parfaits pour les emmener partout : au boulot, à l’école, ou encore dans le train. Ils sont centrés sur la navigation web à travers Google Chrome et sont conçus pour optimiser cette navigation au maximum grâce à leurs simplicités, rapidités et efficacités. Cependant, étant sur un système d’exploitation différent, les applications Windows classiques comme Microsoft Office, Skype et iTunes ne fonctionnent pas sur Chrome OS. Mais il existe toutefois d’autres applications pour les remplacer.

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1544106661198{margin-bottom: 20px !important;} »]

Le Chromebook, son espace de stockage et le cloud

L’espace de stockage d’un Chromebook peut beaucoup varier en fonction du modèle. Sur ce point il ne sont pas particulièrement différents des ordinateurs portables classiques, néanmoins un manque de cet élément est mois gênant sur un Chromebook. En effet, la plupart des activités adaptées à ce genre de machine ne nécessitent pas un stockage très important.

Un Chromebook bénéficie également du cloud, qui lui permet de sauvegarder ses données directement sur internet. Plus besoin de clé USB ou de disque dur. Les fichiers que vous considérez comme importants seront enregistrés sur une base unique, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur fixe, portable ou smartphone). Si vous pensez utiliser cette fonction intensivement, il est nécessaire de faire très attention. Des données sensibles ont déjà pu être volées depuis ce système de stockage, car la protection n’était pas suffisante.

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1531391151698{margin-bottom: 20px !important;} »]

Le Chromebook et son système d’exploitation Chrome OS

Développés par Google, les Chromebooks possèdent le système d’exploitation Chrome OS. Semblable à Linux, il est le plus simple pour la navigation et dispose d’une très bonne sécurité pour l’ordinateur. Afin d’améliorer ses performances, Google met à jour son Chromebook automatiquement toutes les six semaines.

Cependant, le Chrome OS est un système bien différent de Windows OS et ne peut pas exécuter des applications comme Photoshop, Microsoft Word etc. C’est pourquoi en 2016, Google a décidé de régler ce problème avec l’arrivée du Play Store sur les Chromebooks.

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1558437356343{margin-bottom: 20px !important;} »]

Chromebooks et jeux vidéo



Si vous êtes un gamer, les Chromebooks ne sont clairement pas les ordinateurs portables à privilégier. Certes, vous pourrez jouer à des jeux vidéo, mais vos options seront très limitées.



Sur le Chrome Web Store, on ne trouve que quelques jeux destinés aux joueurs occasionnels comme Cut the Rope ou Bejeweled. S’il s’agit d’un appareil récent compatible avec le Play Store, vous pourrez toutefois accéder à tous les jeux vidéo Android dont les fameux Fallout Shelter ou PUBG Mobile.

Les Chromebooks restent incomparables avec un PC Windows ou un Mac pour le jeu vidéo. Cependant, la donne va rapidement changer avec l’arrivée du service de cloud gaming de Google : Stadia. Le service de jeu sera disponible sur tous les appareils disposant de Google Chrome et jouable directement dans le navigateur, sans box et sans cd. Les Chromebooks risquent donc de devenir un moyen très accessible de jouer à des jeux gourmands en ressources.

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1539702653993{margin-bottom: 20px !important;} »]

Le Chromebook et le Play Store Android



Grâce à Play Store, des millions d’applications Android OS sont disponibles sur le Chromebook. Ce qui semblait être l’handicape principal de ce pc n’en est plus un.

– Qu’est ce que le Play Store ?

Le Play Store est le plus grand magasin d’applications au monde utilisé par le système d’exploitation Android OS. Il comporte de nombreuses catégories comme le divertissement, la productivité, l’enseignement, la finance, la santé, le shopping ou encore le sport. L’installation du Chromebook est très simple et gratuite.

-Quelles applications peut-on trouver sur le Play Store ?

Grâce au Play Store, le Chromebook peut avoir accès à toutes les applications d’Android OS gratuitement. Vous avez la possibilité d’utiliser le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) qui n’était alors pas présent sur Chrome OS. Photoshop est aussi disponible avec plusieurs autres montages photo. Le montage de vidéo peut également être réalisé grâce à Adobe Première ou Quik. Les applications pour communiquer telles que WhatsApp ou Skype font également partie du lot.

Grâce au VLC pour Android et MX Player, la lecture de vidéo est maintenant beaucoup plus agréable. On peut même contrôler sa maison en se connectant aux appareils de Google Home et Amazon Écho.

Bref, le Chromebook est alors en mesure de faire tout ce qu’un ordinateur sous Windows OS ou Mac OS peut faire.

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1539702634096{margin-bottom: 20px !important;} »]

Pourquoi choisir d’acheter un Chromebook ?

Les Chromebooks ont des fonctions plutôt basiques. Regarder des vidéos ou séries, utiliser google doc, surfer sur le web. Simple, mais avec des performances parfois meilleures que d’autres ordinateurs portables. En règle générale, ces machines se destinent surtout aux étudiants ou à certains travailleurs. Beaucoup de Chromebooks se concentrent sur le confort d’écriture plutôt que sur les performances mises en avant par d’autres ordinateurs. Si vous souhaitez pouvoir jouer ou télécharger des fichiers avec beaucoup d’efficacité et de rapidité, passez votre chemin. Si en revanche vous recherchez un outil de travail plus abordable que la moyenne, vous faites le bon choix.

[/vc_column_text][vc_tta_tabs style= »modern » shape= »square » spacing= » » active_section= »1″ no_fill_content_area= »true »][vc_tta_section title= »Design » tab_id= »1449876397183-efbe2143-debf »][vc_column_text css= ».vc_custom_1544106925924{margin-bottom: 15px !important;} »]

Petit, léger et fin, sont les trois mots d’ordre pour définir les Chromebooks. En moyenne il ne pèse qu’entre 1 et 2 kilos maximum, idéale pour se déplacer partout avec. Mais chaque design est différent. La majorité des boîtiers sont en plastique pour ne pas faire grimper le prix trop haut. Pour la plupart, la qualité est correcte, mais certains l’élèvent à un autre niveau, comme le Google Pixel 2 . En effet, l’aluminium qui le constitue le rend deux fois plus cher que ses voisins, mais également bien plus résistant.

Comme pour chaque élément de ce guide, il faut prendre en compte vos priorités pour sélectionner le design qui vous correspond le mieux. Est-il important que votre Chromebook soit visuellement agréable ? Qu’il soit très solide ? Selon l’utilisation que vous en ferez, il faudra décider quel élément a le plus d’importance, ce qui influencera grandement votre choix.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Autonomie » tab_id= »1449876397186-60bf07ae-fb62″][vc_column_text css= ».vc_custom_1531392184383{margin-bottom: 15px !important;} »]

Les Chromebooks peuvent tenir de 8 à 12 heures de résistance selon le modèle et la façon dont on l’utilise. Ils peuvent aussi fonctionner plusieurs jours entiers sans avoir besoin de le recharger en optimisant leurs durées de batterie. Cette dernière passe malheureusement par des performances amoindries, comme on pouvait s’y attendre. Si certains Chromebooks supportent bien l’optimisation, ce n’est pas le cas de tous. Il faut alors bien faire attention à votre choix si vous comptez vous servir d’un de ces ordinateurs sur une longue période.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Ecran » tab_id= »1449876397189-a9dd6c84-e773″][vc_column_text css= ».vc_custom_1544114342149{margin-bottom: 15px !important;} »]

Les écrans des Chromebooks sont importants pour vos yeux. Même si vous n’y passez pas un grand nombre d’heures, la qualité reste primordiale. La plupart des écrans de Chromebook utilisent la technologie IPS, ce qui leur permet de profiter de couleurs plus riches et brillantes. Cependant, on trouve régulièrement un problème de reflets sur ces appareils. Il faut alors faire attention à la gestion de la luminosité, et donc aux capacités de votre machine à ce niveau.

Comme pour tout écran, il faut penser à la résolution au moment de l’achat. Si les chromebooks ne sont pas les plus performants à ce niveau, ils peuvent tout de même proposer une HD plus qu’honorable.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Son » tab_id= »1449876397193-114d8ab4-d61a »][vc_column_text css= ».vc_custom_1544107039457{margin-bottom: 15px !important;} »]

La qualité du son est redoutée sur les pc portables. Sur les Chromebooks, l’installation des haut-parleurs est meilleure, sur le Acer 15 par exemple, où ceux-ci sont placés à côté du clavier. On gardera, cependant, toujours une préférence pour l’écoute de musique ou le visionnage d’un film avec des écouteurs ou un casque.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Clavier et pavé tactile » tab_id= »1526658183770-c2cb8952-1e03″][vc_column_text]

Encore une fois, le tactile est bien meilleur que chez Windows. Évidemment, tous les Chromebook n’ont pas cette fonctionnalité, mais le pavé tactile permet de naviguer plus vite. Fluide et généralement précis, il augmente la productivité.

Le clavier est également très facile à utiliser. Rapide et efficace, il permet une mobilité des doigts constante. La cible des Chromebooks étant les personnes cherchant avant tout à travailler, le clavier est très important. Il doit être solide et offrir suffisamment d’espace pour être confortable dans son utilisation.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Performances » tab_id= »1526658430311-459a2bb1-ed9a »][vc_column_text]

De manière générale, les chromebook offrent une navigation rapide et fluide grâce aux optimisations du système d’exploitation chrome OS. L’avantage de ces ordinateurs est d’être efficace dans les tâches les plus simples, tout en proposant un prix abordable.

Les processeurs jouent aussi un rôle dans la mesure où certains sont plus puissants que d’autres. Les Intel Celeron ont moins de puissance que les Intel i3. Mais dans les deux cas, ces processeurs proposent une performance équivalente pour une utilisation de la navigation web ou du visionnage de vidéos. Du côté de la connectivité, les Chromebooks sont incomparables grâce à leur double antenne WiFi qui leur permet de télécharger plus rapidement et de capter les ondes à de plus longues distances.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Sécurité » tab_id= »1526658726716-5e68f87b-31fb »][vc_column_text]

Le principal objectif des Chromebooks est la sécurité. Grâce à Chrome OS, basé sur le système d’exploitation Linux, le Chromebook est très sécurisé. Ensuite, il y a une mise à jour automatique toutes les six semaines, laquelle propose une amélioration des performances et de la protection. Donc pas besoin d’antivirus puisqu’il ne sera jamais attaqué. C’est une caractéristique essentielle à prendre en compte quand on sait à quel point un grand nombre d’appareils électroniques ne sont pas sécurisés aujourd’hui.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Prix » tab_id= »1526658865012-520745cc-fa94″][vc_column_text]

Au fil des ans, ces Chromebooks se sont affirmés comme des outils de travail efficaces à un prix raisonnable. Si leurs performances sont souvent en dessous d’ordinateurs de grandes marques. Ils profitent d’un coût largement moins important. Allant de 200 à 500 euros, ils sont les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. On trouve quelques exceptions, comme le Chromebook Google Pixel 2 qui atteint les 999 euros. Un record dans le domaine.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Chromebook ou tablette ?

Le système d’exploitation Chromebook peut faire peur. Beaucoup d’utilisateurs, même habitués aux interfaces Google ne font pas confiance en la nouveauté. Au vu des performances de ces machines, certains sont tentés de se tourner vers une tablette Android. En effet, ces écrans tactiles peuvent se connecter à un clavier dédié. En un clin d’oeil, la tablette se transforme en ordinateur. De plus, l’on peut télécharger énormément d’applications sur le Play Store, comme avec un Chromebook.

L’idée semble particulièrement séduisante. Cependant, Android ne fournit pas forcément des performances équivalentes. Le Chrome OS profite d’une optimisation idéale. Afin d’obtenir des résultats similaires avec une tablette, il faut donc se procurer une machine plus haut de gamme. Par ailleurs, les applications bureautiques s’avèrent plus adaptées aux exigences professionnelles. Ces dispositifs nomades sont toutefois plus légers et facilement transportables. Par ailleurs, certaines fonctionnent avec Windows 10.

Chromebook ou Windows ?

Auparavant, les propriétaires d’ordinateurs avaient deux choix en magasin : opter pour un Mac ou pour un PC Windows. Petit à petit, les constructeurs se sont mis à proposer des distributions Linux, puis Google a lancé son Chrome OS en 2011.

À l’inverse de Windows et des autres OS, Chrome OS repose sur le Chrome Web Store. Cette plateforme permet de télécharger les applications en partie hébergées sur le Web. Elles sont identiques ou ressemblent fortement à celles qui sont présentes sur le Play Store. De même, les machines de ce type se destinent aux internautes.

Ceux qui n’ont pas de connexion ne pourront pas vraiment utiliser un pc équipé. Autre défaut, le stockage. Il faut bien avoir conscience que ces engins disposent généralement de 16, 32 ou 64 Go d’espace de stockage. Pour étendre cette capacité, il faut ajouter une carte SD.

Un PC Windows ne subit pas ses contraintes. La plupart des appareils proposés sur le marché proposent au moins 512 Go de stockage. Les applications bureautiques sont plus nombreuses et correspondent aux standards des entreprises. Par exemple, il est très difficile de faire fonctionner Photoshop sur un Chromebook.

Cela ne veut pas dire qu’il faut effacer de sa mémoire l’existence des machines promues par Google. Si elles sont moins puissantes, Chrome OS provoque peu de plantages, contrairement à Windows.

Enfin, les Chromebook s’adressent principalement à des internautes au budget serré et les étudiants qui veulent se procurer un ordinateur capable de leur fournir l’essentiel : la navigation Web, le visionnage de vidéo, le traitement de texte, ou encore l’emailing.

GRAND COMPARATIF DES CHROMEBOOKS

