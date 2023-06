Le meilleur ordinateur portable pas cher peut être plus performant qu’on ne le pense. Que ce soit pour les tâches multimédia ou pour les jeux vidéo, il y a toujours un modèle à la portée des petits budgets.

Le budget peut être un blocage quand on veut s’offrir le meilleur ordinateur portable du marché. En effet, certains d’entre eux sont proposés à un prix largement au-dessus du panier du grand public. On est alors amené à se tourner vers une alternative moins chère. Mais là aussi, il faut rester vigilant sur quelques points dont la performance, l’autonomie, la capacité de stockage, etc. Pour vous éviter un tel casse-tête, on vous présente notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables pas chers que vous pourriez adopter en tenant compte de votre budget.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Microsoft Surface Laptop Go 2 Note : 9,6/10 Découvrir Acer Aspire 5 A514-55-39C3 Note : 9,3/10 Découvrir Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Note : 9/10 Découvrir

Microsoft Surface Laptop Go 2 : le meilleur ordinateur portable pas cher dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 12,4 pouces

CPU : Intel Core i5

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go SSD

Système d’exploitation : Windows 11

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 est le choix idéal pour ceux qui n’ont pas les moyens de dépenser une fortune pour un tel appareil. En son sein, il arbore un processeur Intel Core i5. Ce qui permet de profiter d’une belle expérience utilisateur sur son écran tactile de 12,4 pouces.

L’appareil est livré avec un système d’exploitation Windows 11 Famille afin d’offrir les différentes fonctionnalités de Windows sans latence. Ainsi, le Microsoft Surface Laptop Go 2 est adapté à tout type d’utilisateur à la recherche des fonctionnalités basiques. Il dispose d’outils de gestion et de sécurité pour les professionnels. Quant à son autonomie, celle-ci varie en fonction de son utilisation.

Ecran tactile

Conception de qualité

Stockage restreint

Affichage à faible résolution

Microsoft Surface Laptop Go 2 (Windows 11, écran tactile 12,4", Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD, clavier AZERTY français) - Bleu Glacier

Ordinateur portable ultra-comp...

Écrivez confortablement sur le...

769.00 €

Acer Aspire 5 A514-55-39C3 : le meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 14 pouces

CPU : Intel Core i3

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go SSD

Système d’exploitation : Windows 11

L’Acer Inspire 5 offre les fonctionnalités attendues d’un ordinateur portable pour un budget de moins de 500 euros. En dépit de son CPU qui n’est pas l’idéal, celui-ci est toutefois adapté pour la bureautique comme le traitement de textes et les feuilles de calcul. Son processeur est assez performant pour garantir une navigation sans faille sur le net.

Étant donné que sa batterie n’est pas aussi robuste, l’Acer Inspire 5 ne pourra pas vous offrir une bonne journée de lecture de vidéo. Mais avec une mémoire vive de 8 Go et un espace de stockage de 256 Go, difficile de trouver mieux au même prix.

Clavier réactif

Idéal pour les fonctionnalités de base d’un ordinateur

Peut devenir très chaud

Webcam décevante

Acer Aspire 5 A514-55-39C3 Ordinateur Portable 14" FHD IPS (Intel Core i3-1215U, Ram 8 Go, SSD 256 Go, Intel UHD Graphic, Windows 11) - Clavier AZERTY

PUISSANCE DE TRAITEMENT : PC p...

Windows 11

599.00 € 469.99 €

Lenovo IdeaPad Chromebook Duet 5 : parfait pour la lecture multimédia

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 13,3 pouces

CPU : Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2

RAM : 4 Go

Stockage : 128 Go eMMC

Système d’exploitation : Chrome OS

Le Lenovo Chromebook Duet 5 est une véritable tablette 2-en-1 qui permet une lecture sublime des multimédia. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 et un système Chrome OS. A son clavier détachable s’ajoute une béquille pour offrir une facilité d’utilisation. De plus, son clavier AZERTY s’adapte très bien au grand public.

Mais ce qui démarque le Lenovo Chromebook Duet 5 de la concurrence est son écran OLED de 13,3 pouces qui fournit des images de qualité exceptionnelle. De ce fait, vous pouvez profiter d’environ huit heures de vidéo. A part cela, il dispose d’une étonnante webcam qui est aussi parfaite pour passer des appels vidéo avec des écouteurs adéquats.

Webcam et caméra arrière

Huit heures de lecture vidéo

Qualité sonore moins satisfaisante

Clavier à l’étroit

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook - Ordinateur Portable Tactile 13.3'' FHD OLED (Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, RAM 4Go, 128Go eMMC, Qualcomm Adreno GPU
599.99 € 521.99 €

Acer Nitro 5 AN517-54-59GM : le meilleur ordinateur portable gaming pas cher

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 17,3 pouces

CPU : Intel Core i5

RAM : 8 Go

Stockage : 512 Go SSD

Système d’exploitation : Windows 11

Vous trouverez tout ce dont un PC gaming a besoin chez l’Acer Nitro 5. En effet, il intègre un duo de processeurs hautement performants pour les jeux. A part l’Intel Core i5, on y trouve un coprocesseur graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Ainsi, avec une souris gaming compatible, vous pouvez dire adieu aux effets ghosting et aux latences pendant vos séances.

Sur son grand écran Full HD de 17,3 pouces au taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous pouvez voir des images nettement plus fluides. Côté design, l’Acer Nitro 5 ne s’éloigne pas des PC gaming haut de gamme. Son clavier dispose d’un rétroéclairage RGB rouge et sa forme rectangulaire avec les deux bouts affinés ne font qu’ajouter de l’élégance.

Grand écran Full HD

Taux de rafraîchissement élevé

Espace disque plus faible pour un PC gaming

La batterie s’épuise vite

Acer Nitro 5 AN517-54-59GM Ordinateur Portable Gaming 17,3' FHD IPS 144 Hz, PC Portable Gamer (Intel Core i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3050, RAM 8 Go

INTENSITÉ VISUELLE : notebook ...

LIBERTÉ DE JEU : profitez d'un...

GARDEZ LE CONTRÔLE : Ce laptop... Non disponible Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

ASUS Vivobook S17 : le modèle idéal pour les débutants en bureautique

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 17,3 pouces

CPU : Intel Core i5

RAM : 8 Go / 16 Go

Stockage : 512 Go SSD

Système d’exploitation : Windows 11

Livrée avec un CPU Intel Core i5 de 11ème génération, l’Asus Vivobook S17 est aussi parfait pour un usage domestique que professionnel, particulièrement par son clavier AZERTY. Son écran au cadre ultrafin fournit un rapport écran/appareil de 85%. Par ailleurs, la charnière ErgoLift permet d’incliner le clavier pour que vous trouviez la position la plus confortable pour vos frappes.

Si vous souhaitez plus de performances graphiques, vous pouvez ajouter une carte graphique NVIDIA dédiée. En plus, l’Asus Vivobook S17 peut être propulsé par un processeur jusqu’à Intel Core i7. Sans parler de son double espace de stockage qui permet de conserver davantage de données.

Charnière ErgoLift

Multiport

La batterie s’épuise vite

Touches difficiles à discerner

ASUS Vivobook S17 S712EA-BX832W Ordinateur Portable Gris Translucide Ecran 17" HD+ (Intel Core i5 1135G7, 8Go RAM, 512Go SSD PCIE, Windows 11) Clavier
799.99 €

Ecran au cadre ultrafin grâce ...

Ecran : 17,3" HD+ | Processeur...

Grâce au Wi-Fi 5, profitez d'u... 799.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 : le meilleur modèle 2-en-1

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 14 pouces

CPU : Intel Core i5

RAM : 8 Go

Stockage : 512 Go SSD

Système d’exploitation : Windows 11

Si vous recherchez un modèle qui tient plus de 10 heures, on vous conseille de jeter un œil sur le Lenovo IdeaPad Flex 5. Son processeur Intel Core i5 lui permet de répondre à vos besoins. De surcroît, il dispose d’une webcam bluffante dotée d’un cache physique pour vous préserver des regards indiscrets.

Par ailleurs, ce meilleur ordinateur portable n’est vraiment pas cher pour un modèle qui peut se plier jusqu’à 360°. Ce qui fait de lui un modèle 2-en-1 qui s’utilise comme PC et tablette. Il est doté d’un cadre ultrafin pour libérer son écran de 14 pouces et lui permettre de rester dans l’air du temps.

Pliable à 360° : modèle 2-en-1

Grande autonomie de la batterie

Design moins attrayant

Pas l’idéal pour les jeux

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 - Ordinateur Portable Convertible 14'' FHD Tactile (Intel Core i5-1135G7, RAM 8Go, 512Go SSD, Intel Iris Xe Graphics, Wi
849.99 € 649.99 €

Elle libère également plus d’e...

Un cache physique sur la webca...

Des fonctionnalités supplément... 849.99 € 649.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Dell Inspiron 14 5425 : le meilleur ordinateur portable pas cher à écran antireflet

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 14 pouces

CPU : AMD Ryzen 5

RAM : 8 Go

Stockage : 512 Go SSD

Système d’exploitation : Windows 11

Le dernier produit de notre comparatif est le Dell Inspiron 4. C’est sans doute le meilleur ordinateur portable pas cher qui arbore un écran antireflet avec prise en charge du logiciel ComfortView. En plus de son processeur Rysen 5, cet ordinateur embarque également une carte graphique Radeon. Ce qui accède à une grande autonomie de la batterie et d’une réactivité extraordinaire.

Le Dell Inspiron 4 fournit également une qualité sonore exceptionnelle avec ses haut-parleurs Waves MaxxAudio Pro. En outre, il dispose d’une paire de microphones intégrés accompagnés d’une technologie IA visant à réduire les bruits de fond quand vous communiquez.

Très bonne résolution de l’écran

Multiport

Touches difficiles à discerner

Absence de cache pour la webcam

Dell Inspiron 14 5425 AMD Ryzen 5 5625U Ordinateur Portable 14" Full HD Silver 8Go de RAM SSD 512Go AMD Lucienne Integrated Graphic UMA Win 11 Home Cl
749.00 € 579.00 €

Écran 14", 16:10 FHD+ (1920 x ...

Le nouvel Inspiron 14 est doté...

Un capteur d'ouverture du couv... 749.00 € 579.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

FAQ sur l’ordinateur portable

Pourquoi choisir un ordinateur portable ?

L’ordinateur portable est l’outil incontournable si vous souhaitez utiliser un appareil multitâche à n’importe quand et n’importe où. Vous pouvez le transporter pendant vos divers déplacements et le démarrer à chaque fois que vous en avez besoin. En fait, un ordinateur portable offre une grande mobilité aux bureaucrates et aux étudiants en leur permettant d’accéder à leurs outils de travail en toute sécurité. Pour un usage personnel, c’est un excellent appareil pour regarder des films et écouter de la musique.

Par ailleurs, au moyen d’une connexion Wi-Fi, l’ordinateur portable permet d’accéder à Internet à tout moment et d’interagir avec les autres via les réseaux sociaux. Pour les professionnels, la gestion de l’entreprise, du personnel et des clients peut s’effectuer à distance tandis que les étudiants peuvent faire leur recherche plus facilement. Mais ce type d’appareil peut également servir pour le streaming vidéo via Netflix ou Wiflix et des jeux vidéo. Pour une expérience immersive, il est conseillé d’utiliser des manettes ou une souris gaming adéquate.

Quel est le meilleur système d’exploitation pour un ordinateur portable pas cher ?

Généralement, l’ordinateur portable est doté d’un système d’exploitation avant qu’il ne soit mis à la vente. Cela-dit , il existe des modèles qui n’ont pas de système à la livraison. Dans ce cas, il appartient à l’utilisateur d’en installer un. Le système d’exploitation intégré dépend à la fois de la marque mais aussi du modèle.

Les systèmes les plus répandus restent Windows de Microsoft et MacOS d’Apple, tous deux déclinés en plusieurs versions. Ensuite, il y a le Chrome OS qui est intégré dans les ChromeBooks. Enfin, il y a Linux et ses variétés qui ne sont pas très répandus.

Chaque système a ses atouts et ses faiblesses. Ainsi, vous devez axer votre choix en fonction de l’usage que vous réservez à votre ordinateur portable.

Il faut souligner qu’avec la politique restrictive d’Apple, les MacBook ne peuvent pas prendre en charge les applications qui ne sont pas issues de son magasin d’applications. Pareillement, les applications d’Apple ne sont compatibles qu’avec les MacBooks. De la sorte, si vous envisagez une utilisation plus élargie, il est préférable d’opter pour un modèle standard. Si vous avez également un budget restreint, le MacBook n’est pas le choix idéal.

Quels sont les différents types de processeur chez un ordinateur portable ?

Un ordinateur portable est toujours propulsé par un processeur. Il y en a de différents types allant des moins rapides aux plus performants. Les processeurs les plus rapides sont ceux d’Intel et d’AMD. Leur degré de performance est indiqué suivant leur série (3, 5, 7, 9).

Par exemple, pour des travaux bureautiques, l’Intel Core i3 et l’AMD Ryzen 3 peuvent faire l’affaire. Par contre, si vous utilisez votre ordinateur portable pour jouer à des jeux plus avancés, vous devez choisir un processeur Intel Core i7 ou Ryzen 7. De même pour la production multimédia. Il va de soi que les Ryzen 9 et Intel Core i9 sont les plus performants.

Le marché dispose également de processeurs accessibles à un prix moins élevé, mais moins performant. Ceux-ci incluent le Pentium et Celeron d’Intel ainsi que l’Athlon d’AMD. Ils conviennent davantage à des utilisations occasionnelles. Il y a cependant d’autres marques qui disposent des processeurs moins performants que ceux d’Intel et AMD, à l’exception d’Apple. Il s’agit notamment de Qualcomm, Microsoft et MediaTek. Toutefois, les ordinateurs équipés de ces processeurs gagnent en autonomie. Quant aux processeurs d’Apple via le Silicon M1 qui est performant et offre une grande autonomie de la batterie.

Faut-il considérer la durée de vie de la batterie ?

Puisque vous pouvez utiliser votre ordinateur portable en l’absence d’une source d’énergie, la durée de vie de la batterie est un point crucial à ne pas négliger. L’autonomie de la batterie est très variée. Certaines peuvent tenir jusqu’à une journée entière. Par contre, d’autres ordinateurs portables doivent être branchés à tout moment.

En outre, l’autonomie varie selon l’utilisation de l’appareil. Si l’ordinateur portable est utilisé notamment pour des tâches moins exigeantes telles que la bureautique, la batterie peut tenir plusieurs heures. En revanche, si vous utilisez un tel appareil pour surfer sur le net ou pour la lecture vidéo, la batterie peut s’épuiser plus rapidement.

