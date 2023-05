Guide d’achat d’un ordinateur portable

Pour bien choisir son ordinateur portable, il est essentiel de prendre en compte sa puissance, ses capacités et ses connectiques. Nous vous donnons plus d’informations dans cet article.

L’ordinateur portable est un appareil polyvalent. Il peut vous accompagner dans votre travail, dans votre passion, dans votre divertissement et dans votre épanouissement. Si vous en achetez un pour vos besoins, vous aurez certainement du mal à vous en séparer, puisqu’il deviendra un allié indispensable. Cependant, si la décision n’est pas suffisamment réfléchie, il est très facile de vouloir s’en débarrasser rapidement. En effet, la machine doit répondre à chacune de vos attentes et de vos exigences. Ainsi, elle pourra effectuer les tâches que vous lui confierez de manière efficace. Pour ce faire, vous avez intérêt à vous préoccuper d’un certain nombre de paramètres.

Choisir le système d’exploitation de l’ordinateur portable

En général, vous avez le choix entre quatre principaux systèmes d’exploitation :

Windows : idéal si vous avez besoin des logiciels Microsoft tels que Microsoft Office, Access ou Outlook ;

: idéal si vous avez besoin des logiciels Microsoft tels que Microsoft Office, Access ou Outlook ; macOS : parfait si vous préférez les produits d’Apple ;

: parfait si vous préférez les produits d’Apple ; Chrome OS : un choix judicieux si vous souhaitez effectuer la plupart de vos tâches sur un navigateur web ;

: un choix judicieux si vous souhaitez effectuer la plupart de vos tâches sur un navigateur web ; Linux : la meilleure option si vous avez envie d’utiliser des logiciels moins populaires, mais gratuits et open sources tels que LibreOffice, Darktable (une alternative à Adobe Lightroom) ou GIMP (une alternative à Adobe Photoshop).

Ainsi, vous devez d’abord vous assurer des raisons pour lesquelles vous allez vous servir de l’ordinateur portable avant de choisir son système d’exploitation.

Connaître le nom du processeur de l’ordinateur portable

Il existe deux principales entreprises qui fabriquent des processeurs pour ordinateurs portables : Intel et AMD. Quand la première rassemble le Core i3, le Core i5, le Core i7 et le Core i9, la seconde inclut le Ryzen 3, le Ryzen 4, le Ryzen 5, le Ryzen 6 et le Ryzen 7. La plus grande différence entre ces deux marques réside dans la performance graphique. D’une manière générale, les processeurs d’AMD sont meilleurs pour les tâches assez complexes comme l’exécution d’un jeu vidéo ou l’édition de vidéos.

Penser à la puissance de l’unité centrale

Si vous avez l’intention d’acheter un ordinateur portable dont la puissance est particulièrement élevée, vous devez vous fier au nombre de cœurs du processeur. Optez pour celui qui en dispose le plus en sachant que Core i3 équivaut à 3 cœurs et Core i9 à 9 cœurs. Aussi, référez-vous à la vitesse d’horloge du CPU. Mesurée en gigahertz (GHz), celle-ci désigne la rapidité de fonctionnement de la machine.

Opter pour la carte graphique la plus adaptée à vos besoins

Les cartes graphiques de Nvidia et d’AMD sont plus adaptées si vous comptez utiliser votre ordinateur portable pour effectuer des tâches assez exigeantes. En revanche, si vous projetez d’y réaliser des opérations simples, les cartes graphiques intégrées sont plus adéquates. Parmi les « opérations simples », il y a le traitement des textes, la navigation web, la vision de films en HD, etc.

Prendre en compte la RAM de l’ordinateur portable

« RAM » est une abréviation fréquemment utilisée pour désigner la mémoire vive de l’ordinateur portable. Elle est mesurée en gigaoctet ou Go. Les fabricants en proposent quatre principales capacités : le 4 Go, le 8 Go, le 16 Go et le 32 Go. Un chiffre élevé indique une puissance optimisée.

Considérer l’espace de stockage

La capacité d’un espace de stockage se mesure également en gigaoctet. Si vous avez les moyens, nous vous conseillons d’opter pour un ordinateur portable avec un disque SSD de 256 Go minimum. Cependant, si vous sauvegardez vos fichiers sur le Cloud ou que vous utilisez Chrome OS, vos besoins peuvent être moins considérables. Dans tous les cas, il est toujours mieux d’avoir plus d’espace disponible que de ne pas en avoir assez. D’ailleurs, si vous prévoyez d’installer de nombreux jeux et des logiciels ou d’enregistrer beaucoup de photos et de vidéos sur votre PC, votre disque dur peut rapidement devenir insuffisant.