Quelle est la bonne URL de Kickass Torrent ?

Kickass Torrent s’avère l’un des sites Web torrent les plus populaires. Il est facile à prendre en main. Toutefois, le site a déjà été supprimé en raison des problèmes juridiques.

Certains contenus sur le Net sont protégés par un droit d’auteur. Ce qui interdit leur téléchargement. Toutefois, en utilisant un VPN, les internautes peuvent contourner ces différentes restrictions. En ce qui concerne le téléchargement, les sites torrent offrent une multitude de choix. Kickass torrent a permis à de nombreux internautes de télécharger des contenus à volonté jusqu’à sa fermeture.

Est-il légal de télécharger des fichiers protégés par des droits d’auteur ?

Les VPN sont surtout utiles pour préserver l’anonymat et éviter les regards indiscrets en ligne. Ces outils permettent en même temps de télécharger des contenus protégés. Ils sont surtout utilisés lors du téléchargement de tels contenus.

Il faut cependant se souvenir qu’un tel acte a toujours été réprimandé par la loi. Lorsqu’un contenu est protégé par un droit d’auteur, il ne peut pas, en principe, être enregistré. Kickass Torrent est un site qui a permis de contourner la loi dans le but d’obtenir des vidéos, des logiciels et d’autres contenus restreints. Il a très vite gagné du terrain pour être subitement supprimé.

Qu’est-ce que Kickass Torrent ?

Kickass Torrent ou KAT a été l’un des sites torrent les plus populaires en raison des choix qu’il offre à ses utilisateurs. Il a été créé en 2008 par un certain Artem Vaulin. Seulement quelques temps après sa création, le site s’est hissé parmi les sites les plus utilisés. En effet, il a atteint le rang de 69ème site le plus visité.

Avant sa fermeture, KAT a permis de télécharger gratuitement des films, de la musique et aussi des logiciels qui sont protégés par un droit d’auteur. Il cumule plus d’un million d’utilisateurs par jour jusqu’à ce que le gouvernement américain ait ordonné son retrait du circuit.

Pourquoi Kickass Torrent a-t-il été supprimé ?

Vaulin a toujours déclaré que son site Web se conforme à la DMCA. Kickass Torrent devait ainsi supprimer tous les contenus protégés. Condition que le fondateur du site n’a pas respecté, d’après la juridiction américaine. Du coup, l’autorité a contraint celui-ci à supprimer le site.

Plus précisément, le personnel n’a pas daigné retirer les contenus protégés du site. Mais ce n’est pas tout, la justice américaine a poursuivi le site d’avoir partagé des contenus piratés.

Après deux longues années d’enquête, le ministère public conclut la culpabilité de Vaulin, le fondateur. Celui-ci a donc contraint le site à se retirer en 2016.

Qu’est-ce qu’un site Web proxy/miroir ?

En dépit de la suppression de Kickass Torrent, de nombreux sites proxy/miroir restent fonctionnels. Il s’agit de sites Web présentant la même apparence que le site d’origine, mais avec de légères différences. Ces sites sont aussi appelés sites clones. Ce qui va ravir les fans de téléchargement de torrents car ils fonctionnent exactement comme KAT.

Il en existe plusieurs à l’instar de The Pirate Bay et Extratorrent. Ces sites Web proxy sont aussi conviviaux et sont peer-to-peer. Vous pouvez ainsi essayer votre téléchargement avec l’un des sites miroir ci-après :

thepiratebay.org

dirtytorrents.com

zoogle.com

torlock.com

extratorrent.si

1337x.to

limetorrents.io

yts.mx

idope.se

Reverra-t-on le site Web Kickass Torrent de sitôt ?

Jusqu’ici, il y a peu d’espoir de revoir Kickass Torrent de sitôt. Depuis 2016, l’année où le gouvernement américain a ordonné sa suppression, il n’y a que des sites clones qui accèdent aux téléchargements illégaux des fichiers protégés. Toutefois, le retour du site Web peut être envisagé, mais cette fois-ci sous un autre nom de domaine. Pour le moment, il faut se contenter des alternatives telles que thepiratebay.org et idope.se.

Quel avenir réserve-t-on aux sites torrent ?

Quand un site torrent comme Kickass Torrent est démantelé, d’autres sites similaires gagnent en popularité. En effet, ceux-ci continuent de partager des données protégées pour les internautes. En plus, ils sont plus conviviaux que les sites légaux de téléchargement.

De leur côté, les gouvernements ne cesseront pas de supprimer les sites torrents. Il devient alors de plus en plus difficile d’y accéder. Les utilisateurs doivent ainsi utiliser un VPN pour pouvoir accéder à ces informations assortis de droit d’auteur.

Faut-il choisir un site Web torrent comme Kickass Torrent ?

Certes, il est toujours illégal de télécharger des contenus protégés. Cependant, il reste une myriade de données libres d’accès que les internautes peuvent enregistrer sans tracas à l’instar des plateformes de streaming. Seulement, celles-ci ne sont pas gratuites. En outre, il existe des contenus qui ne sont pas disponibles dans certaines zones géographiques.