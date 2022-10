Zone Annuaire est l’héritier du site de téléchargement illégal le plus utilisé en France, Zone-Téléchargement. Tout comme son prédécesseur, il rencontre des soucis de clones, fait face aux ayants droit et change très souvent d’URL.

Au début de cette année, Zone-Téléchargement a changé son nom de domaine et devient Zone-Annuaire. Considérée comme illégale, cette plateforme de liens de téléchargement fait l’objet de déréférencements de Google.

Ses administrateurs rencontrent également des soucis avec d’autres sites copieurs. Ceux-ci l’obligent à renouveler son nom de domaine et son adresse. Quelle est alors son URL officielle ? Cet article fait le tour de ce que les utilisateurs doivent savoir sur ce site.

Zone Annuaire : successeur de Zone Téléchargement

Zone Annuaire est un annuaire de téléchargement de liens directs (Direct Download). Un bon nombre d’internautes l’a connu sous le nom de Zone Téléchargement. De larges choix de documentaires, films, émissions ou des jeux vidéo sont disponibles, seuls les logiciels sont absents du site.

Pour s’assurer que chaque visiteur n’est pas un robot, la plateforme a mis en place un captcha. Afin de réussir l’accès, il faut désactiver le bloqueur de pub puis cocher sur le captcha.

Avant sa fermeture, Zone Annuaire se positionne comme le site illégal le plus visité en France. En fait, plus de 15 millions de visiteurs se rendent sur cette plateforme chaque mois. Cette popularité tient à sa facilité d’utilisation. En effet, ce site ne requiert pas la création d’un compte. En y ajoutant la méthode de téléchargement direct, les internautes bénéficient de tous les éléments nécessaires pour accéder à cette plateforme illégale.

Zone Annuaire est-il légal ?

Zone Annuaire fait partie des plateformes illégales. La majorité des contenus proposés sont en effet protégés par le droit d’auteur, bien que certains fichiers restent libres de droits.

Comme il s’agit de DDL et non de Torrents, la plateforme ne se trouve pas dans la cible de l’HADOPI. Cependant, les autorités ont tout fait pour la fermer depuis 10 ans, depuis l’époque de Zone Téléchargement.

Pour télécharger ou visionner légalement des contenus protégés par le droit d’auteur, il faut privilégier les espaces de streaming payants. En particulier, Netflix, Spotify, Disney+, Amazon, iTunes, Google Play Films, Canal VOD…

Zone Annuaire : pourquoi change-t-il fréquemment d’adresse ?

Avant de tirer définitivement le rideau, Zone Annuaire a souvent modifié son nom de domaine. Ce changement fait suite à la guerre avec les ayants droit, au souci de déréférencement avec Google et aux problèmes avec les sites copieurs.

Pour rappel, les tribunaux ont ordonné depuis plusieurs années aux opérateurs de neutraliser toutes les plateformes de téléchargement illégal via leurs DNS. En conséquence, Google a supprimé Zone-Annuaire de son moteur de recherche.

Mais pas seulement, les sites miroirs constituent également l’une des raisons de ce changement fréquent d’adresse web. Créés par des cybercriminels, ces clones visent à installer des logiciels malveillants sur les machines des utilisateurs ou à prendre le contrôle de leurs données personnelles.

Quelle est l’adresse actuelle du site ?

Zone Annuaire a connu au fil du temps une modification de son adresse web. En continuel conflit avec les ayants droit et les clones qui tentent par tous les moyens de le fermer, le site évolue et change d’adresse web.

Le 25 avril 2022, les créateurs de la plateforme ont annoncé l’arrêt de toutes les activités de ZT. Ces derniers expliquent que toutes leurs bases de données ont été détruites.

Toutefois, le site est maintenant de retour avec cette URL : zone-telechargement.tel

Une baisse d’utilisateurs importante

Les utilisateurs de Zone Annuaire semblent avoir de plus en plus peur et lui tournent le dos, à cause de son côté illégal. En effet, un bon nombre de Français préfère se pencher vers les plateformes de streaming légales. D’autant plus que ces sites ne cessent de développer la qualité et la richesse de leurs contenus.

Quelles alternatives à Zone Annuaire ?

