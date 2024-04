Top des meilleurs porte-bébés pour vélo (électrique ou non)

Bubbly Maxi Plus : siège bébé vélo arrière adapté aux fat bike

On aime Conforme aux normes de sécurité

Confort et sécurité optimale On aime moins Peut nécessiter un porte-bagages spécifique

Le Bubbly Maxi Plus est un siège de vélo arrière conçu pour les enfants pesant de 9 à 22 kg. Il est compatible avec les vélos dotés de roues de 26 » à 29 » et ayant un porte-bagages d'une capacité minimale de 27 kg. Sa conception moderne s'intègre parfaitement aux tendances cyclistes actuelles. Ce siège répond aux normes de sécurité TÜV GS – EN 14344, ce qui garantit sa qualité et sa sécurité. Il est équipé d'un système mécanique qui permet une installation et une libération rapides et faciles du siège.

Pour assurer le confort et la sécurité de l'enfant, le siège dispose :

d' accoudoirs offrant une protection pour les mains,

offrant une protection pour les mains, d'un harnais de sécurité réglable en hauteur sur 2 positions,

d'une boucle de sécurité à l'épreuve des enfants

et d'une ceinture de sécurité supplémentaire.

Les repose-pieds sont réglables sur 4 positions pour s'adapter à la taille de l'enfant et du vélo. Le siège est livré entièrement assemblé, ce qui facilite son montage. Il est disponible en quatre couleurs : noir/gris foncé, gris anthracite/marron, marron/vert pastel et or/noir.

Caractéristiques techniques