À travers ce dossier, découvrez le meilleur VTT électrique de Decathlon adapté à vos besoins. Depuis 1976, cette marque propose en fait d’excellents modèles au prix abordable.

Les VTT à assistance électrique connaissent un succès sans précédent en Europe. Ils constituent l’une des solutions les plus écologiques pour se déplacer. Pour faciliter votre choix du meilleur VTT électrique Decathlon, poursuivez votre lecture. Ce top a décrypté les particularités des 10 VTTAE proposés par cette célèbre marque.

E-ST 100 : le VTT électrique de Decathlon pour les débutants

L’E-ST 100 est un modèle à recommander à tous les cyclistes débutants qui recherchent un vélo de randonnée. Ce modèle a été soumis à plusieurs tests tout au long de son développement. De fait, elles y trouveront leur compte en parcourant des distances assez longues.

L’E-ST 100 s’équipe d’un moteur 250 W offrant un couple de 42nM garantissant un niveau de performance incomparable. Il comprend un système de freinage à disque et une boîte de vitesses à simple plateau garantissant d’excellentes performances dans le temps.

Son cadre est en acier résistant, ses roues à double paroi offrent de bonnes propriétés d’adhérence, tandis que sa suspension de 100 mm à l’avant lui confère un avantage indéniable.

Ces caractéristiques font de l’E-ST 100 le meilleur VTT électrique Decathlon pour les paysages accidentés où les difficultés sont légion. Des roches, des racines, des cailloux, des ruisseaux, autant d’éléments qui peuvent être traversés avec aisance grâce à ce guidon.

Prix : 1 099€

E-ST 520 : un VTT électrique pour les cyclistes de niveau intermédiaire

Grâce à ce VTT EST-520 de la gamme Rockrider, la randonnée en montagne devient réalité. Ce vélo à assistance électrique a été conçu pour aborder sans difficulté les montées. Il bénéficie d’un certain nombre de fonctionnalités spécifiques qui optimisent ses capacités à parcourir les montagnes. Muni d’un moteur central développant un couple de 70 nm, affronter les obstacles et les pentes raides ne posera plus de problème. De plus, la transmission du moteur par courroie assure un silence exceptionnel.

Par ailleurs, cette grande prouesse s’accompagne de diverses spécificités tendant à améliorer le confort des cyclistes lors de leur pratique. Système d’assistance à plusieurs niveaux, écran, une selle avec une configuration excellente, chaque élément a été pensé avec soin pour un usage harmonieux de ce vélo. Il est également possible de profiter de plusieurs heures d’assistance grâce à la grande autonomie de sa batterie.

Le fait d’ajouter un système de verrouillage de batterie constitue un meilleur atout majeur pour ce VTT électrique Decathlon. En effet, sur les pistes les plus dénivelées, les secousses et vibrations gênantes engendrées par la batterie ne risquent plus de vous effrayer.

Prix : 1 799€

E-ST 900 : un VTT électrique puissant

L’E-ST 900 de Rocksider dispose d’un moteur puissant de 70nM offrant une autonomie de 3h avec 500 Wh. Ce vélo tout terrain électrique est le meilleur modèle de Decathlon pour des randonnées inoubliables. Proposant une capacité concrète à surmonter les obstacles majeurs, la fluidité du pédalage qu’il offre rendra la balade encore plus facile.

En toute saison, montez en selle et dévalez les pentes les plus ardues avec ce VTTAE. En fait, il possède tous les accessoires nécessaires pour se démarquer des autres VTT électriques. Un moteur puissant combiné à des équipements performants, sans négliger son confort, ces derniers répondent aux exigences des utilisateurs les plus avertis.

La solidité de l’E-ST 900 est aussi une preuve de sa puissance. Fabriqué en alliage d’aluminium 6061, son cadre tubulaire est très résistant, même face à des conditions difficiles. La combinaison d’une structure flexible et de roues adhérentes permet de réduire l’impact des chocs sur le vélo et son utilisateur.

E-AM STILUS : le VTT électrique de Decathlon haut de gamme

Ce modèle Decathlon convient aux explorateurs qui cherchent à expérimenter les performances d’un meilleur VTT électrique sur des pistes accidentées. Il intègre 5 niveaux d’assistance leur permettant de profiter d’un pédalage assisté qui soit en adéquation totale avec leurs exigences lors de leur pratique.

L’E-AM STILUS possède un moteur BOSH qui fournit un couple de 65 Nm, ce qui en fait l’un VTT de randonnée le plus performant. Il intègre des équipements robustes et plusieurs accessoires repensés pour offrir un niveau de confort très appréciable.

Il se démarque par la fluidité des coups de pédale et l’assistance capable de fournir 340% de capacité. Sa fourche tout comme son amortisseur permettent de contrôler facilement la trajectoire. Ses Multisensors fournissent le meilleur appui pour pédaler tandis que sa batterie assure une autonomie d’environ 5 heures. En effet, il combine toutes les caractéristiques requises pour assurer une belle promenade.

Dakota Fe : une solution pratique pour parcourir de longues distances sans effort

Le Dakota est le VTT électrique qui allie autonomie, fonctionnalité et puissance. Pour vous permettre de parcourir un long trajet, ce modèle fait appel à une batterie 840 Wh semi-intégrée. Cette batterie compte parmi les plus énergétiques du marché. Elle offre une autonomie exceptionnelle, pouvant atteindre 160 km avec le mode ECO.

En outre, il dispose d’un moteur 250W offrant un couple de 50 Nm. Conçu par la société UBK Systems, celui-ci a été pensé pour garantir un niveau de fiabilité maximal et une grande longévité. Étant également équipé d’un système de commande FOC de pointe et d’un détecteur PAS, le cycliste peut profiter des réactions dynamiques et progressives du système.

Sans oublier les freins à disques hydrauliques, qui offrent un freinage fiable et précis, garantissant une sécurité accrue lors des déplacements. Vivez une meilleure expérience et ayez le contrôle total de vos mouvements.

Moma Bikes 26 Pro : le VTT électrique Futuriste de Decathlon

Vous voulez un vélo de montagne électrique avec des caractéristiques innovantes ? Le Moma Bikes 26 Pro de Decathlon devrait figurer en tête de votre liste. C’est une excellente machine au design et à la technologie de pointe.

Doté d’un moteur de 250W associé à une batterie amovible de 624 Wh, ce VTT vous permettra d’affronter facilement toutes les épreuves ! Quant au freinage, il se fait grâce à un système hydraulique. Sa fourche avant évite les pertes de rythme et les blocages.

Avec son look plus agressif et ses pneus ultras larges, le Moma Bikes 26 Pro pourra vous accompagner dans toutes vos aventures. En effet, son design a été imaginé pour vous permettre de dévaler les pentes accidentées des montagnes, mais aussi les pistes glissantes, comme la neige, le sable, la boue, etc.

Il offre une autonomie importante de 120 km, permettant ainsi de profiter de belles balades. Ses roues ultras larges permettront de se déplacer plus facilement sur les terrains vallonnés. Elles ont été conçues pour maintenir une bonne stabilité quelle que soit la nature des obstacles.

Leader Fox Orem : le VTT idéal pour les hommes

Le Leader FOX OREM est l’un des nouveaux VTT électriques de Décathlon conçu spécialement pour les hommes à la recherche d’un maximum de puissance. Il est équipé d’un moteur PANASONIC GX Ultime ainsi que d’une batterie intégrée de marque LI-ION 20A.

D’ailleurs, ce moteur central revendique un couple de 90Nm et dispose d’un détecteur de torsion permettant de mesurer la puissance de pédalage. Autrement dit, lorsque le cycliste exerce une force plus importante sur la pédale, le moteur augmente sa force. Ce moteur se distingue par un fonctionnement souple, une capacité de puissance au-dessus de la moyenne lors des montées et un faible niveau de bruit. Le système est contrôlé par un écran LCD et un contrôleur à bouton-poussoir situé sur le guidon.

Ce système est contrôlé via l’écran LCD ainsi qu’un bouton de commande au niveau du guidon. Il permet de déterminer aisément le type d’assistance nécessaire, tout en affichant le taux de charge et la vitesse du véhicule. Doté d’une fourche à suspension, il amortit les irrégularités de la route et permet de rester confortable en randonnée. Sa longue autonomie permet de circuler durant une longue période tandis que sa capacité de charge très rapide fait de l’OREM le meilleur VTT électrique de Décathlon.

Stilus E All Mountain : un VTT électrique tout-suspendu à 3 999 €

Decathlon propose un VTT électrique premium inédit, le Stilus E All Mountain. Ce bijou se distingue déjà par sa capacité à résister aux pentes, quelle qu’en soit l’inclinaison. Muni d’un moteur de 4e génération, Bosch Performance Line CX, ce VTT fournit un couple de 85 Nm ainsi qu’une assistance de 340% au pédalage. Pour autant, et conformément à la loi européenne, celui-ci fournit une vitesse de 25 km/h.

La structure se compose d’aluminium pour alléger le vélo. Sa batterie de 625 Wh permet de disposer de 5 heures d’autonomie. Ce vélo est accompagné d’un chargeur Bosch 6A. Le Stilus inclut également une fourche de la marque Rockshox 35, tandis que ses roues de 29 pouces sont de marque Vittoria Martello.

Mélangeant fonctionnalité et design haut de gamme, Stilus intègre un mini-écran aux multiples caractéristiques. Notamment le statut de la batterie, allure actuelle, distance couverte et distance totale.

Dakota Rouge All Mountain : un VTT électrique respectant l’environnement

Vous cherchez un moyen de déplacement écologique garantissant à la fois confort et convivialité ? Le Dakota Rouge All Mountain est le meilleur VTT électrique de Decathlon qu’il vous faut. Outre sa maniabilité, il bénéficie de diverses fonctionnalités permettant de tirer pleinement profit de sa puissance.

En outre, ce vélo électrique se passe de carburant et ne rejette pas des émissions à effet de serre. Il s’agit ainsi d’un engin qui respecte l’environnement. Par ailleurs, il constitue une véritable alternative économique. Les dépenses associées au carburant disparaissent systématiquement du budget.

Cette batterie offre une performance incomparable en ce moment. Ayant une capacité de 840 Watts au total, elle propose une tension électrique de 48 Volts ainsi qu’un flux de courant de 17 Ampères. À noter toutefois que son autonomie est la principale caractéristique de cette batterie.

E-ST 500 : le VTT électrique haut de gamme pour les femmes

L’E-ST 500 est également un excellent vélo électrique pour les déplacements quotidiens. Vous aurez un vélo électrique avec des composants de haute qualité, un moteur puissant, une grande autonomie et une belle assistance au pédalage. Cela le rend également parfait pour les trajets quotidiens. Vous bénéficierez également des avantages supplémentaires d’un vélo de montagne, comme une belle suspension avant et de gros pneus pour une adhérence incroyable. Vous pouvez également ajouter un porte-bagages et des garde-boue pour le rendre vraiment adapté à la conduite quotidienne.

L’E-ST 500 est équipé de freins hydrauliques installés en combinaison avec des disques de 180 mm. Cette combinaison donne au vélo électrique beaucoup de puissance de freinage.

La batterie est également amovible, ce qui la rend pratique si vous souhaitez charger la batterie à l’intérieur. Le chargeur inclus est un chargeur 36V, 2A. Sa selle « comfort evo » se révèle plus ergonomiques. Sa forme est creuse au centre et permet d’éviter les frictions et les irritations lors de randonnées VTT.