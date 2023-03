Le meilleur aspirateur robot nettoie le plancher de façon autonome et efficace. Ses divers capteurs servent à optimiser son utilisation. Il suffit de choisir le modèle le plus adapté à vos besoins pour alléger l’entretien de l’intérieur de votre maison.

Passer l’aspirateur n’est pas une tâche pour tout le monde, notamment pour les personnes allergiques aux acariens et à ces diverses particules dans l’air. L’option la plus appropriée reste l’utilisation d’un aspirateur robot. Ce gadget intelligent peut parcourir les pièces sans difficulté pour assurer le nettoyage. Vous pouvez le programmer via votre smartphone. Cela vous laisse le temps de papoter avec les enfants tandis que votre meilleur aspirateur robot ramasse les saletés. Mais dégoter celui qui vous convient le mieux nécessite parfois du temps et de l’argent. On a ainsi érigé une liste contenant les meilleurs modèles afin de faciliter votre tâche.

Ecovacs Deebot X1 Omni : le meilleur aspirateur robot 2 en 1

Caractéristiques techniques Poids : 4,4 kg

Dimensions : 36,2 x 36,2 x 10,4 cm

Capacité : 3,2 Litres

Puissance d’aspiration : 5000 PA

Puissance : 45 Watts

Niveau sonore : 68 dB

Autonomie : 4 heures et 20 minutes

L’Ecovacs Deebot X1 Omni peut passer la serpillère autant qu’il peut passer l’aspirateur. En plus, à lui seul, il peut vider sa propre poubelle avant de nettoyer sa toile de vadrouille. De ce fait, on pense que c’est le meilleur aspirateur robot 2 en 1 de notre liste.

Vous pouvez vous servir de sa caméra pour visionner ce qui se passe dans votre intérieur. Par ailleurs, l’Ecovacs Deebot X1 Omni dispose d’un audio bidirectionnel et d’un assistant vocal connu sous le nom de Yiko. Ce qui permet de le contrôler verbalement sans avoir besoin d’un haut-parleur intelligent. Le seul reproche qu’on peut lui faire c’est son prix qui reste cher.

Capteur d’obstacles

Contrôle vocal

Cher

Moteur bruyant

Roborock S7+ : le robot aspirateur haut de gamme de la marque

Caractéristiques techniques Poids : 18,7 kg

Dimensions : 43,9 x 37,5 x 55 cm

Capacité : 0,47 Litres

Puissance : 68 Watts

Niveau sonore : 67 dB

Autonomie : 3 heures

Si vous souhaitez acheter un aspirateur robot haut de gamme, le Roborock S7+ peut faire l’affaire. Cet aspirateur à la fois combo et vadrouille est capable d’identifier le tapis pour le nettoyer de manière adéquate. Ainsi, il peut passer l’aspirateur et passer la serpillère selon le type de sol à nettoyer. Il suffit juste de remplir son réservoir d’eau.

S’il remplit les conditions requises d’un meilleur aspirateur robot intelligent, le Roborock S7+ présente d’autres atouts. Vous pouvez, par exemple, activer le verrouillage enfant qui désactive les boutons physiques. Vous pouvez aussi l’envoyer à un endroit précis avec l’option « Pin & Go ».

Grande autonomie de la batterie

Fonction verrouillage enfant

Cher

Le sac jetable serait un atout

Eufy by Anker RoboVac G10 Hybrid : le meilleur aspirateur robot pour un nettoyage dynamique

Caractéristiques techniques Poids : 2,7 kg

Dimensions : 32,5 x 32,5 x 7,2 cm

Capacité : 0,45 Litres

Consommation : 40 Watts

Puissance d’aspiration : 2000 PA

Niveau sonore : 55 dB

Autonomie : jusqu’à 80 minutes en mode standard

Notre top 3 se termine par le RoboVac G10 Hybrid. Non seulement celui-ci dégage moins de bruit lors de sa vadrouille, mais il consomme aussi moins d’énergie. Cependant, il nettoie votre sol de façon intelligente via sa technologie Smart Dynamic Navigation. Vous n’avez qu’à télécharger son application compagnon, eufyHome et le contrôler par la voix.

Sa puissance d’aspiration n’est cependant pas aussi élevée que celle du Deebot X1 Omni d’EcoVacs. Son autonomie est également réduite, notamment si vous l’utilisez sur un tapis ou une moquette. Néanmoins, on le recommande pour son moteur moins bruyant et son design élégant.

Design élégant

Nettoyage dynamique et intelligent

Autonomie réduite

Absence de cartographie des itinéraires

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI : le modèle idéal pour les grandes maisons

Caractéristiques techniques Poids : 6,7 kg

Dimensions : 35,3 x 35,3 x 9,3 cm

Capacité : 0,42 Litres

Consommation : 40 Watts

Autonomie : 3 heures

L’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI est, en quelque sorte, le grand frère du Deebot X1 Omni. Seulement, celui-ci s’avère un peu moins énergivore. Il utilise une intelligence artificielle qui détecte les obstacles pour les éviter lors de sa vadrouille. Lorsqu’il détecte un obstacle, il change de direction instantanément.

Si vous n’avez pas de caméra de sécurité à l’intérieur de votre maison, vous pouvez l’utiliser pour visionner ce qui se passe en temps réel grâce à l’application compagnon. Bien que sa durée de nettoyage ne puisse excéder celle du Deebot X1 Omni, celui-ci peut nettoyer pendant 3 heures d’affilée.

Idéal pour nettoyer les surfaces plus larges

Caméra de sécurité alternative

Moins efficace si le sol n’est pas totalement plat

Mode serpillère plus bruyant

Shark AI Ultra 2 en 1 : un aspirateur robot de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Poids : 4.45 kg

Dimensions : 34 x 34 x 14,5 cm

Autonomie : 1 heure et 50 minutes

Mode de contrôle : par la voix

Le Shark AI Ultra 2 en 1 permet également de nettoyer et d’aspirer les saletés sur vos sols. Avec son mode laveur, vous bénéficiez d’un lavage sonique de 10 frottements pas minute. De ce fait, un seul passage peut enlever la moitié des taches sur votre tapis. Il dispose également d’une brosse anti-emmêlement. Ce qui empêche les cheveux et les poils de s’emmêler.

Son capteur Laser AI à 360° lui permet de cartographier votre pièce. Le mur virtuel ainsi créé permet d’éviter les différents obstacles qui peuvent entraver sa vadrouille. Pour le commander, vous devez vous connecter avec son appli SharkClean. Cet appareil est également compatible avec Alexa et Google Assistant.

Parcours intelligent avec cartographie

Commande vocale

L’application pourrait être plus intuitive

Autonomie réduite

iRobot Roomba J7+ : le meilleur aspirateur robot tout terrain

Caractéristiques techniques Poids : 3,24 kg

Dimensions : 33 x 33 x 7 cm

Compatible avec : Amazon Echo, Google Home, smartphone, tablette

Usage recommandé : tout type de sol

L’iRobot Roomba J7+ se démarque de la concurrence du fait qu’il embarque une technologie d’apprentissage automatique. Grâce à cette dernière, le robot reconnaît les obstacles sur son chemin et les contourne de façon intelligente. Les algorithmes de ML PrecisionVision Navigation servent à renflouer sa base de données pour pouvoir reconnaître les éventuels obstacles lors de sa vadrouille.

Sa caméra intégrée, quant à elle, photographie les objets qu’il pense être un obstacle potentiel pour servir de base de données. Ce qui vous permet de créer des zones d’exclusion pour les nettoyages à venir. Pour le nettoyage des bords, il se sert de sa brosse latérale et de ses 2 extracteurs en caoutchouc multi surfaces.

Évitement des obstacles

Parfait pour les nettoyages programmés

Autonomie réduite

Cher

Neato Robotics D8 : optez pour un design attrayant

Caractéristiques techniques Poids : 3,66 kg

Dimensions : 33,6 x 32,3 x 10,1 cm

Capacité : 0,7 Litres

Consommation : 30 Watts

Puissance d’aspiration : 5000PA

Niveau sonore : 69 dB

Autonomie : 1 heure et 40 minutes

Si vous penchez plutôt pour les modèles plus anciens, votre prochain achat peut se tourner vers le Neato D8. Son nom vient de sa forme s’apparentant à la lettre « D ». La technologie Laser Smart accompagne cette forme pour optimiser le mappage et le nettoyage de vos sols. On peut alors dire que c’est le meilleur aspirateur robot ancien modèle qui témoigne d’une grande performance.

Le Neato D8 est plus efficace pour aspirer les poils des animaux de compagnie. En plus, vous pouvez vous procurer ses accessoires selon votre besoin. N’oubliez pas qu’il peut se recharger quand sa batterie est faible pour ensuite revenir plus tard là où il s’est arrêté.

Brosse combinée à spirale

Filtre HEPA

Autonomie réduite

Accessoires vendus séparément

FAQ sur l’aspirateur robot

Différent de l’aspirateur balai, l’aspirateur robot navigue de manière autonome dans votre pièce et nettoie les saletés sur le sol. Doté d’une intelligence artificielle, ce gadget fonctionne automatiquement afin de vous laisser plus de temps pour d’autres corvées. Si vous choisissez le meilleur aspirateur robot, vous pouvez lui faire confiance pour nettoyer vos sols même pendant votre absence. Il suffit de programmer le nettoyage avec l’application compagnon.

Puisqu’il s’agit d’un appareil autonome, il fonctionne à l’aide d’une batterie rechargeable. Il est capable de rejoindre la station de charge pour s’approvisionner en énergie lorsque sa batterie est faible. Certains modèles haut de gamme disposent d’une station de charge qui s’occupe également de la vidange de la poubelle quand celle-ci est pleine.

Quels sont les facteurs qui entravent le bon fonctionnement du robot aspirateur ?

Nombreux facteurs peuvent entraver le bon fonctionnement de l’aspirateur robot. Les différents obstacles qui entravent son chemin peuvent perturber le nettoyage. Ce sont, par exemple, les cordons de charge, les jouets, les vêtements et chaussures qui traînent par terre, etc.

Le meilleur aspirateur robot peut contourner ces obstacles, mais cela, au détriment du nettoyage. En effet, les parties zappées au-cours de sa vadrouille demeurent sales. Par ailleurs, la puissance d’aspiration diffère d’un type de sol à un autre. Certains sont plus efficaces sur le tapis tandis que d’autres fonctionnent mieux sur les carreaux.

Quel est le meilleur moyen pour vider la poubelle de l’aspirateur robot ?

En principe, l’aspirateur robot dispose d’un bac qui sert à collecter les déchets. Il doit être installé correctement à l’intérieur du robot. Lorsque le bac est plein, il faut le vider. Pour ce faire, vous devez accéder par la trappe située au-dessus du capot du robot aspirateur pour ensuite retirer le bac plein. Vous pouvez le mettre à nouveau à sa place puis verrouiller le coffrage.

Les modèles 2 en 1 peuvent assurer le lavage du sol en plus du nettoyage des saletés. Ceux-ci disposent de 2 réservoirs d’eau. L’un est destiné à contenir l’eau propre et l’autre, l’eau sale. Normalement, quand le premier réservoir se vide peu à peu de son eau, l’autre se remplit d’eau sale. De la sorte, vous devez remplir régulièrement le premier réservoir et en même temps vider le second.

Il n’y a pas de nettoyage s’il n’y a pas de brosses. Ce sont ces dernières qui ramassent les saletés sur le sol et qui les orientent vers la bouche d’aspiration. Parfois, les poils résistent à l’aspiration et restent collés aux brosses. Il en est de même pour les cheveux.

Il arrive également que ceux-ci s’emmêlent entre eux ou s’agglomèrent avec d’autres résidus et impuretés. Par conséquent, il faut utiliser une brosse de nettoyage dont les poils sont plus larges. L’élimination des poils peut aussi s’effectuer à l’aide des mains, c’est-à-dire en les retirant directement. Mais cette action nécessite à la fin un petit passage de la brosse de nettoyage pour assurer que tout est passé.

Que faire lorsque l’aspirateur robot tombe en panne ?

Le meilleur procédé à suivre lorsque l’aspirateur robot tombe en panne est d’abord d’informer le fabricant/vendeur, si l’offre est assortie de service après-vente bien sûr. Ce dernier saura comment faire dans ce cas (acheminer le produit vers l’atelier de réparation par exemple). Rappelez-vous, en l’absence de garantie, vous devez payer les frais de réparations.

Si vous habitez loin ou si vous connaissez un spécialiste de confiance qui habite près de chez vous, vous pouvez également le contacter. C’est aussi valable lorsque le fabricant ne propose pas de SAV. Ensuite, il pourra identifier le problème et faire les réparations nécessaires.

Quel est le meilleur moyen pour assurer la longévité de l’aspirateur ?

Si vous souhaitez garder votre aspirateur robot en bon état pour une longue durée, vous devez veiller à son entretien de manière régulière. Cela se traduit avant tout par le nettoyage des brosses ainsi que de la bouche d’aspiration. Ensuite, il est aussi important de laver le coffrage avec un chiffon humide. Le même procédé est aussi nécessaire pour enlever la poussière de la station de charge.

Si la poussière favorise le dysfonctionnement, les substances liquides sont aussi à éviter, notamment si votre robot aspirateur ne dispose pas de fonction de lavage. En effet, les poussières obstruent l’appareil. Enfin, évitez d’exposer aussi bien la station de charge que le robot à la chaleur ou sous le soleil.

