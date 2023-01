Test du Roomba Combo J7 Plus : un robot aspirateur d’exception

Le Roomba Combo J7 Plus séduit particulièrement par sa performance. Mais ses autres atouts reposent sur ses multiples fonctionnalités.

Aujourd’hui, nous allons tester le Roomba Combo J7 Plus. La majorité des utilisateurs prône la performance et l’intelligence de ce robot. Mais durant nos tests, on mit en évidence plusieurs fonctionnalités assez atypiques. En effet, les avantages du produit reposent aussi sur sa capacité de nettoyage et son automatisme.

Un design sobre et chic

Le Roomba Combo J7 Plus apporte un renouveau sur ce point. En effet, sa couleur noire illustre une élégance atypique. De plus, les commandes ont été conçues pour fournir une touche futuriste au produit. Les adeptes de la haute technologie trouvent ainsi leur bonheur avec ce modèle ;

Mais cette couleur sobre est avantageuse sur certains sujets. Effectivement, nous n’avons remarqué ni poussières ni empreintes de doigts, même après des heures de nettoyages.

Par ailleurs, la simplicité du produit s’apprécie aussi sur sa partie supérieure. Les touches de commandes sont très discrètes. Vous n’avez alors qu’une surface noir matte devant vous.

Concentrons-nous ensuite sur la station de recharge. Ce bloc est de couleur similaire à notre Roomba Combo J7 Plus. Mais il est assez imposant, et nécessite un emplacement adéquat. Dans notre intérieur, nous l’avons placé à côté d’un mur blanc. Cette petite astuce a amélioré la décoration de notre maison de test.

Caractéristiques techniques Dimensions : 33,8 cm de long, 33,8 cm de large, et 8,6 cm de hauteur

Couleur : noir

Système de protection : pare-chocs avant

3 roues : 2 bidirectionnelles et 1 pivotante

Brosses latérales avec 3 bras

2 brosses en caoutchouc

Bac à poussière de 14 oz/0,4 L

Commande : panneau tactile

Caméra intégrée

Prix : à partir de 999 euros

Roomba Combo J7 Plus et son application de commande

Comme tous les robots aspirateurs, le Roomba Combo J7 Plus possède aussi son application iRobot. Vous pourrez alors l’associer avec votre smartphone. De ce fait, vous aurez un contrôle absolu sur votre machine.

Nous avons été surpris par les étapes d’initiation. Après l’installation de l’application, plusieurs consignes étaient à notre disposition. Mais le plus important été la phase de cartographie. Cette fonctionnalité permet de programmer les zones à traiter. Ensuite, le robot s’occupe du reste. Cependant, cette application est efficace pour catégoriser les tâches à effectuer. Tapis, moquette, sols, carrelage, ou autres. Il suffit de les planifier. Toutefois, le Roomba Combo J7 classe les endroits à traiter, même si vous lui donnez des consignes précises.

La progression du travail du robot s’affiche en temps réel. Et vous allez recevoir une notification une fois ces tâches achevées.

Par ailleurs, il est possible d’utiliser l’assistance vocale avec cette application. Cette option est très pratique, surtout si vous avez un smartphone performant. N’hésitez pas à vous orienter vers Alexa ou Siri.

En outre, l’iRobot permet de comprendre les composants du Roomba Combo J7 Plus. Vous allez alors vous familiariser avec le produit au fil du temps. Aussi, des notifications de rappels apparaissent sur l’écran pour signaler les dommages sur certaines pièces. Vous pourrez suivre l’évolution de votre robot.

En tout cas, cette application a été la plus facile à manipuler. L’interface simpliste est efficace pour accéder à plusieurs fonctionnalités en quelques clics. En plus, elle recommande des styles de nettoyage, en fonction de la cartographie que vous avez dessinée.

Roomba Combo J7 Plus : une navigation précise en général

Nous avons configuré la cartographie de nettoyage grâce à l’application. Il est maintenant temps de se concentrer sur le mode de fonctionnement du Combo J7 Plus.

Le logiciel de navigation

Dès le premier passage, le robot a heurté les obstacles sur son chemin. Chaises, murs, tables, etc. Cette situation nous a surpris. Toutefois, c’est normal, car le système de localisation intégré n’est autre que la « PrecisionVision Navigation ». Ce dernier photographie les obstacles pour les contourner la prochaine fois. Une fois que nous avons compris le concept, le Roomba Combo J7 Plus a réussi à se repérer dans notre intérieur. En comparant avec le système LIDAR, la « PrecisionVision Navigation » est aussi très fiable.

L’évitement des obstacles

Mais il y avait un petit problème avec le système de localisation. Les obstacles temporaires, comme les boîtes ou les vêtements éparpillés sur le sol, seront pris en compte. Le robot mémorise l’emplacement de ces derniers, et esquive la zone. Cette situation est contraignante, car ces endroits seront négligés lors des prochains passages.

Une fois que vous l’aurez compris, vous pourrez mieux utiliser votre Roomba Combo J7 Plus.

Toutefois, le système de navigation est aussi très efficace pour protéger vos animaux de compagnie. En effet, il y a une fonctionnalité pour les contourner. De plus, le design assez sobre passera inaperçu dans votre maison. Mais si vous êtes inquiet sur le sujet, vous pourrez contrôler le robot à partir de l’application. Dans ce cas, vous allez les inclure votre animal, et sa petite chambre dans les zones à éviter.

La discrétion

Côté sonorité, le Roomba Combo J7 est très silencieux, même à une vitesse max. Le son maximum était de 68 décibels. Lors des aspirations, les bruits ont augmenté de 5 décibels. Toutefois, le robot est très discret si vous êtes dans une pièce à part.

Roomba Combo J7 Plus : un nettoyage précis

Le robot se déplace avec une vitesse hallucinante, voire agressive. En effet, il se circule rapidement de chambre en chambre.

Une efficacité exceptionnelle contre les salissures

Cependant, le Roomba Combo J7 Plus n’a négligé aucune zone. Le robot a commencé par les saletés superficielles. Miettes, poussières, débris légers, ou autres. Ici, la fonction d’aspiration a fait son travail. Parfois, nous avons essayé avec des déchets assez gros, comme des morceaux de frites. La machine n’a eu aucun problème à les aspirer en deux passages.

Promo -26% Aspirateur robot connecté iRobot Roomba j7+ - Station d'autovidage - 2 brosses caoutchouc - Idéal animaux - Cartographie - Détecte & évite les obstacl ... L’aspirateur robot Roomba j7+ ...

Votre vie est déjà bien rempli...

Pour accomplir parfaitement le...

Oubliez l’aspirateur pendant p... 999.99 € 736.25 € Voir l'offre

Ensuite, elle s’est arrêtée quelques secondes devant un tapis. Nous étions étonnés par cette situation. Mais en analysant de près, le robot faisait des calculs pour mieux le nettoyer. C’est alors un des atouts les plus remarquables de ce produit.

Mais malgré cette vivacité, il était impossible d’ajuster le niveau de puissance. Le Roomba Combo J7 Plus devait faire quelques passages supplémentaires pour traiter les salissures rebelles.

Le nettoyage proprement dit

Après, nous avons testé la capacité de nettoyage. Le Roomba Combo J7 Plus possède des brosses latérales et une brosse centrale. Les fonctions de ces pièces sont très précises. Le robot a alors réussi à traiter nos carrelages. Par ailleurs, il est possible de programmer la quantité de liquide nécessaire pour mieux se concentrer sur les zones délicates. 3 options sont à votre disposition. La dose minimale est réservée aux planchers en bois. Pour les sols durs, vous pourrez vous orienter vers les quantités moyennes et maximales.

Le robot possède des bras automatiques. Ces compartiments sont des pièces importantes pour les débris assez imposants. Le Roomba Combo J7 Plus pourra alors les ramasser, et les mettra dans son sac de collecte. Aussi, ces bras peuvent aider à franchir les escaliers en cas de besoin.

Mais soyez attentif au moment de la vidange des eaux usées. En effet, cet instant est très bruyant. Le Roomba Combo J7 Plus a enregistré plus de 90 décibels.

Un autre inconvénient : le réservoir d’eau. Ce compartiment n’est que de 210 ML. Lors des nettoyages assez corsés, le robot doit faire plusieurs aller-retour pour le remplissage. Cette situation a un impact sur la batterie, et la durée de travail. Mais en général, la qualité de lavage est toujours très surprenante.

Roomba Combo J7 Plus : Focus sur la batterie

Le robot, et les fiches techniques n’affichent pas d’information précise sur la batterie. Nous avons alors essayé d’estimer l’autonomie de cette composante avec nos tests.

Le Roomba Combo J7 Plus a nettoyé une chambre à coucher, un salon, et une cuisine. En gros, c’est un appartement de dimensions moyennes. Les nettoyages ont duré une heure et demie. Une fois son travail achevé, le robot avait encore de la batterie en réserve.

En conséquence, l’autonomie médiane est de 2 heures environ. C’est suffisant pour s’occuper d’un traitement complet de votre intérieur.

Toutefois, le Roomba Combo J7 Plus possède une intelligence remarquable. Si la machine manque de puissance durant ses tâches, il retourne directement vers sa station de recharge. Les lumières d’indications clignotent une fois la charge totale obtenue.

Roomba Combo J7 Plus : le verdict final

Ce robot nous a séduits particulièrement avec sa performance brute. En effet, sa vitesse de nettoyage était hallucinante. La machine a su aspirer les poussières, les miettes et les débris en quelques minutes. Elle est alors très pratique contre les salissures superficielles.

Toutefois, un manque d’exploit survenait lors des nettoyages assez sérieux. La capacité du réservoir d’eau laisse à désirer. Elle n’est que de 210 ML. Le robot doit toujours le remplir. Il fera des aller-retour fréquents, et c’est assez contraignant pour la batterie.

Le système de navigation est très efficace. Effectivement, le Roomba Combo J7 Plus est capable de mémoriser les entraves dans votre intérieur. Le robot pourra alors les éviter en cas de besoin.

Les bras robotisés font aussi la réputation du Roomba Combo J7 Plus. Il pourra les utiliser pour franchir plusieurs d’obstacles, en plus des ramassages de débris.

Promo -26% Aspirateur robot connecté iRobot Roomba j7+ - Station d'autovidage - 2 brosses caoutchouc - Idéal animaux - Cartographie - Détecte & évite les obstacl ... L’aspirateur robot Roomba j7+ ...

Votre vie est déjà bien rempli...

Pour accomplir parfaitement le...

Oubliez l’aspirateur pendant p... 999.99 € 736.25 € Voir l'offre

Vitesse de nettoyage

Évitement d’obstacles, notamment les animaux de compagnie

Bras robotisés

Design simpliste, chic, et élégant

Performance brute

Application facile à utiliser, et propose plusieurs fonctionnalités

Vidange automatique

Caméra de navigation

Agressif

Se heurte contre les obstacles lors de la familiarisation avec votre intérieur

Réservoir d’eau de seulement 210ML

Système de navigation - 9 Batterie - 7 Design - 7.5 Capacité de nettoyage - 8 7.9 Système de navigation :l'évitement d'obstacle est un grand atout. Batterie : peu autonome, mais capable de se charger des tâches ménagères classiques. Performance : très fiable. Design : élégant, s'adapte à toutes les décorations. Capacité de nettoyage : un robot 2 en 1, avec aspiration et lavage. User Rating: Be the first one !