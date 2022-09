iRobot dévoile Roomba Combo j7+, son robot aspirateur à vadrouille automatique

iRobot dévoile Combo j7+, son robot Roomba équipé d’une vadrouille automatique. Il lavera et aspirera v3os sols sans que vous n’ayez à intervenir.

Les robots aspirateurs et nettoyeurs de sols sont nombreux sur le marché, mais aucun n’a réussi à remplir parfaitement ces rôles. iRobot avance aujourd’hui son nouveau robot aspirateur comme la solution aux problèmes soulevés lors de l’utilisation de ces anciens robots.

Le robot aspirateur 2 en 1 d’iRobot

La plupart des robots aspirateurs peuvent également passer la vadrouille. Toutefois, la plupart vous obligent à retirer la vadrouille avant de pouvoir aspirer vos tapis. Sauf bien sûr si vous aimez que vos tapis soient un tantinet, humides. Le dernier robot d’iRobot a ainsi équipé son Combo j7+ d’un bras de vadrouille rétractable. Ce qui fait que cet aspirateur puisse se soulever quand il le faut et se ranger automatiquement quand ces bras sont inutiles. Dans la pratique, le Roomba Combo j7 Plus soulève automatiquement son tampon de nettoyage au-dessus du robot lorsqu’il détecte un tapis.

Comme le cofondateur et PDG d’iRobot, Colin Angle, l’a souligné si bien, Combo j7+ est un robot aspirateur et laveur 2 en 1. Une fois qu’il a terminé sa tâche, une paire de bras encastrés qui abaissent un tampon de vadrouille vers le sol. Ce tampon se trouve dans le haut du châssis. Lorsqu’il est abaissé, il glissera le long de vos sols. L’utilisateur n’a donc qu’à changer le sac et remplir le réservoir d’eau. Ce remplacement et ce remplissage devraient normalement se faire tous les 60 jours.

La vadrouille utilise une nouvelle combinaison de capteurs acoustiques pour détecter les différents types de revêtements de sol d’une maison. Elle est aussi capable de décider d’elle-même quand soulever son tampon pour éviter les fils qui peuvent traîner sur le sol. Cette vadrouille va aussi décider d’elle-même quand abaisser son tampon pour nettoyer le sol dur. Le tampon de nettoyage est réutilisable. Il se fixe avec du velcro et se place sous le robot lorsque ce dernier est en train de nettoyer le sol dur.

Disponibilité du Combo j7+

Le Combo j7 Plus est actuellement disponible en précommande à 799 euros pour un envoi prévu le 4 octobre. Son prix grimpera à 999 euros s’il est fourni avec le Clean Base à vidage automatique.