Tineco, la success story d’un leader mondial de l’innovation domestique

En seulement six années d'existence, Tineco s'est imposé comme le leader indiscutable des aspirateurs intelligents. Grâce à sa quête incessante d'innovation et à sa compréhension fine des besoins des consommateurs, la marque compte aujourd'hui plus de 14 millions d'utilisateurs dans le monde.

L'innovation au service de la propreté

Née en 2018, Tineco ambitionnait de révolutionner le marché des aspirateurs en proposant des appareils ultra-modernes. Pari réussi : en quelques années à peine, la marque s'est imposée comme la référence des aspirateurs intelligents.

Dès 2019, Tineco bouscule les codes avec le PURE ONE S12 et sa technologie iLoop. Fini les réglages fastidieux, l'aspirateur s'adapte automatiquement à la saleté détectée. Ce n'est là que le premier d'une longue série.

L'aspiration réinventée, année après année

Chaque année, Tineco repousse ainsi les limites du possible en proposant de nouvelles fonctionnalités.

En 2021, le FLOOR ONE S5 Combo introduit le concept du 2-en-1 aspirateur/laveur. La technologie ZeroTangle du PURE ONE S15 quant à elle met fin au problème des cheveux emmêlés.

En 2022, le Carpet One devient le premier nettoyeur de tapis intelligent avec un système de séchage rapide breveté. Même les modèles existants comme le S7 Pro bénéficient de technologies de pointe, comme le nettoyage vapeur MHCBS.

Tineco continue d'innover, avec le lancement en 2023 d'un système de station d'accueil OmniHub équipé d'un bac écologique.

En 2024, la technologie HyperStretch fait son entrée, avec une tête pivotante à 180° qui permet d'atteindre les moindres recoins.

Tineco, leader incontesté des aspirateurs intelligents

Résultat : Sur le marché français, la domination de Tineco est sans appel. Depuis 2022, la marque est en effet le leader incontesté des ventes d'aspirateurs pour sols secs et humides sur Amazon.

En tout, ce sont pas moins de 14 millions de consommateurs à travers le monde qui ont été séduits par les produits de la marque au cours des trois dernières années. Un engouement qui s'explique par la capacité de Tineco à comprendre les besoins des utilisateurs et y répondre avec des innovations toujours plus abouties.

Avec sa capacité unique à se réinventer en permanence, Tineco n'a pas fini de surprendre. La marque ambitionne de continuer à simplifier la vie avec des produits toujours plus utiles, élégants et ingénieux.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

