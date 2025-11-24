J’ai testé le Narwal Flow : le robot le plus intelligent pour laver et aspirer sans effort ?

Ce robot lave et aspire en toute autonomie, même les taches grasses. Peut-il vraiment remplacer le ménage manuel au quotidien ?

Le robot Narwal Flow combine aspiration et lavage dans un seul appareil autonome. Mais face à la promesse d’un ménage sans intervention, je voulais vérifier s’il peut vraiment s’intégrer dans un quotidien chargé. Entre enfants, animaux et sols mixtes, mon objectif était simple : tester ses capacités en conditions réelles. Est-il aussi intelligent qu’annoncé ? Peut-il détecter les types de saletés, s’adapter aux surfaces, éviter les tapis tout en lavant, et le tout, sans intervention manuelle ? J’ai observé de près ses comportements, ses réglages, sa navigation et ses limites. Voici ce que j’ai découvert.

Fiche technique

Caractéristique Détail Dimensions robot (L × l × H) 363,5 × 351,2 × 95 mm Poids robot 5,0 kg Dimensions base station 430 × 402 × 461 mm Poids base station 10,2 kg Autonomie maximale 190 minutes Puissance d’aspiration maximale 22 000 Pa Hauteur franchissable 40 mm Capacité bac à poussière (robot) 0,3 L Capacité base station (poussière) 2,5 L Réservoir eau propre 5 L Réservoir eau usée 4,75 L Système de lavage Mop à rouleaux avec nettoyage à l’eau chaude (45 °C), pression 12 N Navigation et détection LiDAR + caméras RGB + IA objets Connectivité App + assistants vocaux Particularités Rouleau rétractable pour tapis, fonction bordure “EdgeReach”, brosse anti-cheveux

Prise en main & design

Le Narwal Flow arrive bien emballé, avec une station imposante mais au design sobre. Dès le déballage, on sent que l’ensemble vise un positionnement haut de gamme. Le robot est plus bas que la moyenne, ce qui lui permet de passer sous certains meubles. Les finitions sont nettes, aucun plastique brillant ou fragile. L’assemblage inspire confiance.

La station de base pèse son poids, mais reste discrète une fois posée. Elle intègre deux grands réservoirs (eau propre et usée) et un système de vidange automatique. L’insertion du robot est fluide, magnétique. Le câble d’alimentation peut être dissimulé à l’arrière. L’écran tactile sur le dessus de la station est lisible, avec des indications simples.

La prise en main initiale passe par l’application mobile, qui détecte rapidement l’appareil. L’appairage se fait en moins de deux minutes. Aucun outil ou réglage complexe n’est nécessaire. L’application propose tout de suite une cartographie rapide de l’environnement.

Expérience utilisateur

Dès la première utilisation, le Narwal Flow impressionne par la précision de sa navigation. Il cartographie les pièces en quelques minutes, identifie les obstacles et adapte sa trajectoire sans heurter les meubles. La combinaison LiDAR + caméras permet une reconnaissance fiable des objets : câbles, chaussures, bols pour animaux sont évités sans besoin de les déplacer.

L’interface de l’application est claire. On peut définir des zones interdites, programmer des nettoyages ciblés, choisir entre aspiration, lavage ou les deux. Les mises à jour logicielles sont automatiques et fréquentes, avec une bonne traduction française. La personnalisation des pièces est intuitive.

Côté bruit, le robot reste discret en aspiration classique, mais devient audible à pleine puissance. En mode lavage, le bruit est plus doux, même lors du nettoyage automatique des rouleaux dans la base. Le passage d’un mode à l’autre est fluide, sans intervention.

La fonction EdgeReach est réellement utile : le robot colle les murs sans les heurter, ce qui améliore clairement le nettoyage des bords. L’élévation automatique des rouleaux sur tapis fonctionne bien. Cela évite notamment les zones sensibles sans humidifier les fibres.

Performances par usage

Sur sols durs (carrelage, parquet), le Narwal Flow excelle. L’aspiration à 22 000 Pa capte la majorité des débris en un seul passage, même dans les coins grâce à la fonction EdgeReach. Le robot adapte sa puissance automatiquement selon la quantité de saleté détectée. Aucun amas de poussière n’est laissé, même après un repas avec enfants.

Le lavage est l’un des plus convaincants du marché. Grâce aux rouleaux en rotation avec eau chaude à 45 °C et pression de 12 N, le Flow enlève les taches grasses ou incrustées sans laisser de traces. Les rouleaux se nettoient et se sèchent automatiquement à la base. Sur 30 m² de carrelage, le résultat est équivalent à un passage manuel soigné.

Sur tapis, le Flow reconnaît la matière et relève ses rouleaux sans les mouiller. L’aspiration y reste correcte mais inférieure à celle de modèles spécialisés. Il ne remplace pas un balai brosse puissant pour moquette épaisse, mais suffit pour les tapis plats.

L’autonomie annoncée de 190 minutes est crédible. Lors de mes tests, il a couvert 95 m² avec aspiration et lavage en 1h30 sans retour à la base. Les recharges et vidanges sont peu fréquentes grâce aux grands réservoirs. En comparaison, un Dreame L20 Ultra lave mieux en angle, mais le Flow est plus discret et rapide à sécher.

Comparaison & positionnement

Le Narwal Flow se positionne clairement dans le haut de gamme des robots hybrides. Face à un Roborock S8 Pro Ultra ou un Dreame L20 Ultra, il se distingue par son système de lavage à rouleaux avec eau chaude, plus efficace sur les taches grasses que les simples lingettes vibrantes. Le temps de séchage est également plus court, ce qui évite les traces au sol.

Cependant, il n’intègre pas de brosse centrale motorisée, ce qui limite légèrement son efficacité sur les moquettes profondes. Il est donc mieux adapté aux intérieurs avec sols durs, tapis fins ou familles recherchant une solution de lavage vraiment autonome.

Son installation rapide, son entretien limité et sa base silencieuse en font un modèle pertinent pour les utilisateurs pressés ou sensibles au bruit. Il ne vise pas le record de fonctions, mais une exécution efficace de ce qu’il propose.

Avis des utilisateurs

De nombreux utilisateurs considèrent le Narwal Flow comme une avancée majeure dans l’univers des robots laveurs. Ceci en mettant en avant d’abord la puissance d’aspiration impressionnante (jusqu’à 22 000 Pa) et l’efficacité du lavage à rouleaux avec eau chaude. Beaucoup apprécient la sensation de “ménage sans effort”, surtout sur les grandes surfaces carrelées ou stratifiées. L’autonomie jusqu’à 190 minutes est jugée largement suffisante pour des logements jusqu’à 100 m².

L’équipement complet du robot est souvent mentionné : station de vidange intégrée, nettoyage et séchage automatique des rouleaux, reconnaissance intelligente des objets, application riche en fonctions, et compatibilité avec les assistants vocaux. L’ergonomie générale et la simplicité d’installation sont aussi bien accueillies, notamment par les utilisateurs non technophiles.

En revanche, le format imposant de la base, ainsi que la complexité de l’application pour certains profils, sont régulièrement signalés comme freins. Le besoin de consommables propriétaires (détergent Narwal) est aussi vu comme une contrainte sur le long terme. Au global, les utilisateurs estiment que le Narwal Flow propose un excellent compromis entre performance, confort et autonomie, avec une réelle valeur ajoutée pour ceux qui veulent automatiser entièrement le ménage au sol.

Points forts :

Lavage à rouleaux efficace, même sur taches grasses

Auto‑nettoyage et séchage intégrés

Navigation fluide avec détection des objets

Points faibles :

Application complexe pour les novices

Moins performant sur tapis épais

Dépendance aux consommables propriétaires

Verdict

Le Narwal Flow remplit sa promesse principale : déléguer le ménage quotidien sans sacrifier la qualité. Son système de lavage à rouleaux et eau chaude fait clairement la différence sur les surfaces dures. Il s’adresse surtout aux utilisateurs exigeants qui veulent un nettoyage visible, autonome, et un entretien minimal. Il reste en retrait sur tapis épais et nécessite un peu d’apprentissage côté application. Mais pour un usage familial, en appartement ou en maison bien organisée, c’est un allié sérieux qui vous fera gagner du temps sans compromis.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn