Segway : navigation intégrée pour un trajet urbain sans stress

Segway équipe ses nouveaux modèles de trottinettes électriques d’une fonction de navigation en temps réel, grâce à un écran TFT connecté. Une nouveauté pensée pour optimiser la mobilité urbaine.

Segway vient de doter ses trottinettes électriques d’un véritable système de navigation intégré. Avec l’arrivée de cette fonctionnalité sur écran TFT, la marque renforce sa position sur le marché de la mobilité connectée. Elle mise vraiment sur une expérience utilisateur enrichie et tournée vers l’urbanité intelligente.

Une navigation embarquée, intuitive et connectée

La fonction Navigation de Segway a été présentée en grande pompe lors du dernier CES à Las Vegas. Elle est désormais active sur l’ensemble des trottinettes de troisième génération dotées de l’écran TFT intelligent. Ce nouvel affichage transforme le guidon en un véritable copilote numérique. Les indications de direction, les noms de rues et la distance restante s’affichent en direct, sans nécessiter de sortir son smartphone.

Le système s’appuie sur la cartographie Here, déjà connue pour sa précision et sa fiabilité. Une fois la destination renseignée depuis l’application Segway Mobility, l’itinéraire se synchronise automatiquement avec l’écran de la trottinette électrique. L’interface, conçue pour une lecture rapide, conserve en parallèle les données essentielles comme la vitesse, l’autonomie et l’heure. Un point appréciable pour les trajets quotidiens où chaque seconde compte.

Une technologie pensée pour tous les profils d’utilisateurs

Segway équipe des modèles haut de gamme comme la GT3 E de cette innovation. L’entreprise a aussi veillé à en faire bénéficier des séries plus accessibles comme la F3. Cette volonté d’inclusion technologique renforce la stratégie de la marque : démocratiser la mobilité intelligente sans la réserver aux seuls produits premium.

Un détail ergonomique retient l’attention sur la GT3 Series : une casquette pare-soleil intégrée à l’écran améliore la visibilité en plein jour, un ajout simple mais efficace. La marque pousse également l’expérience connectée plus loin avec des fonctions additionnelles : compatibilité avec Apple Find My, notification d’appel entrant sur écran, et déverrouillage automatique via AirLock.

Un lancement accompagné d’offres ciblées

Pour marquer cette innovation technologique, Segway propose une opération de lancement limitée sur la F3 Series. Pour toute précommande via Fnac, Darty ou Boulanger, un chargeur rapide 48V est offert. Ce dernier divise par plus de deux le temps de charge. Cela passe de 8 heures à seulement 3,5 heures. C’est un argument non négligeable pour les usagers pressés.

L’annonce de cette fonctionnalité s’inscrit dans une tendance plus large du secteur : intégrer davantage de services connectés directement au sein des véhicules personnels. On assiste ici à une convergence progressive entre mobilité douce et services numériques. La trottinette devient bien plus qu’un simple moyen de transport. C’est une interface mobile, évolutive, au cœur de l’écosystème urbain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

