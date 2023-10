Découvrez la Ninebot E2 Pro de Segway-Ninebot, une Trottinette Électrique Révolutionnaire

Segway-Ninebot dynamite le marché des trottinettes électriques avec la nouvelle merveille de sa gamme : la E2 Pro

Au cas où vous n’auriez pas votre nez dans le guidon, prenez note : Segway-Ninebot, numéro uno mondial des petits engins vrombissants à moteur (EDPM pour les initiés), crée un nouveau brouhaha en ville avec la Ninebot E2 Pro, dernière trottinette électrique du moment. Flanquée des toutes dernières trouvailles technos de Segway-Ninebot, la p’tite nouvelle se démarque par sa patate, son endurance, sa sûreté et son confort feutré. Idéale pour pulse le quotidien urbain.

Empower Your Joyful Ride : puissance et endurance, combo gagnant en ville

Avec sa technologie dernier cri, la Ninebot E2 Pro va en faire baver plus d’un! Pensée pour tous les accros de la trott’, la E2 Pro met le feu aux roues tout en gardant un rapport qualité-prix à couper le souffle. Et avec la technologie RideyLong™ de Segway-Ninebot, elle booste l’endurance de la batterie à 275 Wh – plus besoin de jouer les prolongations près d’une prise. La E2 Pro caracole avec une endurance maximale de 35 km en mode pépère (Standard) et jusqu’à 27 km à pleine bille (mode Sport). Et avec son moteur à propulsion arrière, affichant une puissance max de 750 W, elle assure une conduite fringante et efficace, capable de monter les côtes en toute simplicité.

Un vrai bolide sûr et stable

Pour une conduite d’enfer et sans risque, la nouvelle Ninebot E2 Pro avance bien calibrée grâce à son Système de Contrôle de la Traction (ou TCS pour les anglo-saxons). Cette petite merveille empêche les glissades inopinées, même sur graviers ou chaussées glaciales, garantissant stabilité et sécurité. Ajoutez à cela des clignotants stylistes qui offrent une conduite urbaine en toute sécurité. Et si on vous dit que ses gros pneus tubeless de 10 pouces, insensibles aux crevaisons, assurent un confort de roue tout en nécessitant un entretien minime, qu’est-ce que vous en dites ?

Un joujou connecté avec Apple et l’application mobile Segway-Ninebot

Chouette ! La E2 Pro se dope avec le réseau Apple Find My, pour repérer votre bijou sur une carte via l’app Localiser sur iPhone, iPad ou Mac. En plus, la trottinette s’accorde à l’application mobile Segway-Ninebot 6.0 qui permet aux riders de suivre leur itinéraire, de vérifier l’état de la batterie ou de peaufiner leurs réglages de pilotage.

Pour plus d’infos sur les spécificités, le prix et la disponibilité de la trottinette Ninebot E2 Pro sur le marché européen, qui peut varier d’un pays à l’autre, direction notre site officiel.

